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4 января, источник: Чемпионат.com

С Юрзиновым «Сибирь» запрыгнет в поезд: кто выйдет в плей-офф на Востоке?

На Востоке ничего не гарантировано даже второму месту.

Источник: РИА "Новости"

До конца регулярного чемпионата КХЛ командам осталась сыграть порядка 10 игр. «Ак Барс», «Автомобилист» и «Нефтехимик», пожалуй, могут быть спокойны за своё место. А вот «Югра», «Адмирал» и «Лада» будут доигрывать сезон без турнирных задач. Все остальные восточные команды могут как включиться в борьбу за Кубок Гагарина, так и досрочно завершить чемпионат. Мы сделали свой прогноз на концовку «регулярки». В скобках указано текущее место и количество очков на данный момент. За скобками — прогнозируемое.

2 (6). «Салават Юлаев» — 90 (72) очков

Календарь: «Спартак» (г), «Динамо» Р (г), «Торпедо» (г), «Северсталь» (г), «Витязь» (д), ЦСКА (д), «Слован» (д), «Йокерит» (д), ХК «Сочи» (д), «Ак Барс» (д).

Уфимцы из команды, которую лихорадит и бросает из жара в холод, превратились в скрытого фаворита Востока. Нет, догнать «Ак Барс» им уже не светит, а вот занять первое место в дивизионе — вполне. И дело не только в том, что Леонид Вайсфельд сделал «Салават Юлаев» чемпионом дедлайна, подписав квартет бывших «моряков» во главе с Владимиром Ткачёвым. Шесть из оставшихся 10 игр уфимцы проведут дома. Правда, в их числе «зелёное дерби» и матчи с ЦСКА и «Йокеритом». Никому из конкурентов юлаевцев не придётся встречаться на финише со столь серьёзными соперниками. Для баланса в календаре команды Эркки Вестерлунда предусмотрены игры с трио западных аутсайдеров, с которыми нужно без проблем набирать 100% очков. Учитывая, что уфимцы уже пережили шторм, который сегодня бушует в Омске, первое место в дивизионе для них вполне реально.

5 (5). «Металлург» — 92 (76) очка

Календарь: «Локомотив» (д), «Йокерит» (г), «Слован» (г), «Авангард» (г), «Югра» (г), «Авангард» (д), «Куньлунь» (д), «Югра» (д), «Нефтехимик» (д).

Ещё недавно «Магнитка» балансировала на грани плей-офф, но смена главного тренера вкупе с возвращением Вольски, Ли и Береглазова обезопасили вице-чемпионов от конфуза. 76 очков до новогоднего перерыва — вполне комфортный багаж, но о гарантии участия в розыгрыше Кубка Гагарина говорить пока рано. «Металлургу» предстоит не только дважды сразиться с «Авангардом», но и совершить визиты в Хельсинки и Братиславу. Сыграв дома с «Локомотивом» и вернувшись с западного выезда, можно легко остаться ни с чем. Зато свои очки подопечные Виктора Козлова обязательно возьмут в двух играх с доигрывающей сезон «Югрой». Регулярный чемпионат «сталевары» будут заканчивать дома, что, разумеется, им в плюс. Вообще, превосходство домашних матчей над гостевыми — козырь «Магнитки». Правда, на протяжении сезона уральцы этим пользовались далеко не всегда.

6 (2). «Авангард» — 89 (77) очков

Календарь: «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Сибирь» (г), «Металлург» (д), «Трактор» (д), «Металлург» (г), «Трактор» (г), «Сибирь» (д), «Барыс» (г).

Да-да, мы не ошиблись. «Авангард» занимает второе место на Востоке, но всё ещё находится в зоне риска. Шансов остаться без плей-офф у омичей куда больше, чем у команд Владимира Крикунова или Андрея Назарова. Дивизионная система, существующая в КХЛ, делает возможными подобные парадоксы. Со второго места в конференции можно легко рухнуть на шестое. Сохранят ли омичи столь драгоценное лидерство в дивизионе Чернышёва? На первый взгляд, у «ястребов» самый сложный календарь. Но это если смотреть на соотношение домашних и выездных игр. Действительно, после Нового года «ястребы» всего дважды сыграют в Омске. В остальном — сплошные разъезды: по Дальнему Востоку, Китаю, Уралу и Казахстану. Кроме того, омичей ждёт две серии сибирского дерби с предельно мотивированной командой Владимира Юрзинова-младшего. С другой стороны, непроходимых соперников на пути «Авангарда» нет, но и что-либо прогнозировать после отставки Андрея Скабелки нет никакого смысла. Мы попросту не видели омичей под руководством нового тренера.

