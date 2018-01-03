Хоккеисты минского «Динамо» обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина, магнитогорский «Металлург»

Источник: РИА "Новости"

Уральцы и хоккеисты «Динамо» встречались в ходе текущего сезона в Минске: команда Горди Дуайера 17 сентября, уступая 0:3, в заключительные 20 минут матча смогла забросить пять шайб. Несколькими днями ранее динамовцы были сильнее еще одного фаворита сезона — питерского СКА.

По сравнению со встречей в «Минск-Арене» в составе команды из Магнитогорска произошло немало изменений. Клуб покинул прежний главный тренер Илья Воробьев, на смену которому пришел известный в прошлом игрок сборной России и клубов НХЛ Виктор Козлов. В «Металлург» вернулись и лидеры, определявшие стиль игры команды в прежние годы.

В противостоянии со столь грозным оппонентом динамовцы неплохо начали матч. В середине первого периода нападающий минчан Джек Скилле и вовсе был близок к успеху. Игрок совершил сольный проход и бросил над клюшкой голкипера, но шайба угодила в штангу. Хозяева площадки смогли реализовать один из немногих моментов. Бывший голеодор минчан Мэтт Эллисон мощно бросил со средней дистанции, голкипер Юнас Энрот с броском справился.

«Металлург» постарался развить свой успех в последующие 20 минут встречи, но, несмотря на перевес в бросках, отличиться магнитогорцам не удалось. Наоборот, после перерыва динамовцы сумели сравнять счет: минчане выиграли вбрасывание в зоне соперников, и мягкий наброс от синей линии Дениса Осипова использовал Евгений Ковыршин, который изменил траекторию полета шайбы — 1:1.

Спустя минуту форвард «Динамо» Шарль Лингле в борьбе с двумя соперниками сумел отдать пас на Дмитрия Амброжейчика, который в одно касание замыкал пас партнера, и лишь ловушка вратаря магнитогорцев Ильи Самсонова помешала минчанам выйти вперед. Решающей стала концовка третьего периода. Нападающий «зубров» Сергей Дрозд в борьбе с Оскаром Осалой смело пошел на ворота хозяев, и в сутолоке на пятачке Евгений Лисовец смог добить шайбу в ворота.

После победы в Магнитогорске в активе «Динамо» стало 64 очка, команда всего на четыре балла отстает от зоны плей-офф в Западной конференции. До конца регулярного чемпионата «зубрам» осталось провести 9 игр.