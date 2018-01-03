«Астана — это коробка с сюрпризами»: Доус и Кагарлицкий — о Матче Звёзд

— Вы в четвёртый раз будете участвовать в Матче Звёзд — до сих пор это интересно? — Конечно! Каждый раз видишься со знакомыми ребятами из лиги, в неформальной праздничной обстановке, знакомишься с новыми хоккеистами, которые сейчас являются лучшими в КХЛ. К тому же, любой вызов на Матч Звёзд — это своеобразная оценка твоей работе в команде, в лиге, это подтверждение того, что сезон для тебя складывается неплохо. Каждый раз формат Матча Звёзд и набор конкурсов меняются, организаторы всегда придумывают что-то новое, никогда не знаешь, что тебя будет ждать на этот раз, и на какой из конкурсов мастер-шоу тебя определят. Участие в Матче звёзд — это ещё и знакомство с городом, в котором проходит событие. Есть больше времени что-то посмотреть, узнать, погулять, так как во время сезона мы приезжаем играть, и становится не до прогулок. На этот раз Неделя Звёзд хоккея проходит в Астане, а это новые впечатления именно здесь, у нас дома, с нашими болельщиками. Всё будет восприниматься иначе. — Что вообще значит для вас вызов на Матч Звёзд? — Это отличный способ отвлечься, повеселиться с другими хоккеистами. Все мы любим хоккей, но это наша работа, а тут такие мини-каникулы, когда тоже нужно играть, но на тебя ничто не давит. Ты просто расслабляешься и кайфуешь от всего происходящего. — Вы уже думали над тем, что приготовите к мастер-шоу? Несколько лет назад капитанам пришлось танцевать на льду с фигуристкой, например. — Вообще-то я не шоумен, это не одна из моих сильных сторон. Но я смотрел состав участников — есть много ребят, которые преподнесут что-нибудь эдакое. По поводу танцев: если нужно будет — куда я денусь? Правда, надо пойти взять пару уроков хореографии. (Смеётся.). — Вы давно играете в Астане. На Матч Звёзд приедет много болельщиков из России. Чем столица Казахстана способна удивить гостей? — Знаете, Астана — как коробка с сюрпризами. Особенно если вы здесь ни разу не были. В этом городе есть много привлекательного для болельщиков. Архитектура, рестораны, развлекательные центры — всё красиво, стильно и уникально. Очень надеюсь, что в эти дни будет тепло, тогда все гости недели звёзд хоккея смогут прогуляться по столице Казахстана. В январе в Астане довольно морозно и много снега, одевайтесь теплее.

— Для вас это уже будет пятый Матч Звёзд. Чувствуете себя ветераном?

— Ветераном себя не чувствую, мне 28 лет! Еду с удовольствием, хорошо провести время, отдохнуть от напряженных игр. Попасть в легкую атмосферу, поиграть в приятной компании. Еду больше отдохнуть, чем работать. Очень приятно, что в состав сборной своего дивизиона я попал, благодаря голосованию болельщиков. Хочется их поблагодарить, это честь для меня.



— Что помните из предыдущих поездок?

— Запомнился мой первый Матч Звезд. Поехали туда с Игорем Скороходовым, мы близко дружим, он за «Югру» играл. Было приятно встретиться в одной команде, по детству выступали вместе. Запомнился и уфимский Матч Звёзд: новый формат, по мне, более интересен для болельщиков. Я хотел бы, чтобы Матч звёзд носил более спортивный характер, не в плане силовой борьбы, а в плане скорости. Сам стараюсь на этих матчах нести позитивный посыл зрителям и играть на полную, не халявить.



— Что-то необычное сами придумывали?

— Буллиты исполнял, но задумок особенных не было. Может, сейчас. Хотя пока времени не хватает. Чтобы удивить, нужно крепко подумать. На самом деле, есть одна фишка, но она больше политическая, ещё с того года думали над ней. Пожалуй, это будет актуально. Заинтригую.



— Что-то про Владимира Путина?

— Да! В хорошем смысле, разумеется. И если выдастся возможность.



— От «Северстали» на Матч Звёзд едете вы и Юлиус Гудачек.

— У него «Гуда-Шоу», а не «Гуда-Кага-Шоу». Это его личная фишка! Над своей подумаю перед самим матчем. Может, жена что подскажет. Со мной, кстати, человек 10−12 собираются ехать — родители, друзья. Астана — красивый город, все хотят посмотреть. Моя жена Катя много слышала от меня об этом городе, мне очень нравится там. Чем-то напоминает Дубай, всё в городе есть. Хочется посмотреть достопримечательности, если будет время.



— Почётно стать капитаном команды, в которой есть игроки ЦСКА, «Динамо», «Локомотива»?

— Это было неожиданно для меня, очень удивился. Приятно! Спасибо за оказанную честь, надеюсь не подвести. Когда играю в таком матче, всегда хочется победить и занять первое место, даже если формат у встречи шуточный.



— С кем из партнёров по сборной дивизиона вам интересно будет сыграть?

— С Кирюхой Капризовым, это один из лучших наших молодых игроков. Хотя не стал бы уже причислять его к молодым, он уже состоявшийся, может вырасти в большую звезду. Парень хороший, честный, добрый, при правильном подходе никаких проблем не будет. У нас хорошая команда, но отмечу Кирюху, давно его знаю.



— Вторыми тренерами команд будут девушки-телеведущие, как вы отнеслись к этому? Знаете Соню Гудим?

— Мне, честно, без разницы, кто будет тренером. Моя задача — настраивать пацанов, чтобы команда победила. С Игорем Никитиным мы работали в сборной. Соню Гудим не знаю, но подобные вещи делаются для болельщиков, и я их поддерживаю. В прошлом году вторыми тренерами были комментаторы, и мы подружились с Денисом Казанским. Будет приятно увидеться и пообщаться, позитивный человек.



— Много сувениров привезёте из Астаны?

— Обычно брелки зацепишь, шайбочки. В этом году сакцентирую внимание на кепках — штук 50 закажу, всем парням в команде. Если будут шапки, то возьму тоже.