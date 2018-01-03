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3 января, источник: Р-Спорт

«Динамо» прервало серию поражений в КХЛ, по буллитам обыграв «Трактор»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» в серии буллитов переиграли челябинский «Трактор» и прервали серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Челябинске, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0). В основное время «Трактор» вел благодаря голам Артема Пеньковского (9-я минута) и Рихарда Гюнге (51-я), но «Динамо» удалось перевести игру в овертайм усилиями Андрея Кутейкина (54-я) и Владимира Брюквина (56-я). В дополнительной пятиминутке командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее были «бело-голубые». Победный бросок исполнил Михаил Варнаков.

Следующий матч «Динамо» проведет 5 января на выезде с тольяттинской «Ладой». «Трактор», прервавший серию из трех побед, в этот же день примет петербургский СКА.

Трактор 2:3 Б
(1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
ХК Динамо
3.01.2018, 14:30 Зрители: 7500 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Владимир Воробьев
Вратари
Павел Францоуз Иван Бочаров
1-й период
08:37 Артем Пеньковский
10:08 Данила Губарев
2-й период
Артем I Волков 24:00
Яков Рылов 28:15
Глеб Корягин 31:01
35:32 Александр Шинин
3-й период
50:52 Рихард Гюнге (Ал. Кручинин)
51:47 Александр Шаров
Андрей Кутейкин (М. Варнаков, В. Брюквин) 53:05
Владимир Брюквин (А. Алексеев, И. Игумнов) 55:20
Даниил Тарасов 57:54
Серия буллитов - победный бросок
М. Варнаков
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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