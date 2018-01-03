Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Генменеджер «Миннесоты» прилетал в Москву к Капризову и Светлакову
Обозреватель «Советского спорта» делится инсайдерской информацией об игроках ЦСКА, к которым приезжали боссы клубов НХЛ.
Обозреватель «Советского спорта» делится инсайдерской информацией об игроках ЦСКА, к которым приезжали боссы клубов НХЛ.
У меня в интернете спросили: «Правда ли, что генменеджер “Миннесоты” Чак Флэтчер прилетал в Москву?».
Я рад, что у нас такие внимательные болельщики, которые смогли рассмотреть и узнать Флэтчера на вчерашнем матче ЦСКА — «Йокерит». Да, это был он. А с ним были и другие представители «Уайлд».
Цель визита — встреча с двумя армейцами, которых «Миннесота» выбрала на драфте: это форварды Кирилл Капризов (№ 135 на драфте-2015) и Андрей Светлаков (№ 178 на драфте-2017).
У обоих хоккеистов действуют контракты с ЦСКА до 2020 года. И я сразу успокою руководство армейского клуба и болельщиков: никто не думает уводить Капризова и Светлакова из ЦСКА.
Капризов (15+21=36 очков в этом сезоне в 38 матчах) нужен в роли форварда первого звена, но в 2020 году. «Миннесоте» не хватает такого игрока вроде Остона Мэттьюза или Коннора Макдэвида — молодого перспективного хоккеиста, который станет лидером и лицом команды.
Светлаков тоже очень интересен (7+10=17 очков в 33 матчах). Будем верить, что Андрей обойдется без травм. Вообще интересно было бы посмотреть на связку «Капризов на краю, Светлаков в центре» в формате НХЛ.
В таком визите Флэтчера нет ничего удивительного. Я еще в начале сентября рассказывал, как руководство «Торонто» — генменеджер Лу Ламорелло, главный тренер Майк Бэбкок — прилетало в Москву специально к защитнику ЦСКА Игорю Ожиганову.
Как мне известно, если Ожиганов решит ехать в НХЛ, то это будет только «Торонто». Без вариантов. Ну, а в ЦСКА после этого визита у 25-летнего игрока вдруг резко упало игровое время, он стал нередко оставаться в запасе.
Статистика в этом сезоне ужасная (0+5=5 в 33 матчах), но это лишний раз доказывает, что Ожиганову пора уезжать в НХЛ — контракт с ЦСКА истекает после этого сезона, а в «Торонто» его ждут и понимают, как этого игрока будут развивать. Пример Никиты Зайцева, который за полтора сезона вырос в лучшего универсального защитника «Мэйпл Лифс», короля лиги по блокам — тому яркий пример.
Павел Лысенков
|Игорь Никитин
|Юкка Ялонен
|Илья Сорокин
|Карри Рамо
|1-й период
|04:09
|Никита Нестеров
|06:58
|Сергей Шумаков (Б. Киселевич, М. Шалунов)
|10:10
|Оливер Лауридсен
|14:13
|17:20
|Владимир Жарков
|Оливер Лауридсен
|17:20
|2-й период
|Йессе Йоэнсуу
|21:10
|Маси Марьямяки
|21:55
|23:42
|Андрей Светлаков
|Мэтт Гилрой
|36:45
|3-й период
|43:50
|Андрей Светлаков
|Петер Регин (О. Палола, Н. Йенсен)
|44:41
|48:00
|Андрей Кузьменко
|Овертайм
|62:26
|Валерий Ничушкин (К. Петров, М. Робинсон)
|12
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)