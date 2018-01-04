«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артем Подшендялов (22-я минута), Александр Хохлачев (29) и Райан Стоа (44). У гостей отличились Энвер Лисин (27) и Филип Ларсен (40). Уфимский клуб прервал серию из четырех побед.
На игре присутствовало 11300 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей «Спартака» в российской истории клуба.
«Спартак» поднялся на седьмое место в Западной конференции. В активе команды 71 очко в 47 матчах. «Салават Юлаев» с 72 очками в 47 играх занимает шестую строчку на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 6 января на своем льду примет казанский «Ак Барс». «Салават Юлаев» в тот же день на выезде сыграет с рижским «Динамо».
|Спартак
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3:2
(0:0, 2:2, 1:0)
|Салават Юлаев
|Вадим Епанчинцев
|Эркка Вестерлунд
|Никита Беспалов 28:11 (А. Трушков 28:11-39:41, Н. Беспалов 39:41)
|Андрей Кареев 58:18
|1-й период
|10:15
|Бен Максвелл
|2-й период
|21:12
|Артем Подшендялов (В. Лещенко, В. Лаюнен)
|Энвер Лисин
|24:38
|Энвер Лисин (Ил. Зубов)
|27:00
|28:11
|Александр Хохлачев (Кир. Кольцов, Л. Радил)
|Вячеслав Солодухин
|33:08
|Филип Ларсен
|39:41
|3-й период
|43:38
|Райан Стоа (А. Подшендялов)
|53:05
|Евгений Кулик
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)