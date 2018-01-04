«Амур» проиграл по буллитам, но зону плей-офф не покинул
Томаш Зогорна в честь своего 30-летия сделал дубль.
Томаш Зогорна в честь своего 30-летия сделал дубль.
Первый матч в новом году хоккеисты «Амура» проводили дома с новосибирской «Сибирью». Основное время и овертайм победители не выявили — 2:2, но в серии буллитов больше повезло гостям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для соперников эта встреча имела большое значение. «Амур» до очной дуэли занимал восьмое место, «Сибирь» — девятое. При этом «тигры» обгоняли сибиряков на два очка и имели две игры в запасе. Правда, дома хабаровчане не выигрывали у новосибирцев с ноября 2012 года.
До первого перерыва сибиряки успели поиграть и втроём против пятерых, но выстояли. Во второй двадцатиминутке зрители заброшенных шайб не увидели, зато концовка получилась
Героем матча вполне мог стать именинник Томаш Зогорна, который после серии добиваний делает дубль и выводит «Амур» вперёд. Но буквально в следующей же смене ему отвечает Рок Тичар — 2:2.
В овертайме Зогорна был близок к
— Поздравляю соперника с трудовой победой, — сказал наставник «Амура» Андрей Мартемьянов. — Возможно, сегодня была борьба за шесть очков, близко к зоне
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы забросили: 1:0 — Зогорна (Рассказов, Горшков, 5:47, бол.), 1:1 — Энлунд (Закриссон, Бергстрём, 10:06, бол.), 2:1 — Зогорна (Пикар, Атюшов, 54:02), 2:2 — Тичар (Санников, Шаров, 54:41), 2:3 — Основин (ПБ, 65:00)
Вратари: Метсола (23/25) / Аликин (ПБ) — Красиков (42/44)
Броски: 63−42
Броски в створ: 44−25
Вбрасывания: 31−34
Блокированные броски: 9−9
Силовые приемы: 16−8
Время в атаке:
Штраф: 8−22.