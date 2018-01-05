В Хабаровске «Амур» сразится за очки с омским «Авангардом»

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице хоккейной команде «Амур» сегодня, 5 января, предстоит сыграть против одного из лидеров Восточной конференции КХЛ. На лёд «Платинум Арены» против «тигров» выйдет омский «Авангард», сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Затяжная домашняя серия проходит для «Амура» достаточно успешно: под конец прошедшего года подопечные Андрея Мартемьянова одержали пять побед, что позволило им прорваться в зону плей-офф. «Амуру» удалось прервать победную серию нижегородского «Торпедо» и оставить за пределами восьмёрки сильнейших на Западе череповецкую «Северсталь», а затем команда в овертайме обыграла московский «Спартак». Правда, новый год начался для команды с поражения: хабаровские хоккеисты не смогли обойти «Сибирь» по буллитам, однако при этом сохранили свою позицию в турнирной таблице — они по-прежнему находятся на восьмом месте, в их копилке сейчас 69 очков.

«Авангард» же сейчас занимает вторую строчку на Востоке благодаря своему лидерству в дивизионе Чернышёва. У команды 77 очков, в то время как у ближайшего соперника — «Салавата Юлаева» — 72. Не все последние матчи омских хоккеистов можно считать удачными: на своём льду они дважды потерпели поражение в овертайме — от «ХК Сочи» и нижнекамского «Нефтехимика». Команда из Уфы тоже смогла одолеть своего принципиального противника. Похвастаться «Авангард» может только победой над казанским «Ак Барсом», а также над китайской «Куньлунь Ред Стар» на выезде.