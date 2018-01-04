Тренер «Салавата Юлаева» Вестерлунд пропустит Матч звезд КХЛ

«У меня важные дела и я буду вынужден поехать в Финляндию для медицинского обследования. Для меня большая честь получить приглашение на Матч звезд КХЛ. Я расстроен, что не смогу принять участие в этом событии, потому что формула проведения матча новая и очень интересная», — заявил Вестерлунд.