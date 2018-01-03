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4 января, источник: Советский спорт

Генменеджер «Миннесоты» прилетал в Москву к Капризову и Светлакову

Обозреватель «Советского спорта» делится инсайдерской информацией об игроках ЦСКА, к которым приезжали боссы клубов НХЛ.

У меня в интернете спросили: «Правда ли, что генменеджер “Миннесоты” Чак Флэтчер прилетал в Москву?».

Я рад, что у нас такие внимательные болельщики, которые смогли рассмотреть и узнать Флэтчера на вчерашнем матче ЦСКА — «Йокерит». Да, это был он. А с ним были и другие представители «Уайлд».

Цель визита — встреча с двумя армейцами, которых «Миннесота» выбрала на драфте: это форварды Кирилл Капризов (№ 135 на драфте-2015) и Андрей Светлаков (№ 178 на драфте-2017).

У обоих хоккеистов действуют контракты с ЦСКА до 2020 года. И я сразу успокою руководство армейского клуба и болельщиков: никто не думает уводить Капризова и Светлакова из ЦСКА. Во-первых, это крайне сложно сделать. Во-вторых, это был обычный визит вежливости, чтобы пообщаться с ребятами, их родителями, поговорить о планах.

Капризов (15+21=36 очков в этом сезоне в 38 матчах) нужен в роли форварда первого звена, но в 2020 году. «Миннесоте» не хватает такого игрока вроде Остона Мэттьюза или Коннора Макдэвида — молодого перспективного хоккеиста, который станет лидером и лицом команды.

Светлаков тоже очень интересен (7+10=17 очков в 33 матчах). Будем верить, что Андрей обойдется без травм. Вообще интересно было бы посмотреть на связку «Капризов на краю, Светлаков в центре» в формате НХЛ.

В таком визите Флэтчера нет ничего удивительного. Я еще в начале сентября рассказывал, как руководство «Торонто» — генменеджер Лу Ламорелло, главный тренер Майк Бэбкок — прилетало в Москву специально к защитнику ЦСКА Игорю Ожиганову.

Как мне известно, если Ожиганов решит ехать в НХЛ, то это будет только «Торонто». Без вариантов. Ну, а в ЦСКА после этого визита у 25-летнего игрока вдруг резко упало игровое время, он стал нередко оставаться в запасе.

Статистика в этом сезоне ужасная (0+5=5 в 33 матчах), но это лишний раз доказывает, что Ожиганову пора уезжать в НХЛ — контракт с ЦСКА истекает после этого сезона, а в «Торонто» его ждут и понимают, как этого игрока будут развивать. Пример Никиты Зайцева, который за полтора сезона вырос в лучшего универсального защитника «Мэйпл Лифс», короля лиги по блокам — тому яркий пример.

Павел Лысенков

ЦСКА 2:1 ОТ
(1:0, 0:0, 0:1)
Йокерит
3.01.2018, 17:00 Зрители: 5407 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Юкка Ялонен
Вратари
Илья Сорокин Карри Рамо
1-й период
04:09 Никита Нестеров
06:58 Сергей Шумаков (Б. Киселевич, М. Шалунов)
10:10
Оливер Лауридсен 14:13
17:20 Владимир Жарков
Оливер Лауридсен 17:20
2-й период
Йессе Йоэнсуу 21:10
Маси Марьямяки 21:55
23:42 Андрей Светлаков
Мэтт Гилрой 36:45
3-й период
43:50 Андрей Светлаков
Петер Регин (О. Палола, Н. Йенсен) 44:41
48:00 Андрей Кузьменко
Овертайм
62:26 Валерий Ничушкин (К. Петров, М. Робинсон)
Статистика
12 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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Миннесота Уайлд
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КХЛ
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