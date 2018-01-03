Президент ЦСКА — о финансовом состоянии клуба и посещаемости домашних матчей
«Югра» первой потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
В среду хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде обыграли по буллитам хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2. По итогам игры в Хабаровске «Амур» набрал 69 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, которое дает право сыграть в
«Югра» за всю историю выступлений в КХЛ дважды пробивалась в