Есмантович: ЦСКА не может препятствовать встрече Капризова с генменеджером «Миннесоты»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Названа опасность дневного сна
35-летняя актриса Ребекка Холл беременна
Сколько жилья можно купить в Болгарии, продав «двушку» в Москве
Джастин Тимберлейк выпустит первый альбом за пять лет
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швеция U200
США U200
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Канада U20
Чехия U20
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
4.01
Динамо Р2
Нефтехимик1
Хоккей. КХЛ
4.01
Торпедо НН3
Ак Барс7
Хоккей. КХЛ
4.01
Спартак3
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
4.01
Сочи4
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе
«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью в матче 1/8 Кубка Испании
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Джастин Тимберлейк выпустит первый альбом за пять лет
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
4 января, источник: ТАСС

Есмантович: ЦСКА не может препятствовать встрече Капризова с генменеджером «Миннесоты»

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ЦСКА не может мешать менеджерам североамериканских клубов встречаться с хоккеистом команды Кириллом Капризовым. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Игорь Есмантович.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее канадский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флэтчер отправился в Москву, чтобы поближе познакомиться с нападающим ЦСКА Капризовым. Российский нападающий выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2015 году под общим 135-м номером.

«Наши заокеанские коллеги позиционируют такие встречи как знакомство, поэтому, естественно, мы препятствовать этому не можем. Нам в этой связи остается только понимать, что разговор может пройти в теплой дружеской обстановке. Да, у нас есть договоренность с Национальной хоккейной лигой о том, что подписанные контракты мы защищаем, они имеют юридическую силу и не могут перебиваться другой лигой. То есть если контракт подписан в ЦСКА — игрок перейти в клуб НХЛ не может, и наоборот, поэтому, с этической точки зрения, клубы другой лиги не должны вести переговоры, зная, что у игрока есть действующий контракт», — пояснил Есмантович.

Президент ЦСКА надеется, что 20-летний Капризов отработает свой трехлетний контракт в клубе до конца. «У Капризова подписан трехлетний контракт, с финансовой точки зрения соответствующий его мастерству и таланту, поэтому мы очень надеемся, что он отработает его в ЦСКА, а также сможет выступать в национальной сборной без каких-либо ограничений. Думаю, этого очень ждут наши болельщики, Кирилл [Капризов] — основной кандидат в первую сборную. У нас не за горами и Олимпиада, и чемпионат мира, где он пройдет в основной состав», — считает собеседник агентства.

Капризов подписал контракт с ЦСКА в августе 2017 года. В текущем сезоне Континентальной лиги (КХЛ) на счету нападающего 15 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 38 матчах регулярного чемпионата.

Миннесота Уайлд
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Россияне без медалей. Как молодежка проиграла американцам
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе
«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью в матче 1/8 Кубка Испании
AS: Криштиану Роналду получил три предложения от других клубов
«Спартак» побил рекорд посещаемости домашних матчей в ЧР
«СЭ» сообщил подробности возможного трансфера Смолова в «Зенит»
Срыв Устюгова: россиянин провалил масс-старт на «Тур де Ски»
Руководство «Ман Юнайтед» обеспокоено возможным уходом Моуринью
Новости
Авто
Без оленя и звезды: тест самой народной «Волги» ГАЗ-21 В 1965 году 5500 рублей стоила красавица «Волга» или... кооперативная квартира в Москве! И все равно ГАЗ-21 стал самым массовым легковым автомобилем СССР той поры
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Любовь до потери памяти: почему расставаться так больно Журналист Юлия Верклова считает, что даже самые здоровые отношения строятся на зависимости. Если нет зависимости, то и смысла в отношениях нет.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь