Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Чем нас лечат от похмелья
35-летняя актриса Ребекка Холл беременна
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Сальма Хайек и Галь Гадот пришли в ярких нарядах на фестиваль
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
3.01
Барыс2
Югра3
Хоккей. КХЛ
3.01
ЦСКАОТ2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
3.01
Металлург Мг1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
3.01
АвтомобилистБ5
Локомотив6
Хоккей. КХЛ
3.01
Куньлунь0
Авангард4
Хоккей. КХЛ
3.01
ТракторБ2
ХК Динамо3
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
«Русские не могли даже нормально войти в зону»
Биатлон возвращается: чего ждать от россиян в Оберхофе
Сальма Хайек и Галь Гадот пришли в ярких нарядах на фестиваль
Как выглядят мама и сестра Николь Кидман
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Чем нас лечат от похмелья
Пропавшую правозащитницу в Украине нашли в реке под Киевом убитой
Путин рассказал о семье и планах на будущее
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
3 января, источник: Известия

Глава «Куньлуня»: Имя Индрашиса уже нанесли на шкафчик в раздевалке

Президент пекинского клуба КХЛ Райтис Пилсетниекс — о неудачах команды в нынешнем сезоне, отставке Майка Кинэна, срыве трансфера лидера рижского «Динамо» и развитии китайского хоккея.

Источник: Известия

В нынешнем сезоне китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» безнадежно застрял во второй половине таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и почти лишился шансов попасть в плей-офф. Эта неудача оказалась неожиданной в связи с тем, что в свой дебютный сезон под руководством Владимира Юрзинова-младшего пекинский коллектив сумел занять восьмое место и принять участие в Кубке Гагарина. При этом после заявки в КХЛ генеральный менеджер Владимир Кречин комплектовал команду в авральном режиме — в условиях ограниченных финансовых возможностей и по остаточному принципу.

В марте 2017 года Юрзинов неожиданно подал в отставку. Его сменил легендарный канадец Майк Кинэн, который вместе с Кречиным летом собрал сильный состав. Но перед стартом нынешнего сезона Кречин неожиданно был уволен, а Железный Майк получил должность генменеджера. В результате «Куньлунь» провалил регулярный чемпионат и уже практически лишился шансов попасть в плей-офф. В конце ноября президентом клуба и генеральным менеджером был назначен латыш Райтис Пилсетниекс, бывший технический директор пражского «Лева», финалиста Кубка Гагарина-2014. Спустя неделю Кинэн лишился и поста главного тренера — до конца сезона его обязанности исполняет бывший помощник Майка Бобби Карпентер.

В интервью «Известиям» Пилсетниекс рассказал о причинах кризиса, развитии китайского хоккея и ноябрьском срыве перехода лидера рижского «Динамо», одного из лучших снайперов нынешнего сезона КХЛ Микса Индрашиса в «Куньлунь».

— Насколько серьёзно кадровые изменения последних шести недель меняют жизнь «Куньлуня»?

— Для клуба они фундаментальной роли не играют, поскольку его нынешняя структура существует с августа 2016 года. Я уже тогда работал в «Куньлуне», появился в нем не вчера. Сама система работы была утверждена еще в момент его создания и включения в КХЛ. Я с самого начала занимался всей молодежной и юниорской вертикалью в клубе от команды U-20 (не старше 20 лет) и более младших возрастов. Этим летом я собирал состав молодежной команды, мы занимались заявкой в Молодежную хоккейную лигу (МХЛ). После этого, когда сезон уже начался, руководство «Куньлуня» попросило меня помочь Майку Кинэну, который в тот момент помимо работы главным тренером также был назначен на должность генерального менеджера. Я стал оказывать ему поддержку в селекционных вопросах. И уже в ноябре высшее руководство клуба решило, что нужно взбодрить команду, поэтому освободило Майка от должности генерального менеджера, посчитав, что ему тяжело работать сразу в двух направлениях.

— Но через неделю Кинэна убрали и с должности главного тренера.

— Я не могу сказать, что он не справился с работой. Мы по-прежнему ценим сотрудничество с Майком. Тем более, он остался в системе клуба и еще принесет ему пользу в качестве члена Международного координационного совета. А командой сейчас руководит его помощник Бобби Карпентер. Но нам стало очевидно, что после полугода работы на двух тяжелых должностях Кинэн был просто выжат как лимон. Он с марта был в постоянных перелетах, работал без выходных, сделав существенный вклад в формирование команды, чей состав значительно обновился по сравнению с прошлым сезоном. Но, как показала практика, природу не обманешь. Можно работать в таком режиме на износ несколько месяцев, но не несколько сезонов и даже не весь сезон.

— В предыдущие полтора сезона вы контактировали с руководством главной команды «Куньлуня» или работали с молодежью автономно?

— В прошлом сезоне я занимался созданием организации как юридического лица, множеством административных вопросов, включая соответствие арены необходимым параметрам. К Новому году, когда стало ясно, что «Куньлунь» будет готовить игроков для сборной Китая, мне поручили заниматься молодежное направление. Я стал искать тренеров для юниорских и молодежной команды. Тогдашний главный тренер основного состава Владимир Юрзинов посоветовал мне на пост главного тренера молодежной команды Александра Баркова, который до сих пор работает в этом качестве. Мы вместе строили вертикаль молодежного хоккея в «Куньлуне», проводили тренировочные лагеря и в целом наладили взаимодействие. Иногда к нам подключался Майк Кинэн, когда стал главным тренером «Куньлуня», но в целом мы работали отдельно от основного штаба.

