«Динамо» прервало серию поражений в КХЛ, по буллитам обыграв «Трактор»

Встреча, прошедшая в среду в Челябинске, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0). В основное время «Трактор» вел благодаря голам Артема Пеньковского (9-я минута) и Рихарда Гюнге (51-я), но «Динамо» удалось перевести игру в овертайм усилиями Андрея Кутейкина (54-я) и Владимира Брюквина (56-я). В дополнительной пятиминутке командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее были «бело-голубые». Победный бросок исполнил Михаил Варнаков.