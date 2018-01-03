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3 января, источник: Р-Спорт

«Югра» первой потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ханты-мансийская «Югра» стала первой командой КХЛ, которая лишилась шансов на выход в плей-офф турнира сезона-2017/18.

Источник: РИА "Новости"

В среду хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде обыграли по буллитам хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2. По итогам игры в Хабаровске «Амур» набрал 69 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, которое дает право сыграть в плей-офф. Столько же баллов теоретически может набрать и «Югра», которой осталось провести 10 матчей в «регулярке», но по дополнительным показателям команда из Ханты-Мансийска все равно будет ниже «Амура».

«Югра» за всю историю выступлений в КХЛ дважды пробивалась в плей-офф.

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