«Югра» первой потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ

В среду хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде обыграли по буллитам хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2. По итогам игры в Хабаровске «Амур» набрал 69 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, которое дает право сыграть в плей-офф. Столько же баллов теоретически может набрать и «Югра», которой осталось провести 10 матчей в «регулярке», но по дополнительным показателям команда из Ханты-Мансийска все равно будет ниже «Амура».