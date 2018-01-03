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3 января, источник: Р-Спорт

«Авангард» одержал «сухую» победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра, состоявшаяся в среду в Шанхае, завершилась победой гостей со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Дубль в составе «Авангарда» оформил Данил Файзуллин (12-я и 39-я минуты), по разу отличились Евгений Медведев (11-я) и Илья Михеев (60-я). Вратарь «ястребов» Олег Шилин отразил 32 броска, записав на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

«Авангард» следующий матч проведет 5 января на выезде с хабаровским «Амуром». «Куньлунь» в этот же день примет «Югру» из Ханты-Мансийска.

Куньлунь 0:4
(0:2, 0:1, 0:1)
Авангард
3.01.2018, 14:30 Зрители: 1013 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
Бобби Карпентер Герман Титов
Вратари
Магнус Хелльберг Олег Шилин
1-й период
Евгений Медведев (И. Михеев, К. Семенов) 10:54
Данил Файзуллин (Анс. Галимов) 11:39
16:26 Кори Кейн
2-й период
Андрей Стась 35:22
Данил Файзуллин (Анс. Галимов, А. Стась) 39:00
39:55 Павел Воробей
3-й период
43:42
48:59 Йоонас Ярвинен
48:59 Йоонас Ярвинен
Илья Михеев 59:54
Статистика
18 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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