Есмантович: ЦСКА не может препятствовать встрече Капризова с генменеджером «Миннесоты»

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее канадский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флэтчер отправился в Москву, чтобы поближе познакомиться с нападающим ЦСКА Капризовым. Российский нападающий выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2015 году под общим 135-м номером.

«Наши заокеанские коллеги позиционируют такие встречи как знакомство, поэтому, естественно, мы препятствовать этому не можем. Нам в этой связи остается только понимать, что разговор может пройти в теплой дружеской обстановке. Да, у нас есть договоренность с Национальной хоккейной лигой о том, что подписанные контракты мы защищаем, они имеют юридическую силу и не могут перебиваться другой лигой. То есть если контракт подписан в ЦСКА — игрок перейти в клуб НХЛ не может, и наоборот, поэтому, с этической точки зрения, клубы другой лиги не должны вести переговоры, зная, что у игрока есть действующий контракт», — пояснил Есмантович.

Президент ЦСКА надеется, что 20-летний Капризов отработает свой трехлетний контракт в клубе до конца. «У Капризова подписан трехлетний контракт, с финансовой точки зрения соответствующий его мастерству и таланту, поэтому мы очень надеемся, что он отработает его в ЦСКА, а также сможет выступать в национальной сборной без каких-либо ограничений. Думаю, этого очень ждут наши болельщики, Кирилл [Капризов] — основной кандидат в первую сборную. У нас не за горами и Олимпиада, и чемпионат мира, где он пройдет в основной состав», — считает собеседник агентства.