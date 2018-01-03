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3 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина, магнитогорский «Металлург»

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Уральцы и хоккеисты «Динамо» встречались в ходе текущего сезона в Минске: команда Горди Дуайера 17 сентября, уступая 0:3, в заключительные 20 минут матча смогла забросить пять шайб. Несколькими днями ранее динамовцы были сильнее еще одного фаворита сезона — питерского СКА.

По сравнению со встречей в «Минск-Арене» в составе команды из Магнитогорска произошло немало изменений. Клуб покинул прежний главный тренер Илья Воробьев, на смену которому пришел известный в прошлом игрок сборной России и клубов НХЛ Виктор Козлов. В «Металлург» вернулись и лидеры, определявшие стиль игры команды в прежние годы.

В противостоянии со столь грозным оппонентом динамовцы неплохо начали матч. В середине первого периода нападающий минчан Джек Скилле и вовсе был близок к успеху. Игрок совершил сольный проход и бросил над клюшкой голкипера, но шайба угодила в штангу. Хозяева площадки смогли реализовать один из немногих моментов. Бывший голеодор минчан Мэтт Эллисон мощно бросил со средней дистанции, голкипер Юнас Энрот с броском справился.

«Металлург» постарался развить свой успех в последующие 20 минут встречи, но, несмотря на перевес в бросках, отличиться магнитогорцам не удалось. Наоборот, после перерыва динамовцы сумели сравнять счет: минчане выиграли вбрасывание в зоне соперников, и мягкий наброс от синей линии Дениса Осипова использовал Евгений Ковыршин, который изменил траекторию полета шайбы — 1:1.

Спустя минуту форвард «Динамо» Шарль Лингле в борьбе с двумя соперниками сумел отдать пас на Дмитрия Амброжейчика, который в одно касание замыкал пас партнера, и лишь ловушка вратаря магнитогорцев Ильи Самсонова помешала минчанам выйти вперед. Решающей стала концовка третьего периода. Нападающий «зубров» Сергей Дрозд в борьбе с Оскаром Осалой смело пошел на ворота хозяев, и в сутолоке на пятачке Евгений Лисовец смог добить шайбу в ворота.

После победы в Магнитогорске в активе «Динамо» стало 64 очка, команда всего на четыре балла отстает от зоны плей-офф в Западной конференции. До конца регулярного чемпионата «зубрам» осталось провести 9 игр.

Следующий матч выездной серии минское «Динамо» проведет 5 января в Екатеринбурге, где сыграет с лидером Восточной конференции «Автомобилистом».

Металлург Мг 1:2
(1:0, 0:0, 0:2)
Динамо Мн
3.01.2018, 15:00 Зрители: 7500 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Горди Дуайер
Вратари
Илья Самсонов 58:56 Юнас Энрот
1-й период
13:25 Никита Пивцакин (М. Эллисон, А. Чибисов)
2-й период
Кристиан Хенкель 26:16
34:47 Евгений Тимкин
3-й период
Евгений Ковыршин (Д. Осипов, Д. Коробов) 40:29
44:36
52:30 Денис Платонов
Евгений Лисовец 55:14
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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Металлург Мг
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КХЛ
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