«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артем Подшендялов (22-я минута), Александр Хохлачев (29) и Райан Стоа (44). У гостей отличились Энвер Лисин (27) и Филип Ларсен (40). Уфимский клуб прервал серию из четырех побед.

На игре присутствовало 11300 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей «Спартака» в российской истории клуба.

«Спартак» поднялся на седьмое место в Западной конференции. В активе команды 71 очко в 47 матчах. «Салават Юлаев» с 72 очками в 47 играх занимает шестую строчку на Востоке.