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«Авангард» одержал «сухую» победу над «Куньлунем» в матче КХЛ
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра, состоявшаяся в среду в Шанхае, завершилась победой гостей со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Дубль в составе «Авангарда» оформил Данил Файзуллин (12-я и 39-я минуты), по разу отличились Евгений Медведев (11-я) и Илья Михеев (60-я). Вратарь «ястребов» Олег Шилин отразил 32 броска, записав на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.
«Авангард» следующий матч проведет 5 января на выезде с хабаровским «Амуром». «Куньлунь» в этот же день примет «Югру» из
|Бобби Карпентер
|Герман Титов
|Магнус Хелльберг
|Олег Шилин
|1-й период
|Евгений Медведев (И. Михеев, К. Семенов)
|10:54
|Данил Файзуллин (Анс. Галимов)
|11:39
|16:26
|Кори Кейн
|2-й период
|Андрей Стась
|35:22
|Данил Файзуллин (Анс. Галимов, А. Стась)
|39:00
|39:55
|Павел Воробей
|3-й период
|43:42
|48:59
|Йоонас Ярвинен
|48:59
|Йоонас Ярвинен
|Илья Михеев
|59:54
|18
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)