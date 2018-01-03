«Локомотив» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев (12-я минута), Алексей Василевский (21), Никита Трямкин (39), Денис Куляш (48) и Илья Крикунов (57). За «Локомотив» шайбы забросили Даниил Апальков (11), Стаффан Кронвалль (25), Илья Любушкин (31), Андрей Локтионов (41) и Егор Коршков (60). Решающий буллит на счету Брендона Козуна.

«Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции с 83 очками, «Автомобилист» лидирует в Восточной конференции (84).

В следующем матче 5 января «Автомобилист» примет минское «Динамо», «Локомотив» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом».