Генеральный менеджер «Барыса» — о изменениях в тренерском штабе и составе команды
Генеральный менеджер «Барыса» Ержан Алдабергенов рассказал о последних изменениях в тренерском штабе и составе команды.
Генеральный менеджер «Барыса» Ержан Алдабергенов рассказал о последних изменениях в тренерском штабе и составе команды.
— Ержан Еркенович, сперва об изменениях в тренерском штабе. Помощники Евгения Корешкова Алексей Кузнецов и Евгений Королёв остаются в клубе?
— С Евгением Степановичем контракт расторгнут. Алексей Игоревич перешёл на работу с командой МХЛ «Снежные Барсы», где также будет заниматься с вратарями.
— Юрий Михайлис работал помощником и. о. главного тренера на последнем матче с «Югрой». Он останется главным тренером в «Номаде» или полностью переходит на работу в «Барыс»?
— Юрий Владимирович переходит на работу в «Барыс», где будет выполнять роль тренера по защитникам. На финал Континентального Кубка в середине января в Минск «Номад» повезёт именно Юрий Михайлис, после чего он присоединится к «Барысу» в Тольятти.
Кроме того, мы привлекаем к работе с первой командой Олега Вениаминовича Шулаева. Ранее он работал в системе ДЮСШ «Барыса», хорошо знает, как работать с молодыми игроками. За его плечами опыт работы в молодёжной команде «Сибири». Среди его самых известных воспитанников — форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Из текущего состава «Барыса» Олег Шулаев ранее тренировал Владимира Маркелова. Отмечу, что Галым Мамбеталиев, Юрий Михайлис и Олег Шулаев являются казахстанскими тренерами, воспитанники карагандинской школы хоккея.
— Расскажите о последних изменениях в составе. В частности, проясните ситуацию с Кори Тривино.
— По порядку. Ранее Кори официально расторг соглашение с «Барысом» и, согласно договору о сотрудничестве между двумя клубами, должен был отправиться в расположение «Торпедо». Неожиданно он получил приглашение из Германии и решил отправиться в немецкую лигу. Но ввиду официальной договорённости между клубами, Тривино вернулся в
— Что с защитником Джордоном Сауторном, которого мы не видели в заявке в последних четырёх играх «Барыса»?
— С Сауторном мы подписывали двусторонний контракт в расчёте на то, что он поможет «Номаду» в Континентальном Кубке. Однако Джордон отказался играть за «Номад». В связи с этим, в рамках договора о сотрудничестве с «Торпедо», мы отправляем Джордона обратно в
— Многие болельщики до сих пор переживают по поводу обмена Мартена
— Евгений Геннадьевич ранее уже комментировал эту историю. Ничего нового не скажу. Мартен хотел играть в первой пятёрке. Но как мы могли разорвать звено, которое по статистике шло и продолжает идти лидером в лиге?
Мартен исправно набирал очки в других игровых сочетаниях, но хотел именно в первое звено. Он сам попросил обмена в «Адмирал», где играл бы в ведущем звене. Так как
Кстати, по поводу другого нашего «сборника» Дастина Бойда. Мы уже говорили, что он намерен продолжить выступление за сборную Казахстана. Дастин не только говорит, но и показывает это — в матчах с «Барысом» в Москве и Астане держал руку на сердце.
Во время его краткосрочного визита в Астану летом президент клуба говорил с Дастином по поводу его выступления за сборную и последующего возвращения в «Барыс» после окончания контракта с «Динамо». Дастин пообещал, что его участие за национальную команду на апрельском чемпионате мира будет зависеть от того, как далеко зайдёт его клуб в
— Очень много вопросов у болельщиков по поводу молодых ребят, которые приехали летом из системы «Динамо» — Алексей Маклюков и Дмитрий Шевченко.
— В «Барысе» лишь двое ребят, чьим агентом является господин Ларионов, и это именно Дмитрий Шевченко и Алексей Маклюков. Оба молодые, обладают потенциалом для роста, имеют хороший кубковый опыт, который получили в Кубке Братины, где их «Динамо» стало победителем
Они также изъявили желание стать гражданами нашей страны и защищать цвета национальной сборной. Документы на получение гражданства уже поданы. В следующем году ребята смогут играть за сборную. Они добавляют конкурентную среду и в «Барысе», и в сборной. Чтобы давно играющие в клубе хоккеисты национальной команды имели понимание, что никто им не гарантировал постоянное место в составе на будущее.
Продолжая тему молодых, давайте вспомним о Кирилле Панюкове, который является воспитанником астанинского хоккея. Права на данного игрока принадлежат хоккейному клубу «Барыс». Президент клуба и я неоднократно в течение двух месяцев вели переговоры с Кириллом. Однако он решил попробовать себя в Северной Америке, чтобы получить опыт игры на канадских площадках. Мы договорились с ним, что двери «Барыса» и сборной для него всегда открыты, он в любой момент может вернуться в родной клуб.
— Вы помогали тренерскому штабу в матче с «Югрой», находясь на скамейке. Учитывая, что вы незнакомы широкой публике, ваше появление вызвало много вопросов и комментариев. Расскажите, какую функцию вы выполняли вчера?
— Моя каждодневная работа — помощь игрокам как в бытовых вопросах, так и в вопросах исполнения контрактов, работа с агентами, организация поездок команды, помощь тренерскому штабу. По просьбе Галыма Баубековича в матче с «Югрой» я выполнял роль переводчика для некоторых иностранных игроков.