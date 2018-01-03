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3 января, источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл худшей команде Восточной конференции КХЛ в первом матче после отставки Корешкова

Хоккеисты «Барыса» уступили «Югре» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 2:3. Для «Барыса» этот матч стал первым после отставки главного тренера Евгения Корешкова, а исполняющим его обязанности был назначен Галым Мамбеталиев.

Все голы победителей получились одинаковыми. Хет-трик у «Югры» оформил Александр Угольников, которые все свои шайбы забросил в большинстве, а ассистировал ему неизменно Максим Пестушко. «Красный свет» за воротами Сергея Кудрявцева зажигался на третьей, 20-й и 27-й минутах.

Лишь в третьем периоде «Барыс» смог размочить счет. На 42-й минуте удачно сыграло второе звено, а автором заброшенной шайбы стал Роман Старченко. На 56-й минуте Линден Вей реализовал большинство и подарил надежду фанатам «Барыса», но сравнять счет в итоге не удалось.

В прошедшем матче за «Барыс» впервые с 11 декабря сыграл капитан Найджел Доус, который отметил возвращение результативной передачей на Вея.

Для «Барыса» это поражение стало шестым подряд и 27-м в сезоне — с 63 очками астанинцы идут десятыми в Восточной конференции КХЛ. Последнюю, 14-ю, строчку на «Востоке» с 42 баллами занимает «Югра», одержавшая 15-ю победу в сезоне.

Отметим, что «Барыс» проиграл все шесть матчей домашней серии. Более того, последняя победа на своей площадке случилась месяц назад — 4 декабря, когда был обыгран в овертайме «Трактор» (4:3). В основное же время «Барыс» дома не выигрывал аж с 5 ноября — в тот день была победа над ЦСКА (5:3), после которой случился спад, из которого команда не может выбраться до сих пор.

Теперь «Барыс» ждет серия из четырех гостевых матчей, в первом из которых астанинский клуб 9 января встретится с хабаровским «Амуром» — конкурентом за место в плей-офф.

Барыс 2:3
(0:2, 0:1, 2:0)
Югра
3.01.2018, 17:00 Зрители: 5673 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев Анатолий Емелин
Вратари
Сергей Кудрявцев 59:29 Илья Проскуряков
1-й период
01:30
Александр Угольников (М. Пестушко) 02:39
07:31 Роман Савченко
11:38 Антон Сагадеев
18:41 Константин Пушкарев
Александр Угольников (М. Пестушко, П. Варфоломеев) 19:55
2-й период
25:22 Максим Семенов
25:22 Линден Вей
26:05 Антон Сагадеев
Павел Варфоломеев 26:08
Александр Угольников (М. Пестушко) 26:38
Александр Комаристый 27:14
Олег Погоришный 33:06
Егор Журавлев 34:59
37:02 Роман Старченко
3-й период
41:31 Роман Старченко (К. Пушкарев, А. Маклюков)
Илья Проскуряков 53:32
55:14 Линден Вей (М. Фраттин, Н. Доус)
Статистика
24 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 7
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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