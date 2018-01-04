Тренер «Салавата Юлаева» Вестерлунд пропустит Матч звезд КХЛ

«У меня важные дела и я буду вынужден поехать в Финляндию для медицинского обследования. Для меня большая честь получить приглашение на Матч звезд КХЛ. Я расстроен, что не смогу принять участие в этом событии, потому что формула проведения матча новая и очень интересная», — заявил Вестерлунд.
Изначально планировалось, что командой будет руководить Андрей Скабелка, но он был уволен с поста главного тренера омского «Авангарда» 29 декабря. 2 января стало известно, что Скабелку заменит Вестерлунд.
Неделя звезд КХЛ пройдет в Астане с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.