7 (7). «Трактор» — 86 (72) очков

Календарь: «СКА (д), «Автомобилист» (д), «Йокерит» (г), «Слован» (г), «Югра» (г), «Авангард» (г), «Югра» (д), «Авангард» (д), «Автомобилист» (г), «Сибирь» (г).

Из проходных соперников у команды Анвара Гатиятулина разве что «Югра», с которой предстоит встретится дважды, и «Слован». Правда, за очками придётся съездить в Братиславу. Уральцам, которые недавно отпраздновали 70-летний юбилей, уготовлена тяжёлая домашняя серия в начале нового года. Если «Трактору» удастся набрать в ней максимум очков, они сделают серьёзную заявку на то, чтобы де-факто обеспечить себе место в плей-офф. В противном случае ключевыми могут стать выездные матчи в Омске, Екатеринбурге и Новосибирске. За пределами родного города подопечные Гатиятулина проведут больше матчей, чем дома. Челябинцам во что бы то ни стало надо забронировать место в восьмёрке до перерыва на Олимпийские игры.

8 (9). «Сибирь» — 84 (66) очка

Календарь: «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Куньлунь» (г), «Авангард» (д), «Лада» (г), «Автомобилист» (д), «Лада» (д), «Авангард» (г), «Трактор» (д).

Как и омичам с астанчанам, новосибирцам до конца «регулярки» не придётся выезжать за границу Восточной конференции. Соперники тоже не выдающиеся. Разве что в играх с «Авангардом» вполне вероятна потеря очков, но сибирское дерби — явление непредсказуемое, эти игры всегда стоят особняком. Во многом перспективы новосибирской погони за плей-офф будут зависеть от дальневосточного выезда на старте 2018 года. Из битвы в Хабаровске новосибирцам уже удалось увезти два очка. Если подопечным Владимира Юрзинова-младшего, набравшим сумасшедший ход, удастся с минимальными потерями пройти последний большой выезд сезона, всё решится после Олимпиады. Сложно представить, какое безумие будет твориться в Новосибирске, если судьбоносной станет заключительная игра чемпионата с «Трактором». Рискнём предположить, что тот импульс, который дал команде новый главный тренер, поможет «Сибири» запрыгнуть в кубковый поезд в последний момент.

9 (10). «Амур» — 83 (69) очка

Календарь: «Авангард» (д), «Югра» (д), «Барыс» (д), «Динамо» Мн (г), «Динамо» Р (г), СКА (г), «Локомотив» (г), «Куньлунь» (г), «Куньлунь» (г), «Адмирал» (д), «Адмирал» (г).

Из всех восточных претендентов на плей-офф «Амур» лучше других играет дома. В Хабаровске «тигры» проиграли в основное время всего пять раз. Учитывая это, на «Платинум Арене» будет непросто зацепиться за очки даже «Авангарду», не говоря уж о потерявших какую-либо мотивацию «Югре» и «Адмирале». Если перед сезоном казалось, что спаренные дальневосточные дерби станет украшением концовки регулярного чемпионата, то теперь может обернуться лёгкой добычей для Андрея Мартемьянова. Никто, кроме «Амура», не сыграет дважды с самой слабой по составу командой лиги. При этом на выезде хабаровчанам придётся невероятно тяжело. Особенно учитывая, что им придётся заглянуть в Санкт-Петербург и Ярославль. Но обратить внимание стоит даже не на это. Ещё ни одна дальневосточная команда в истории КХЛ не проходила дистанцию турнира без функциональных спадов. «Амур» подобным кризисам пока подвержен не был. Учитывая бесконечные перелёты, рано или поздно «тигры» попадут в яму.

10 (10). «Барыс» — 75 (63) очков

Календарь: «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Лада» (г), «Автомобилист» (г), «Лада» (д), «Автомобилист» (д), «Куньлунь» (г), «Авангард» (д).

Календарь «Барыса» практически идентичен новосибирскому. Те же дальневосточные поездки, те же два матча с «Ладой». Разве что команда Юрзинова дважды сыграет с «Авангардом», а её ближайший преследователь — с «Автомобилистом», да «Трактор» для астанчан заменили на более расположенную к раздаче очков «Югру». На первый взгляд, расписание более лояльное, чем у конкурента. Вот только учитывая то, что команда из Казахстана последний месяц летит вниз в свободном падении, от осенних подвигов легионеров не осталось и следа, а 1 января в отставку был отправлен Евгений Корешков, главный аутсайдер в гонке за плей-офф известен заранее. Да и дома «Барыс» в нынешнем сезоне играет настолько безобразно, что это вряд ли станет преимуществом.

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