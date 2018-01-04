Генеральный менеджер «Барыса» — о изменениях в тренерском штабе и составе команды

— Ержан Еркенович, сперва об изменениях в тренерском штабе. Помощники Евгения Корешкова Алексей Кузнецов и Евгений Королёв остаются в клубе?

— С Евгением Степановичем контракт расторгнут. Алексей Игоревич перешёл на работу с командой МХЛ «Снежные Барсы», где также будет заниматься с вратарями.



— Юрий Михайлис работал помощником и. о. главного тренера на последнем матче с «Югрой». Он останется главным тренером в «Номаде» или полностью переходит на работу в «Барыс»?

— Юрий Владимирович переходит на работу в «Барыс», где будет выполнять роль тренера по защитникам. На финал Континентального Кубка в середине января в Минск «Номад» повезёт именно Юрий Михайлис, после чего он присоединится к «Барысу» в Тольятти.



Кроме того, мы привлекаем к работе с первой командой Олега Вениаминовича Шулаева. Ранее он работал в системе ДЮСШ «Барыса», хорошо знает, как работать с молодыми игроками. За его плечами опыт работы в молодёжной команде «Сибири». Среди его самых известных воспитанников — форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Из текущего состава «Барыса» Олег Шулаев ранее тренировал Владимира Маркелова. Отмечу, что Галым Мамбеталиев, Юрий Михайлис и Олег Шулаев являются казахстанскими тренерами, воспитанники карагандинской школы хоккея.



— Расскажите о последних изменениях в составе. В частности, проясните ситуацию с Кори Тривино.

— По порядку. Ранее Кори официально расторг соглашение с «Барысом» и, согласно договору о сотрудничестве между двумя клубами, должен был отправиться в расположение «Торпедо». Неожиданно он получил приглашение из Германии и решил отправиться в немецкую лигу. Но ввиду официальной договорённости между клубами, Тривино вернулся в Усть-Каменогорск и подписал контракт с хоккейным клубом «Торпедо».



— Что с защитником Джордоном Сауторном, которого мы не видели в заявке в последних четырёх играх «Барыса»?

— С Сауторном мы подписывали двусторонний контракт в расчёте на то, что он поможет «Номаду» в Континентальном Кубке. Однако Джордон отказался играть за «Номад». В связи с этим, в рамках договора о сотрудничестве с «Торпедо», мы отправляем Джордона обратно в Усть-Каменогорск. Напомню, что его контракт с «Барысом» действует до конца текущего сезона. Он в любой момент может быть вызван в Астану.



— Многие болельщики до сих пор переживают по поводу обмена Мартена Сен-Пьера в «Адмирал». Развейте слухи, действительно ли был какой-то конфликт?

— Евгений Геннадьевич ранее уже комментировал эту историю. Ничего нового не скажу. Мартен хотел играть в первой пятёрке. Но как мы могли разорвать звено, которое по статистике шло и продолжает идти лидером в лиге?



Мартен исправно набирал очки в других игровых сочетаниях, но хотел именно в первое звено. Он сам попросил обмена в «Адмирал», где играл бы в ведущем звене. Так как Сен-Пьер является возрастным игроком, ему важно было получить долгосрочный контракт, который он подписал с «Адмиралом» на два года. Мартен остаётся игроком сборной Казахстана. Президент и я говорили с ним, он пообещал участвовать в играх за сборную Казахстана на чемпионате мира.



Кстати, по поводу другого нашего «сборника» Дастина Бойда. Мы уже говорили, что он намерен продолжить выступление за сборную Казахстана. Дастин не только говорит, но и показывает это — в матчах с «Барысом» в Москве и Астане держал руку на сердце.



Во время его краткосрочного визита в Астану летом президент клуба говорил с Дастином по поводу его выступления за сборную и последующего возвращения в «Барыс» после окончания контракта с «Динамо». Дастин пообещал, что его участие за национальную команду на апрельском чемпионате мира будет зависеть от того, как далеко зайдёт его клуб в плей-офф.



— Очень много вопросов у болельщиков по поводу молодых ребят, которые приехали летом из системы «Динамо» — Алексей Маклюков и Дмитрий Шевченко.

— В «Барысе» лишь двое ребят, чьим агентом является господин Ларионов, и это именно Дмитрий Шевченко и Алексей Маклюков. Оба молодые, обладают потенциалом для роста, имеют хороший кубковый опыт, который получили в Кубке Братины, где их «Динамо» стало победителем плей-офф в прошлом сезоне.



Они также изъявили желание стать гражданами нашей страны и защищать цвета национальной сборной. Документы на получение гражданства уже поданы. В следующем году ребята смогут играть за сборную. Они добавляют конкурентную среду и в «Барысе», и в сборной. Чтобы давно играющие в клубе хоккеисты национальной команды имели понимание, что никто им не гарантировал постоянное место в составе на будущее.



Продолжая тему молодых, давайте вспомним о Кирилле Панюкове, который является воспитанником астанинского хоккея. Права на данного игрока принадлежат хоккейному клубу «Барыс». Президент клуба и я неоднократно в течение двух месяцев вели переговоры с Кириллом. Однако он решил попробовать себя в Северной Америке, чтобы получить опыт игры на канадских площадках. Мы договорились с ним, что двери «Барыса» и сборной для него всегда открыты, он в любой момент может вернуться в родной клуб.



— Вы помогали тренерскому штабу в матче с «Югрой», находясь на скамейке. Учитывая, что вы незнакомы широкой публике, ваше появление вызвало много вопросов и комментариев. Расскажите, какую функцию вы выполняли вчера?

— Моя каждодневная работа — помощь игрокам как в бытовых вопросах, так и в вопросах исполнения контрактов, работа с агентами, организация поездок команды, помощь тренерскому штабу. По просьбе Галыма Баубековича в матче с «Югрой» я выполнял роль переводчика для некоторых иностранных игроков.