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4 января, источник: ТАСС

Хоккеист «Спартака» Стоа будет играть в центре нападения до возвращения Дергачева

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Крайний нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Райан Стоа будет играть на позиции центрального форварда до возвращения травмированного Александра Дергачева. Об этом главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги, на счету Стоа победная шайба.

«Стоа — разноплановый игрок, — сказал Епанчинцев. — Используем его центром не от хорошей жизни. Когда выйдет Дергачев, Стоа вернется на свою позицию. Мы его видим крайним нападающим».

Стоа отметил, что может играть на любой позиции. «У нас был хороший настрой на матч, потому что нам необходимо выигрывать, чтобы попасть в плей-офф, — отметил Стоа. — Для меня не имеет значения, на какой позиции играть. Я могу быть и крайним, и центральным нападающим, умею быстро перестраиваться и адаптироваться к новым партнерам».

Стоа вошел в заявку сборной США на Олимпийские игры 2018 года, которая была опубликована 1 января. «Вызов на Олимпиаду — большая честь для меня, — сказал Стоа. — У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлив, что попал в состав сборной США».

Сборная США выступит на Олимпиаде в группе B с командами России, Словакии и Словении. Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Спартак 3:2
(0:0, 2:2, 1:0)
Салават Юлаев
4.01.2018, 17:00 Зрители: 11300 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Эркка Вестерлунд
Вратари
Никита Беспалов 28:11 (А. Трушков 28:11-39:41, Н. Беспалов 39:41) Андрей Кареев 58:18
1-й период
10:15 Бен Максвелл
2-й период
21:12 Артем Подшендялов (В. Лещенко, В. Лаюнен)
Энвер Лисин 24:38
Энвер Лисин (Ил. Зубов) 27:00
28:11 Александр Хохлачев (Кир. Кольцов, Л. Радил)
Вячеслав Солодухин 33:08
Филип Ларсен 39:41
3-й период
43:38 Райан Стоа (А. Подшендялов)
53:05 Евгений Кулик
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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