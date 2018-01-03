«Авангард» одержал «сухую» победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

Игра, состоявшаяся в среду в Шанхае, завершилась победой гостей со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Дубль в составе «Авангарда» оформил Данил Файзуллин (12-я и 39-я минуты), по разу отличились Евгений Медведев (11-я) и Илья Михеев (60-я). Вратарь «ястребов» Олег Шилин отразил 32 броска, записав на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.