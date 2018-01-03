«Барыс» проиграл худшей команде Восточной конференции КХЛ в первом матче после отставки Корешкова
Хоккеисты «Барыса» уступили «Югре» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» уступили «Югре» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 2:3. Для «Барыса» этот матч стал первым после отставки главного тренера Евгения Корешкова, а исполняющим его обязанности был назначен Галым Мамбеталиев.
Все голы победителей получились одинаковыми.
Лишь в третьем периоде «Барыс» смог размочить счет. На 42-й минуте удачно сыграло второе звено, а автором заброшенной шайбы стал Роман Старченко. На 56-й минуте Линден Вей реализовал большинство и подарил надежду фанатам «Барыса», но сравнять счет в итоге не удалось.
В прошедшем матче за «Барыс» впервые с 11 декабря сыграл капитан Найджел Доус, который отметил возвращение результативной передачей на Вея.
Для «Барыса» это поражение стало шестым подряд и 27-м в сезоне — с 63 очками астанинцы идут десятыми в Восточной конференции КХЛ. Последнюю, 14-ю, строчку на «Востоке» с 42 баллами занимает «Югра», одержавшая 15-ю победу в сезоне.
Отметим, что «Барыс» проиграл все шесть матчей домашней серии. Более того, последняя победа на своей площадке случилась месяц назад — 4 декабря, когда был обыгран в овертайме «Трактор» (4:3). В основное же время «Барыс» дома не выигрывал аж с 5 ноября — в тот день была победа над ЦСКА (5:3), после которой случился спад, из которого команда не может выбраться до сих пор.
Теперь «Барыс» ждет серия из четырех гостевых матчей, в первом из которых астанинский клуб 9 января встретится с хабаровским «Амуром» — конкурентом за место в
|Галым Мамбеталиев
|Анатолий Емелин
|Сергей Кудрявцев 59:29
|Илья Проскуряков
|1-й период
|01:30
|Александр Угольников (М. Пестушко)
|02:39
|07:31
|Роман Савченко
|11:38
|Антон Сагадеев
|18:41
|Константин Пушкарев
|Александр Угольников (М. Пестушко, П. Варфоломеев)
|19:55
|2-й период
|25:22
|Максим Семенов
|25:22
|Линден Вей
|26:05
|Антон Сагадеев
|Павел Варфоломеев
|26:08
|Александр Угольников (М. Пестушко)
|26:38
|Александр Комаристый
|27:14
|Олег Погоришный
|33:06
|Егор Журавлев
|34:59
|37:02
|Роман Старченко
|3-й период
|41:31
|Роман Старченко (К. Пушкарев, А. Маклюков)
|Илья Проскуряков
|53:32
|55:14
|Линден Вей (М. Фраттин, Н. Доус)
|24
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|7
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)