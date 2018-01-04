Воробьёв сохранит «Динамо» в восьмёрке: кто выйдет в плей-офф на Западе?

Источник: РИА "Новости"

Турнирная ситуация на вершине Западной конференции предельна ясна. СКА точно займёт первое место, ЦСКА — второе. «Йокерит» вряд ли кому-то уступит третью строчку, а «Локомотив» на 80% станет четвёртым. За чертой плей-офф, несмотря на теоретические шансы, останутся «Витязь», «Слован» и рижское «Динамо». Оставшиеся шесть команд — «Торпедо», ХК «Сочи», московское и минское «Динамо», «Спартак» и «Северсталь» — будут сражаться за четыре места в восьмёрке сильнейших. Делаем прогнозы, на каком месте каждый из этих клубов закончит сезон. В скобках указано текущее место и количество очков на данный момент. За скобками — прогнозируемое.

5 (6). ХК «Сочи» — 91 (71) очко

Календарь : «Северсталь» (д), «Торпедо» (г), «Динамо Р (г), «Спартак» (г), «Слован» (д), «Йокерит» (д), ЦСКА (д), «Витязь» (д), «Салават Юлаев» (г), «Лада» (г).

Нет сомнений, что команда Сергея Зубова попадёт в плей-офф. При Вячеславе Буцаеве «леопарды» дважды подряд оказывались в заветной восьмёрке, однако в третьем сезоне остались без плей-офф, что и привело к тренерской отставке. Сочинцы на протяжении всего регулярного чемпионата выглядят крепким и слаженным коллективом. Звёзд с неба не хватают, но этого от них никто и не требует. Команда с юга России неплохо поработала в дедлайн, укрепив оборону Никитой Лисовым и Джонатоном Блумом. Пожалуй, сложно будет набрать очки только с «Йокеритом» и ЦСКА. В остальном календарь у «Сочи» благоприятный даже для того, чтобы опередить «Торпедо».

6 (5). «Торпедо» — 89 (77) очков

Календарь : «Ак Барс» (д), ХК «Сочи» (д), «Салават Юлаев» (д), «Нефтехимик» (д), «Северсталь» (г), «Северсталь» (д), «Ак Барс» (г), «Витязь» (д).

Преимущества своего льда получить торпедовцам практически нереально, так как нужно занимать четвёртую строчку на Западе. Но тот же «Локомотив» хоккеисты Петериса Скудры могут обогнать разве что теоретически. Коллектив Дмитрия Квартальнова выглядит помощнее, плюс провели ярославцы на три встречи меньше. Есть ощущение, что и сочинцев нижегородцы вперёд пропустят. Календарь у «Торпедо» непростой. Железобетонно можно набрать очки только с «Витязем», который в последнем туре будет немотивированным. Та же «Северсталь» будет биться с торпедовцами насмерть. Особенно учитывая рейтинговые дела.

7 (8). «Спартак» — 84 (68) очка

Календарь : «Салават Юлаев» (д), «Ак Барс» (д), «Нефтехимик» (д), ХК «Сочи» (д), СКА (г), «Динамо» М (г), «Северсталь» (д), «Динамо» Р (д), «Локомотив» (д), «Динамо» М (д).

«Спартак» наконец-то должен попасть в плей-офф. После возрождения команда выглядела блекло и неуверенно. Герман Титов и Алексей Ярушкин не смогли добиться должного результата, разочаровывала и работа менеджеров, комплектовавших состав. В нынешнем сезоне красно-белые выглядят совершенно иначе. Вадим Епанчинцев смог сплотить команду, достучавшись до каждого игрока. Хорошо поработал и генеральный менеджер Алексей Жамнов, расставшийся с теми, кто не мог или не хотел работать, и подписавший сильных хоккеистов. Более того, Жамнов даже помогал Епанчинцеву на тренерской лавке, что принесло свои плоды. Ключевыми матчами для москвичей станут два дерби с «Динамо». Это главный конкурент в борьбе за плей-офф, в нынешнем сезоне «Спартак» у бело-голубых неизменно выигрывает. Но и в других схватках нельзя давать слабину.

8 (7). «Динамо» (Москва) — 81 (71) очко

Календарь : «Лада» (г), «Локомотив» (г), «Куньлунь Ред Стар» (д), «Спартак» (д), «Адмирал» (д), СКА (г), «Спартак» (г).

Последним, кто запрыгнет в уходящий в сторону плей-офф поезд, станет московское «Динамо». Тренерская харизма Владимира Воробьёва сыграет свою роль. Даже несмотря на то, что в дедлайн бело-голубые не усилились. К руководству легендарного клуба по-прежнему большие вопросы. Оно не помогает тренерскому штаб добиваться поставленных задач. «Динамо» сыграло на три матча больше «Спартака», поэтому в итоге пропустит конкурента вперёд. Но восьмое место динамовцы всё же займут. Таким образом, в первом раунде плей-офф может образоваться пара СКА — «Динамо» (Москва). Здорово, не правда ли?

9 (9). «Северсталь» — 79 (67) очков

Календарь : ХК «Сочи» (г), «Нефтехимик» (д), «Ак Барс» (д), «Салават Юлаев» (д), «Торпедо» (д), «Локомотив» (д), «Торпедо» (г), «Спартак» (г), ЦСКА (г), СКА (г).

По потерянным очкам «Северсталь», как и «Спартак», находится выше московского «Динамо». У череповчан три игры в запасе. Но эти матчи ещё нужно выиграть, а календарь у команды Александра Гулявцева тяжёлый. Заканчивать и вовсе придётся в гостях с ЦСКА и СКА. Врагу не пожелаешь. Да и домашние матчи с «Сочи», «Ак Барсом», «Салаватом» не станут проходными. Дважды — дома и в гостях — биться с «Торпедо». Думается, что «Северсталь» завершит регулярный чемпионат на том же месте, на котором находится сейчас. Жаль, что в не было никакого усиления в дедлайн.

10 (10). «Динамо» (Минск) — 77 (64) очка

Календарь : «Автомобилист» (г), «Локомотив» (д), «Амур» (д), «Куньлунь Ред Стар» (д), «Динамо» Р (г), «Адмирал» (д), «Слован» (д), «Динамо» Р (д), «Слован» (г).