Хоккеист «Спартака» Стоа будет играть в центре нападения до возвращения Дергачева

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги, на счету Стоа победная шайба.

«Стоа — разноплановый игрок, — сказал Епанчинцев. — Используем его центром не от хорошей жизни. Когда выйдет Дергачев, Стоа вернется на свою позицию. Мы его видим крайним нападающим».

Стоа отметил, что может играть на любой позиции. «У нас был хороший настрой на матч, потому что нам необходимо выигрывать, чтобы попасть в плей-офф, — отметил Стоа. — Для меня не имеет значения, на какой позиции играть. Я могу быть и крайним, и центральным нападающим, умею быстро перестраиваться и адаптироваться к новым партнерам».

Стоа вошел в заявку сборной США на Олимпийские игры 2018 года, которая была опубликована 1 января. «Вызов на Олимпиаду — большая честь для меня, — сказал Стоа. — У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлив, что попал в состав сборной США».