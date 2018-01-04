Воробьёв сохранит «Динамо» в восьмёрке: кто выйдет в плей-офф на Западе?
Лидеры Запада известны, а за четыре места разгорится нешуточная борьба.
Лидеры Запада известны, а за четыре места разгорится нешуточная борьба.
Турнирная ситуация на вершине Западной конференции предельна ясна. СКА точно займёт первое место, ЦСКА — второе. «Йокерит» вряд ли
5 (6). ХК «Сочи» — 91 (71) очко
Календарь: «Северсталь» (д), «Торпедо» (г), «Динамо Р (г), «Спартак» (г), «Слован» (д), «Йокерит» (д), ЦСКА (д), «Витязь» (д), «Салават Юлаев» (г), «Лада» (г).
Нет сомнений, что команда Сергея Зубова попадёт в
6 (5). «Торпедо» — 89 (77) очков
Календарь: «Ак Барс» (д), ХК «Сочи» (д), «Салават Юлаев» (д), «Нефтехимик» (д), «Северсталь» (г), «Северсталь» (д), «Ак Барс» (г), «Витязь» (д).
Преимущества своего льда получить торпедовцам практически нереально, так как нужно занимать четвёртую строчку на Западе. Но тот же «Локомотив» хоккеисты Петериса Скудры могут обогнать разве что теоретически. Коллектив Дмитрия Квартальнова выглядит помощнее, плюс провели ярославцы на три встречи меньше. Есть ощущение, что и сочинцев нижегородцы вперёд пропустят. Календарь у «Торпедо» непростой. Железобетонно можно набрать очки только с «Витязем», который в последнем туре будет немотивированным. Та же «Северсталь» будет биться с торпедовцами насмерть. Особенно учитывая рейтинговые дела.
7 (8). «Спартак» — 84 (68) очка
Календарь: «Салават Юлаев» (д), «Ак Барс» (д), «Нефтехимик» (д), ХК «Сочи» (д), СКА (г), «Динамо» М (г), «Северсталь» (д), «Динамо» Р (д), «Локомотив» (д), «Динамо» М (д).
«Спартак»
8 (7). «Динамо» (Москва) — 81 (71) очко
Календарь: «Лада» (г), «Локомотив» (г), «Куньлунь Ред Стар» (д), «Спартак» (д), «Адмирал» (д), СКА (г), «Спартак» (г).
Последним, кто запрыгнет в уходящий в сторону
9 (9). «Северсталь» — 79 (67) очков
Календарь: ХК «Сочи» (г), «Нефтехимик» (д), «Ак Барс» (д), «Салават Юлаев» (д), «Торпедо» (д), «Локомотив» (д), «Торпедо» (г), «Спартак» (г), ЦСКА (г), СКА (г).
По потерянным очкам «Северсталь», как и «Спартак», находится выше московского «Динамо». У череповчан три игры в запасе. Но эти матчи ещё нужно выиграть, а календарь у команды Александра Гулявцева тяжёлый. Заканчивать и вовсе придётся в гостях с ЦСКА и СКА. Врагу не пожелаешь. Да и домашние матчи с «Сочи», «Ак Барсом», «Салаватом» не станут проходными. Дважды — дома и в гостях — биться с «Торпедо». Думается, что «Северсталь» завершит регулярный чемпионат на том же месте, на котором находится сейчас. Жаль, что в не было никакого усиления в дедлайн.
10 (10). «Динамо» (Минск) — 77 (64) очка
Календарь: «Автомобилист» (г), «Локомотив» (д), «Амур» (д), «Куньлунь Ред Стар» (д), «Динамо» Р (г), «Адмирал» (д), «Слован» (д), «Динамо» Р (д), «Слован» (г).
Шансы Минска изначально были минимальны, если сравнивать их со всеми вышеуказанными клубами. И очков у хоккеистов Горди Дуайера меньше, и запаса прочности не всегда хватает. Единственное, что играет в пользу «Динамо» — календарь на остаток «регулярки». Набрать очки в гостях с «Металлургом» и «Автомобилистом» — задача проблематичная, хотя «Магнитку» уже удалось обыграть. Зато в концовке «зубрам» выпала возможность принимать у себя дома клубы с Дальнего Востока (хотя «Амур» будет крайне мотивирован), а также дважды играть с рижским «Динамо» и «Слованом». Рижане и братиславцы выглядят в роли поставщиков очков. Проблем с ними возникнуть не должно. Но даже потеря одного балла может стать для «Динамо» фатальной.