ЦСКА слишком зависим от ударного звена: что делать Никитину?

На фоне молодежного чемпионата любая игра КХЛ, вернувшейся в дело после новогодней паузы, обычно воспринимается как жалкая пародия: и скорости так себе, сюжет чаще всего заурядный, эмоций маловато. Однако ЦСКА и «Йокерит» — два реальных претендента, готовых хотя бы на словах бросить вызов СКА в Западной конференции. Если даже эти команды будут играть скучно и безыдейно, то, наверное, лигу надо закрывать.

Матч с первых секунд смотрелся на одном дыхании. Финны были не хуже и отвечали атакой на атаку. В голове не укладывалось, почему в последние недели у них все очень плохо с результатами: 8 поражений в 11 матчах. На скамейке «шутов» еще в конце декабря в домашней игре со «Слованом» появился генеральный менеджер Яри Курри. Официальная версия перемещения функционера из ложи ближе ко льду звучала логично лишь на первый взгляд: он заменяет приболевшего ассистента главного тренера Раймо Хелминена. Последний уже выздоровел, а Курри никуда не делся. Если в «Спартаке» такой ход с усилением тренерского штаба генеральным менеджером Алексеем Жамновым в целом сработал, то в «Йокерите» эффект пока не очевиден.

Возможно, команде просто требовалась небольшая пауза для перезагрузки в чемпионате. Новогодний перерыв пошел финнам на пользу. Они смотрелись ничуть не хуже армейцев, напомнив о том, что осенью выдали впечатляющую серию из 15 побед. Фантастически быстрому и эффективному переходу из обороны в атаку в исполнении «Йокерита» не хватало только одного — убойного завещающего броска. Лучший снайпер и бомбардир команды Толванен был задействован на молодежном чемпионате мира и вернется в расположение своего клуба через пару дней после сенсационного вылета финской сборной в четвертьфинале. Его очень не хватало. Подписанный в декабре американец Стив Мозес пока слабо напоминает самого себя двухгодичной давности, когда ему в составе «Йокерита» удалось установить рекорд регулярного чемпионата КХЛ по заброшенным шайбам.

На льду ЛДС ЦСКА в составе хозяев как по заказу выделялись те, кто совсем недавно играл в «молодежке»: Сорокин, Капризов, Шалунов. Вратарь и вовсе творил умопомрачительные вещи, выручая в немыслимых ситуациях. В такой блестящей форме он обязан бросать вызов Василию Кошечкину в конкуренции за право быть первым номером на Олимпиаде в Корее. Пару раз на помощь Сорокину пришла перекладина собственных ворот.

ЦСКА старался не отставать от соперника, поэтому минимальное количество заброшенных шайб нисколько не отражалось на зрелищности матча. Голкипер Ряме тоже был очень хорош, особенно в эпизодах, когда армейцы по традиции последних лет, заложенной еще Дмитрием Квартальновым, рвались на чужой пятачок. Чуть больше хитрости и стремления сыграть на паузе для хозяев были бы не лишними. Свою шайбу Шумаков забросил потрясающим броском в дальнюю «девятку». В остальном атакующие поползновения ЦСКА казалось слишком предсказуемыми. Во втором периоде у хозяев был шикарный шанс упрочить преимущество в счете, но 66 секунд игры впятером против троих завершились ничем. На этом фоне последующее большинство «Йокерита» в формате «5 на 4» выглядело чуть ли не в разы опаснее.

Одна игра не может считаться показательной, если только не подтверждает давно сформировавшее мнение. Нынешний матч в очередной раз показал, что ЦСКА со всем своим великолепием в атакующей линии слишком зависим от игры ударной тройки Шумаков-Шалунов-Капризов. Уверен, что Игорь Никитин это прекрасно понимает, держа в голове плей-офф.