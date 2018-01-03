Глава «Куньлуня»: «Имя Индрашиса уже нанесли на шкафчик в раздевалке»

Источник: Известия

В нынешнем сезоне китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» безнадежно застрял во второй половине таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и почти лишился шансов попасть в плей-офф. Эта неудача оказалась неожиданной в связи с тем, что в свой дебютный сезон под руководством Владимира Юрзинова-младшего пекинский коллектив сумел занять восьмое место и принять участие в Кубке Гагарина. При этом после заявки в КХЛ генеральный менеджер Владимир Кречин комплектовал команду в авральном режиме — в условиях ограниченных финансовых возможностей и по остаточному принципу.

В марте 2017 года Юрзинов неожиданно подал в отставку. Его сменил легендарный канадец Майк Кинэн, который вместе с Кречиным летом собрал сильный состав. Но перед стартом нынешнего сезона Кречин неожиданно был уволен, а Железный Майк получил должность генменеджера. В результате «Куньлунь» провалил регулярный чемпионат и уже практически лишился шансов попасть в плей-офф. В конце ноября президентом клуба и генеральным менеджером был назначен латыш Райтис Пилсетниекс, бывший технический директор пражского «Лева», финалиста Кубка Гагарина-2014. Спустя неделю Кинэн лишился и поста главного тренера — до конца сезона его обязанности исполняет бывший помощник Майка Бобби Карпентер.

В интервью «Известиям» Пилсетниекс рассказал о причинах кризиса, развитии китайского хоккея и ноябрьском срыве перехода лидера рижского «Динамо», одного из лучших снайперов нынешнего сезона КХЛ Микса Индрашиса в «Куньлунь».

— Насколько серьёзно кадровые изменения последних шести недель меняют жизнь «Куньлуня»?

— Для клуба они фундаментальной роли не играют, поскольку его нынешняя структура существует с августа 2016 года. Я уже тогда работал в «Куньлуне», появился в нем не вчера. Сама система работы была утверждена еще в момент его создания и включения в КХЛ. Я с самого начала занимался всей молодежной и юниорской вертикалью в клубе от команды U-20 (не старше 20 лет) и более младших возрастов. Этим летом я собирал состав молодежной команды, мы занимались заявкой в Молодежную хоккейную лигу (МХЛ). После этого, когда сезон уже начался, руководство «Куньлуня» попросило меня помочь Майку Кинэну, который в тот момент помимо работы главным тренером также был назначен на должность генерального менеджера. Я стал оказывать ему поддержку в селекционных вопросах. И уже в ноябре высшее руководство клуба решило, что нужно взбодрить команду, поэтому освободило Майка от должности генерального менеджера, посчитав, что ему тяжело работать сразу в двух направлениях.

— Но через неделю Кинэна убрали и с должности главного тренера.

— Я не могу сказать, что он не справился с работой. Мы по-прежнему ценим сотрудничество с Майком. Тем более, он остался в системе клуба и еще принесет ему пользу в качестве члена Международного координационного совета. А командой сейчас руководит его помощник Бобби Карпентер. Но нам стало очевидно, что после полугода работы на двух тяжелых должностях Кинэн был просто выжат как лимон. Он с марта был в постоянных перелетах, работал без выходных, сделав существенный вклад в формирование команды, чей состав значительно обновился по сравнению с прошлым сезоном. Но, как показала практика, природу не обманешь. Можно работать в таком режиме на износ несколько месяцев, но не несколько сезонов и даже не весь сезон.

— В предыдущие полтора сезона вы контактировали с руководством главной команды «Куньлуня» или работали с молодежью автономно?

— В прошлом сезоне я занимался созданием организации как юридического лица, множеством административных вопросов, включая соответствие арены необходимым параметрам. К Новому году, когда стало ясно, что «Куньлунь» будет готовить игроков для сборной Китая, мне поручили заниматься молодежное направление. Я стал искать тренеров для юниорских и молодежной команды. Тогдашний главный тренер основного состава Владимир Юрзинов посоветовал мне на пост главного тренера молодежной команды Александра Баркова, который до сих пор работает в этом качестве. Мы вместе строили вертикаль молодежного хоккея в «Куньлуне», проводили тренировочные лагеря и в целом наладили взаимодействие. Иногда к нам подключался Майк Кинэн, когда стал главным тренером «Куньлуня», но в целом мы работали отдельно от основного штаба.

