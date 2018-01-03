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ЦСКАОТ2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
3.01
Металлург Мг1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
3.01
АвтомобилистБ5
Локомотив6
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3 января, источник: ТАСС

«Локомотив» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 3 января. Ярославский «Локомотив» победил екатеринбургский «Автомобилист» по буллитам со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев (12-я минута), Алексей Василевский (21), Никита Трямкин (39), Денис Куляш (48) и Илья Крикунов (57). За «Локомотив» шайбы забросили Даниил Апальков (11), Стаффан Кронвалль (25), Илья Любушкин (31), Андрей Локтионов (41) и Егор Коршков (60). Решающий буллит на счету Брендона Козуна.

«Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции с 83 очками, «Автомобилист» лидирует в Восточной конференции (84).

В следующем матче 5 января «Автомобилист» примет минское «Динамо», «Локомотив» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом».

В другой встрече дня минское «Динамо» победило «Металлург» со счетом 2:1.

Автомобилист 5:6 Б
(1:1, 2:2, 2:2, 0:0, 0:1)
Локомотив
3.01.2018, 15:00 Зрители: 5570 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Якуб Коварж Александр Судницин 58:45 (А. Судницин 58:51-58:57, А. Судницин 59:23)
1-й период
Зият Пайгин 04:34
Даниил Апальков (Е. Коршков) 10:02
11:12 Анатолий Голышев
Даниил Апальков 13:50
2-й период
20:33 Алексей Василевский (И. Крикунов)
Стаффан Кронвалль (М. Тальбо) 24:03
28:31 Дуайт Кинг
Илья Любушкин (И. Лекомцев, Е. Коршков) 30:08
36:43 Георгий Мишарин
Илья Любушкин 36:43
Александр Елесин 36:43
Александр Елесин 36:43
38:10 Никита Трямкин (А. Гареев, А.А. Василевский)
3-й период
Андрей Локтионов (Е. Аверин, Д. Мосалев) 40:12
Егор Аверин 46:29
47:39 Евгений Чесалин (А. Голышев, Д. Куляш)
Зият Пайгин 53:59
56:40 Илья Крикунов (Н. Тимашов, Д. Кинг)
Егор Коршков (С. Кронвалль, Я. Накладал) 59:23
Овертайм
60:00 Алексей Михнов
Серия буллитов - победный бросок
А. Локтионов
Статистика
9 Штрафное время 25
5 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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Автомобилист
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