«Динамо» прервало серию поражений в КХЛ, по буллитам обыграв «Трактор»
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» в серии буллитов переиграли челябинский «Трактор» и прервали серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» в серии буллитов переиграли челябинский «Трактор» и прервали серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Челябинске, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0). В основное время «Трактор» вел благодаря голам Артема Пеньковского (9-я минута) и Рихарда Гюнге (51-я), но «Динамо» удалось перевести игру в овертайм усилиями Андрея Кутейкина (54-я) и Владимира Брюквина (56-я). В дополнительной пятиминутке командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее были «бело-голубые». Победный бросок исполнил Михаил Варнаков.
Следующий матч «Динамо» проведет 5 января на выезде с тольяттинской «Ладой». «Трактор», прервавший серию из трех побед, в этот же день примет петербургский СКА.
|Анвар Гатиятулин
|Владимир Воробьев
|Павел Францоуз
|Иван Бочаров
|1-й период
|08:37
|Артем Пеньковский
|10:08
|Данила Губарев
|2-й период
|Артем I Волков
|24:00
|Яков Рылов
|28:15
|Глеб Корягин
|31:01
|35:32
|Александр Шинин
|3-й период
|50:52
|Рихард Гюнге (Ал. Кручинин)
|51:47
|Александр Шаров
|Андрей Кутейкин (М. Варнаков, В. Брюквин)
|53:05
|Владимир Брюквин (А. Алексеев, И. Игумнов)
|55:20
|Даниил Тарасов
|57:54
|М. Варнаков
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)