«Барыс» проиграл худшей команде Восточной конференции КХЛ в первом матче после отставки Корешкова

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 2:3. Для «Барыса» этот матч стал первым после отставки главного тренера Евгения Корешкова, а исполняющим его обязанности был назначен Галым Мамбеталиев.

Все голы победителей получились одинаковыми. Хет-трик у «Югры» оформил Александр Угольников, которые все свои шайбы забросил в большинстве, а ассистировал ему неизменно Максим Пестушко. «Красный свет» за воротами Сергея Кудрявцева зажигался на третьей, 20-й и 27-й минутах.

Лишь в третьем периоде «Барыс» смог размочить счет. На 42-й минуте удачно сыграло второе звено, а автором заброшенной шайбы стал Роман Старченко. На 56-й минуте Линден Вей реализовал большинство и подарил надежду фанатам «Барыса», но сравнять счет в итоге не удалось.

В прошедшем матче за «Барыс» впервые с 11 декабря сыграл капитан Найджел Доус, который отметил возвращение результативной передачей на Вея.

Для «Барыса» это поражение стало шестым подряд и 27-м в сезоне — с 63 очками астанинцы идут десятыми в Восточной конференции КХЛ. Последнюю, 14-ю, строчку на «Востоке» с 42 баллами занимает «Югра», одержавшая 15-ю победу в сезоне.

Отметим, что «Барыс» проиграл все шесть матчей домашней серии. Более того, последняя победа на своей площадке случилась месяц назад — 4 декабря, когда был обыгран в овертайме «Трактор» (4:3). В основное же время «Барыс» дома не выигрывал аж с 5 ноября — в тот день была победа над ЦСКА (5:3), после которой случился спад, из которого команда не может выбраться до сих пор.