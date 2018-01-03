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3 января, источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА слишком зависим от ударного звена: что делать Никитину?

В центральном матче игрового дня в КХЛ ЦСКА победил в овертайме «Йокерит» — 2:1.

На фоне молодежного чемпионата любая игра КХЛ, вернувшейся в дело после новогодней паузы, обычно воспринимается как жалкая пародия: и скорости так себе, сюжет чаще всего заурядный, эмоций маловато. Однако ЦСКА и «Йокерит» — два реальных претендента, готовых хотя бы на словах бросить вызов СКА в Западной конференции. Если даже эти команды будут играть скучно и безыдейно, то, наверное, лигу надо закрывать.

Матч с первых секунд смотрелся на одном дыхании. Финны были не хуже и отвечали атакой на атаку. В голове не укладывалось, почему в последние недели у них все очень плохо с результатами: 8 поражений в 11 матчах. На скамейке «шутов» еще в конце декабря в домашней игре со «Слованом» появился генеральный менеджер Яри Курри. Официальная версия перемещения функционера из ложи ближе ко льду звучала логично лишь на первый взгляд: он заменяет приболевшего ассистента главного тренера Раймо Хелминена. Последний уже выздоровел, а Курри никуда не делся. Если в «Спартаке» такой ход с усилением тренерского штаба генеральным менеджером Алексеем Жамновым в целом сработал, то в «Йокерите» эффект пока не очевиден.

Возможно, команде просто требовалась небольшая пауза для перезагрузки в чемпионате. Новогодний перерыв пошел финнам на пользу. Они смотрелись ничуть не хуже армейцев, напомнив о том, что осенью выдали впечатляющую серию из 15 побед. Фантастически быстрому и эффективному переходу из обороны в атаку в исполнении «Йокерита» не хватало только одного — убойного завещающего броска. Лучший снайпер и бомбардир команды Толванен был задействован на молодежном чемпионате мира и вернется в расположение своего клуба через пару дней после сенсационного вылета финской сборной в четвертьфинале. Его очень не хватало. Подписанный в декабре американец Стив Мозес пока слабо напоминает самого себя двухгодичной давности, когда ему в составе «Йокерита» удалось установить рекорд регулярного чемпионата КХЛ по заброшенным шайбам.

На льду ЛДС ЦСКА в составе хозяев как по заказу выделялись те, кто совсем недавно играл в «молодежке»: Сорокин, Капризов, Шалунов. Вратарь и вовсе творил умопомрачительные вещи, выручая в немыслимых ситуациях. В такой блестящей форме он обязан бросать вызов Василию Кошечкину в конкуренции за право быть первым номером на Олимпиаде в Корее. Пару раз на помощь Сорокину пришла перекладина собственных ворот.

ЦСКА старался не отставать от соперника, поэтому минимальное количество заброшенных шайб нисколько не отражалось на зрелищности матча. Голкипер Ряме тоже был очень хорош, особенно в эпизодах, когда армейцы по традиции последних лет, заложенной еще Дмитрием Квартальновым, рвались на чужой пятачок. Чуть больше хитрости и стремления сыграть на паузе для хозяев были бы не лишними. Свою шайбу Шумаков забросил потрясающим броском в дальнюю «девятку». В остальном атакующие поползновения ЦСКА казалось слишком предсказуемыми. Во втором периоде у хозяев был шикарный шанс упрочить преимущество в счете, но 66 секунд игры впятером против троих завершились ничем. На этом фоне последующее большинство «Йокерита» в формате «5 на 4» выглядело чуть ли не в разы опаснее.

Одна игра не может считаться показательной, если только не подтверждает давно сформировавшее мнение. Нынешний матч в очередной раз показал, что ЦСКА со всем своим великолепием в атакующей линии слишком зависим от игры ударной тройки Шумаков-Шалунов-Капризов. Уверен, что Игорь Никитин это прекрасно понимает, держа в голове плей-офф.

Остальным сочетаниям стабильности не хватает, они помогают только от случая к случаю. Разве что Кузьменко на глазах прогрессирует столь стремительно, что впору задавать вопрос Олегу Знарку о том, почему этот молодой человек не вызывается на постоянной основе в национальную команду. «Йокерит» все-таки забил в третьем периоде. И это было справедливо. На один гол и ничью в основное время команда наиграла. На победу — нет. Тогда как в составе ЦСКА классным броском в овертайме отметился Ничушкин.

ЦСКА 2:1 ОТ
(1:0, 0:0, 0:1)
Йокерит
3.01.2018, 17:00 Зрители: 5407 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Юкка Ялонен
Вратари
Илья Сорокин Карри Рамо
1-й период
04:09 Никита Нестеров
06:58 Сергей Шумаков (Б. Киселевич, М. Шалунов)
10:10
Оливер Лауридсен 14:13
17:20 Владимир Жарков
Оливер Лауридсен 17:20
2-й период
Йессе Йоэнсуу 21:10
Маси Марьямяки 21:55
23:42 Андрей Светлаков
Мэтт Гилрой 36:45
3-й период
43:50 Андрей Светлаков
Петер Регин (О. Палола, Н. Йенсен) 44:41
48:00 Андрей Кузьменко
Овертайм
62:26 Валерий Ничушкин (К. Петров, М. Робинсон)
Статистика
12 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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