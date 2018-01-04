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09:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Амур» проиграл по буллитам, но зону плей-офф не покинул

Томаш Зогорна в честь своего 30-летия сделал дубль.

Первый матч в новом году хоккеисты «Амура» проводили дома с новосибирской «Сибирью». Основное время и овертайм победители не выявили — 2:2, но в серии буллитов больше повезло гостям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Для соперников эта встреча имела большое значение. «Амур» до очной дуэли занимал восьмое место, «Сибирь» — девятое. При этом «тигры» обгоняли сибиряков на два очка и имели две игры в запасе. Правда, дома хабаровчане не выигрывали у новосибирцев с ноября 2012 года.

Игра получилась крайне упорной. Хозяева повели в счёте уже на шестой минуте, реализовав большинство. Отличился чех Томаш Зогорна, празднующий в этот день тридцатилетие. Однако чуть позже гости, также имея на одного «лишнего» игрока, отыгрались — 1:1.


До первого перерыва сибиряки успели поиграть и втроём против пятерых, но выстояли. Во второй двадцатиминутке зрители заброшенных шайб не увидели, зато концовка получилась по-настоящему боевой.

Героем матча вполне мог стать именинник Томаш Зогорна, который после серии добиваний делает дубль и выводит «Амур» вперёд. Но буквально в следующей же смене ему отвечает Рок Тичар — 2:2.

В овертайме Зогорна был близок к хет-трику, но победителя в итоге выявила только серия буллитов, в которой фортуна улыбнулась «Сибири».

— Поздравляю соперника с трудовой победой, — сказал наставник «Амура» Андрей Мартемьянов. — Возможно, сегодня была борьба за шесть очков, близко к зоне плей-офф. Хотел бы отметить хорошую игру вратаря «Сибири». У нас были моменты, но где-то, к сожалению, не хватило концентрации реализовать. По самоотдаче, по выполнению игрового задания к парням претензий нет. Игра была равная. Теперь в активе «Амура» 69 очков и по-прежнему восьмое место на «Востоке». «Сибирь» отстает от «тигров» на очко, но сыграла на два матча больше.

Очередной матч наши хоккеисты проведут также дома: 5 января они померятся силами с лидером конференции «Восток» омским «Авангардом».


«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы забросили: 1:0 — Зогорна (Рассказов, Горшков, 5:47, бол.), 1:1 — Энлунд (Закриссон, Бергстрём, 10:06, бол.), 2:1 — Зогорна (Пикар, Атюшов, 54:02), 2:2 — Тичар (Санников, Шаров, 54:41), 2:3 — Основин (ПБ, 65:00)
Вратари: Метсола (23/25) / Аликин (ПБ) — Красиков (42/44)
Броски: 63−42
Броски в створ: 44−25
Вбрасывания: 31−34
Блокированные броски: 9−9
Силовые приемы: 16−8
Время в атаке: 14:08—09:50
Штраф: 8−22.

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