— Клуб из Харбина «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян», выступающий с этого сезона в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), тоже вами создавался?

— Нет, в момент его создания командами КХЛ и ВХЛ занимался тогдашний генеральный менеджер Владимир Кречин. Я отвечал за молодежный и юниорский хоккей. Когда перед стартом сезона Кречин покинул клуб, и его сменил Кинэн, Майк занялся и фарм-клубом. Отчасти на его отставке с поста генменеджера сказалось то, что клубом ВХЛ он физически не успевал заниматься. Поэтому мне руководство «Куньлуня» в качестве одной из первых задач поручило подвести наши команды КХЛ, ВХЛ и МХЛ под одну крышу, чтобы они работали не отдельно, а централизованно.

— Сентябрьская отставка Алексея Тертышного с поста главного тренера клуба ВХЛ случилась из-за того, что он был человеком Кречина?

— Нет, дело не в этом. Просто по итогам предсезонных сборов, тренировочных лагерей и контрольных матчей руководство пришло к выводу, что команда демонстрирует не тот хоккей, который нам нужен. Она много проигрывала, и китайское руководство решило произвести изменения. Это никак не было связано ни с Кречиным, ни с Кинэном.

— Сезон для «Куньлуня» уже фактически закончен. Какие задачи на оставшиеся игры?

— Нам надо продолжать работать. Только с помощью тяжелой работы можно чего-то достичь. Немецкая лига, АХЛ, лиги пониже уровнем — это не те скорости и уровень борьбы, что в КХЛ. При нынешней конкуренции нужно прилагать больше усилий для успеха. К сожалению, сейчас нам трудно избежать спадов в условиях, когда практически с нуля создается хоккей в стране не только на уровне клубов, но вообще на национальном уровне. Успех прошлого сезона во многом был невероятной удачей, и, чтобы его повторить, нужно пройти через многочисленные трудности.

— В начале ноября о переходе в «Куньлунь» из рижского «Динамо» Микса Индрашиса говорилось как о свершившемся факте. Почему сделка сорвалась?

— Я не знаю, почему в СМИ подавали этот переход как уже состоявшийся. Может быть, агенты поторопились поделиться информацией с журналистами. У нас действительно была устная договоренность с «Динамо». Полторы недели я провел в разговорах с коллегами на эту тему. В субботу прилетел в Ригу, где уже практически обо всем договорился. Оговорили, что в понедельник оформим все документы. Но, когда прошли выходные, мне позвонили из руководства клуба и сказали, что сделка не состоится. Видимо, решили, что Микс должен забрасывать шайбы за «Динамо».

— Кто сообщил о срыве сделки?

— Гиртс Анкипанс, генеральный менеджер и главный тренер рижан. Для меня это было шоком, но это хоккей. У нас уже в раздевалке на одном из шкафчиков было написано имя Индрашиса. Но в Китай я возвращался из Риги без него.

— Вы работали в Риге и пражском «Леве». В «Куньлуне» условия сильно отличаются от европейских?

— Китай — это совсем другая система. Потому что цель абсолютно другая. Да, создается клуб, но это не самоцель. Клуб — это средство создания конкурентоспособной сборной к домашней Олимпиаде-2022 в Пекине. Поэтому мы не можем ориентироваться исключительно на клубные интересы. Мы должны привлекать китайских хоккеистов. Либо граждан Китая, либо этнических китайцев, родившихся и выросших в других странах. Была бы возможность, мы бы уже сейчас собирали «Куньлунь» из китайских хоккеистов. Пока достаточного количества игроков нет, но дело двигается — уже есть ребята в клубах КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Через 3−5 лет будет еще больше китайцев в основе, которые будут подтягиваться за Брендоном Йипом, Заком Юйэнем и другими своими соотечественниками, уже сейчас заявившими о себе на высоком уровне.

— Сборная Китая будет комплектоваться исключительно китайцами?