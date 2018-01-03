«Астана — это коробка с сюрпризами»: Доус и Кагарлицкий — о Матче Звёзд
Капитаны сборных своих дивизионов Найджел Доус и Дмитрий Кагарлицкий в интервью KHL.ru рассказывают об ожиданиях от грядущего Звёздного уикенда в Астане.
Капитаны сборных своих дивизионов Найджел Доус и Дмитрий Кагарлицкий в интервью KHL.ru рассказывают об ожиданиях от грядущего Звёздного уикенда в Астане.
Всё ближе Неделя Звёзд хоккея, которая в этом году пройдёт в столице Казахстана. Болельщиков, которые приедут в Астану на главный хоккейный праздник года, традиционно ожидает множество сюрпризов. А какие именно — завесу тайны приоткрывают Найджел Доус и Дмитрий Кагарлицкий.
Доус: «Надо взять пару уроков хореографии»
— Вы в четвёртый раз будете участвовать в Матче Звёзд — до сих пор это интересно?
— Конечно! Каждый раз видишься со знакомыми ребятами из лиги, в неформальной праздничной обстановке, знакомишься с новыми хоккеистами, которые сейчас являются лучшими в КХЛ. К тому же, любой вызов на Матч Звёзд — это своеобразная оценка твоей работе в команде, в лиге, это подтверждение того, что сезон для тебя складывается неплохо.
Каждый раз формат Матча Звёзд и набор конкурсов меняются, организаторы всегда придумывают
— Что вообще значит для вас вызов на Матч Звёзд?
— Это отличный способ отвлечься, повеселиться с другими хоккеистами. Все мы любим хоккей, но это наша работа, а тут такие
— Вы уже думали над тем, что приготовите к
—
— Вы давно играете в Астане. На Матч Звёзд приедет много болельщиков из России. Чем столица Казахстана способна удивить гостей?
— Знаете, Астана — как коробка с сюрпризами. Особенно если вы здесь ни разу не были. В этом городе есть много привлекательного для болельщиков. Архитектура, рестораны, развлекательные центры — всё красиво, стильно и уникально. Очень надеюсь, что в эти дни будет тепло, тогда все гости недели звёзд хоккея смогут прогуляться по столице Казахстана. В январе в Астане довольно морозно и много снега, одевайтесь теплее.
Кагарлицкий: «Заинтригую: есть одна политическая задумка»
— Для вас это уже будет пятый Матч Звёзд. Чувствуете себя ветераном?
— Ветераном себя не чувствую, мне 28 лет! Еду с удовольствием, хорошо провести время, отдохнуть от напряженных игр. Попасть в легкую атмосферу, поиграть в приятной компании. Еду больше отдохнуть, чем работать. Очень приятно, что в состав сборной своего дивизиона я попал, благодаря голосованию болельщиков. Хочется их поблагодарить, это честь для меня.
— Что помните из предыдущих поездок?
— Запомнился мой первый Матч Звезд. Поехали туда с Игорем Скороходовым, мы близко дружим, он за «Югру» играл. Было приятно встретиться в одной команде, по детству выступали вместе. Запомнился и уфимский Матч Звёзд: новый формат, по мне, более интересен для болельщиков. Я хотел бы, чтобы Матч звёзд носил более спортивный характер, не в плане силовой борьбы, а в плане скорости. Сам стараюсь на этих матчах нести позитивный посыл зрителям и играть на полную, не халявить.
—
— Буллиты исполнял, но задумок особенных не было. Может, сейчас. Хотя пока времени не хватает. Чтобы удивить, нужно крепко подумать. На самом деле, есть одна фишка, но она больше политическая, ещё с того года думали над ней. Пожалуй, это будет актуально. Заинтригую.
—
— Да! В хорошем смысле, разумеется. И если выдастся возможность.
— От «Северстали» на Матч Звёзд едете вы и Юлиус Гудачек.
— У него «Гуда-Шоу», а не «Гуда-Кага-Шоу». Это его личная фишка! Над своей подумаю перед самим матчем. Может, жена что подскажет. Со мной, кстати, человек 10−12 собираются ехать — родители, друзья. Астана — красивый город, все хотят посмотреть. Моя жена Катя много слышала от меня об этом городе, мне очень нравится там.
— Почётно стать капитаном команды, в которой есть игроки ЦСКА, «Динамо», «Локомотива»?
— Это было неожиданно для меня, очень удивился. Приятно! Спасибо за оказанную честь, надеюсь не подвести. Когда играю в таком матче, всегда хочется победить и занять первое место, даже если формат у встречи шуточный.
— С кем из партнёров по сборной дивизиона вам интересно будет сыграть?
— С Кирюхой Капризовым, это один из лучших наших молодых игроков. Хотя не стал бы уже причислять его к молодым, он уже состоявшийся, может вырасти в большую звезду. Парень хороший, честный, добрый, при правильном подходе никаких проблем не будет. У нас хорошая команда, но отмечу Кирюху, давно его знаю.
— Вторыми тренерами команд будут
— Мне, честно, без разницы, кто будет тренером. Моя задача — настраивать пацанов, чтобы команда победила. С Игорем Никитиным мы работали в сборной. Соню Гудим не знаю, но подобные вещи делаются для болельщиков, и я их поддерживаю. В прошлом году вторыми тренерами были комментаторы, и мы подружились с Денисом Казанским. Будет приятно увидеться и пообщаться, позитивный человек.
— Много сувениров привезёте из Астаны?
— Обычно брелки зацепишь, шайбочки. В этом году сакцентирую внимание на кепках — штук 50 закажу, всем парням в команде. Если будут шапки, то возьму тоже.