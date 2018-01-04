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4 января, источник: ТАСС

Тренер «Салавата Юлаева» Вестерлунд пропустит Матч звезд КХЛ

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд пропустит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где он должен был возглавить сборную дивизиона Чернышева. Об этом финский специалист сообщил корреспонденту ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

«У меня важные дела и я буду вынужден поехать в Финляндию для медицинского обследования. Для меня большая честь получить приглашение на Матч звезд КХЛ. Я расстроен, что не смогу принять участие в этом событии, потому что формула проведения матча новая и очень интересная», — заявил Вестерлунд.

Изначально планировалось, что командой будет руководить Андрей Скабелка, но он был уволен с поста главного тренера омского «Авангарда» 29 декабря. 2 января стало известно, что Скабелку заменит Вестерлунд.

Неделя звезд КХЛ пройдет в Астане с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

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