С Юрзиновым «Сибирь» запрыгнет в поезд: кто выйдет в плей-офф на Востоке?
На Востоке ничего не гарантировано даже второму месту.
На Востоке ничего не гарантировано даже второму месту.
До конца регулярного чемпионата КХЛ командам осталась сыграть порядка 10 игр. «Ак Барс», «Автомобилист» и «Нефтехимик», пожалуй, могут быть спокойны за своё место. А вот «Югра», «Адмирал» и «Лада» будут доигрывать сезон без турнирных задач. Все остальные восточные команды могут как включиться в борьбу за Кубок Гагарина, так и досрочно завершить чемпионат. Мы сделали свой прогноз на концовку «регулярки». В скобках указано текущее место и количество очков на данный момент. За скобками — прогнозируемое.
2 (6). «Салават Юлаев» — 90 (72) очков
Календарь: «Спартак» (г), «Динамо» Р (г), «Торпедо» (г), «Северсталь» (г), «Витязь» (д), ЦСКА (д), «Слован» (д), «Йокерит» (д), ХК «Сочи» (д), «Ак Барс» (д).
Уфимцы из команды, которую лихорадит и бросает из жара в холод, превратились в скрытого фаворита Востока. Нет, догнать «Ак Барс» им уже не светит, а вот занять первое место в дивизионе — вполне. И дело не только в том, что Леонид Вайсфельд сделал «Салават Юлаев» чемпионом дедлайна, подписав квартет бывших «моряков» во главе с Владимиром Ткачёвым. Шесть из оставшихся 10 игр уфимцы проведут дома. Правда, в их числе «зелёное дерби» и матчи с ЦСКА и «Йокеритом». Никому из конкурентов юлаевцев не придётся встречаться на финише со столь серьёзными соперниками. Для баланса в календаре команды Эркки Вестерлунда предусмотрены игры с трио западных аутсайдеров, с которыми нужно без проблем набирать 100% очков. Учитывая, что уфимцы уже пережили шторм, который сегодня бушует в Омске, первое место в дивизионе для них вполне реально.
5 (5). «Металлург» — 92 (76) очка
Календарь: «Локомотив» (д), «Йокерит» (г), «Слован» (г), «Авангард» (г), «Югра» (г), «Авангард» (д), «Куньлунь» (д), «Югра» (д), «Нефтехимик» (д).
Ещё недавно «Магнитка» балансировала на грани
6 (2). «Авангард» — 89 (77) очков
Календарь: «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Сибирь» (г), «Металлург» (д), «Трактор» (д), «Металлург» (г), «Трактор» (г), «Сибирь» (д), «Барыс» (г).
7 (7). «Трактор» — 86 (72) очков
Календарь: «СКА (д), «Автомобилист» (д), «Йокерит» (г), «Слован» (г), «Югра» (г), «Авангард» (г), «Югра» (д), «Авангард» (д), «Автомобилист» (г), «Сибирь» (г).
Из проходных соперников у команды Анвара Гатиятулина разве что «Югра», с которой предстоит встретится дважды, и «Слован». Правда, за очками придётся съездить в Братиславу. Уральцам, которые недавно отпраздновали 70-летний юбилей, уготовлена тяжёлая домашняя серия в начале нового года. Если «Трактору» удастся набрать в ней максимум очков, они сделают серьёзную заявку на то, чтобы
8 (9). «Сибирь» — 84 (66) очка
Календарь: «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Куньлунь» (г), «Авангард» (д), «Лада» (г), «Автомобилист» (д), «Лада» (д), «Авангард» (г), «Трактор» (д).
Как и омичам с астанчанам, новосибирцам до конца «регулярки» не придётся выезжать за границу Восточной конференции. Соперники тоже не выдающиеся. Разве что в играх с «Авангардом» вполне вероятна потеря очков, но сибирское дерби — явление непредсказуемое, эти игры всегда стоят особняком. Во многом перспективы новосибирской погони за
9 (10). «Амур» — 83 (69) очка
Календарь: «Авангард» (д), «Югра» (д), «Барыс» (д), «Динамо» Мн (г), «Динамо» Р (г), СКА (г), «Локомотив» (г), «Куньлунь» (г), «Куньлунь» (г), «Адмирал» (д), «Адмирал» (г).
Из всех восточных претендентов на
10 (10). «Барыс» — 75 (63) очков
Календарь: «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Лада» (г), «Автомобилист» (г), «Лада» (д), «Автомобилист» (д), «Куньлунь» (г), «Авангард» (д).
Календарь «Барыса» практически идентичен новосибирскому. Те же дальневосточные поездки, те же два матча с «Ладой». Разве что команда Юрзинова дважды сыграет с «Авангардом», а её ближайший преследователь — с «Автомобилистом», да «Трактор» для астанчан заменили на более расположенную к раздаче очков «Югру». На первый взгляд, расписание более лояльное, чем у конкурента. Вот только учитывая то, что команда из Казахстана последний месяц летит вниз в свободном падении, от осенних подвигов легионеров не осталось и следа, а 1 января в отставку был отправлен Евгений Корешков, главный аутсайдер в гонке за