— Клуб из Харбина «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян», выступающий с этого сезона в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), тоже вами создавался?

— Нет, в момент его создания командами КХЛ и ВХЛ занимался тогдашний генеральный менеджер Владимир Кречин. Я отвечал за молодежный и юниорский хоккей. Когда перед стартом сезона Кречин покинул клуб, и его сменил Кинэн, Майк занялся и фарм-клубом. Отчасти на его отставке с поста генменеджера сказалось то, что клубом ВХЛ он физически не успевал заниматься. Поэтому мне руководство «Куньлуня» в качестве одной из первых задач поручило подвести наши команды КХЛ, ВХЛ и МХЛ под одну крышу, чтобы они работали не отдельно, а централизованно.

— Сентябрьская отставка Алексея Тертышного с поста главного тренера клуба ВХЛ случилась из-за того, что он был человеком Кречина?

— Нет, дело не в этом. Просто по итогам предсезонных сборов, тренировочных лагерей и контрольных матчей руководство пришло к выводу, что команда демонстрирует не тот хоккей, который нам нужен. Она много проигрывала, и китайское руководство решило произвести изменения. Это никак не было связано ни с Кречиным, ни с Кинэном.

— Сезон для «Куньлуня» уже фактически закончен. Какие задачи на оставшиеся игры?

— Нам надо продолжать работать. Только с помощью тяжелой работы можно чего-то достичь. Немецкая лига, АХЛ, лиги пониже уровнем — это не те скорости и уровень борьбы, что в КХЛ. При нынешней конкуренции нужно прилагать больше усилий для успеха. К сожалению, сейчас нам трудно избежать спадов в условиях, когда практически с нуля создается хоккей в стране не только на уровне клубов, но вообще на национальном уровне. Успех прошлого сезона во многом был невероятной удачей, и, чтобы его повторить, нужно пройти через многочисленные трудности.

— В начале ноября о переходе в «Куньлунь» из рижского «Динамо» Микса Индрашиса говорилось как о свершившемся факте. Почему сделка сорвалась?

— Я не знаю, почему в СМИ подавали этот переход как уже состоявшийся. Может быть, агенты поторопились поделиться информацией с журналистами. У нас действительно была устная договоренность с «Динамо». Полторы недели я провел в разговорах с коллегами на эту тему. В субботу прилетел в Ригу, где уже практически обо всем договорился. Оговорили, что в понедельник оформим все документы. Но, когда прошли выходные, мне позвонили из руководства клуба и сказали, что сделка не состоится. Видимо, решили, что Микс должен забрасывать шайбы за «Динамо».

— Кто сообщил о срыве сделки?

— Гиртс Анкипанс, генеральный менеджер и главный тренер рижан. Для меня это было шоком, но это хоккей. У нас уже в раздевалке на одном из шкафчиков было написано имя Индрашиса. Но в Китай я возвращался из Риги без него.

— Вы работали в Риге и пражском «Леве». В «Куньлуне» условия сильно отличаются от европейских?

— Китай — это совсем другая система. Потому что цель абсолютно другая. Да, создается клуб, но это не самоцель. Клуб — это средство создания конкурентоспособной сборной к домашней Олимпиаде-2022 в Пекине. Поэтому мы не можем ориентироваться исключительно на клубные интересы. Мы должны привлекать китайских хоккеистов. Либо граждан Китая, либо этнических китайцев, родившихся и выросших в других странах. Была бы возможность, мы бы уже сейчас собирали «Куньлунь» из китайских хоккеистов. Пока достаточного количества игроков нет, но дело двигается — уже есть ребята в клубах КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Через 3−5 лет будет еще больше китайцев в основе, которые будут подтягиваться за Брендоном Йипом, Заком Юйэнем и другими своими соотечественниками, уже сейчас заявившими о себе на высоком уровне.

— Сборная Китая будет комплектоваться исключительно китайцами?

— Да, это принципиальная позиция. Мы готовим именно этнических китайцев для сборной и натурализацией иностранцев, как в Корее или Казахстане, заниматься не будем. Такая установка высшего руководства КНР. Весь менеджмент Федерации хоккея Китая и «Куньлунь Ред Стар» работает именно в рамках этой стратегии. Я очень уважаю такой подход. Всегда проще набрать полкоманды из-за рубежа, раздать им гражданство и что-то выиграть здесь и сейчас. Но в Китае не хотят жить только Олимпиадой в Пекине. Там хотят построить конкурентоспособную хоккейную систему на десятилетия вперед.

Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Р
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глава «Куньлуня»: «Имя Индрашиса уже нанесли на шкафчик в раздевалке»
Олаф Эллер: «Наличие своего клуба в КХЛ было бы прорывом для Дании»
«Русские не могли даже нормально войти в зону»
Биатлон возвращается: чего ждать от россиян в Оберхофе
ЦСКА обыграл «Йокерит», продлив победную серию в КХЛ
«Ман Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 22 матчей
Третьяк назвал причины неудачи сборной России на молодежном ЧМ
Полузащитник «Спартака» не исключил, что может покинуть клуб
Американский сенатор призвал США бойкотировать Олимпиаду-2018
Новости
Авто
Насколько подорожает бензин: мнение экспертов В 2018 году бензин может подорожать сразу на три рубля! К такому неутешительному прогнозу пришли эксперты, которых опросила «Российская газета»
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь