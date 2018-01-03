Анонс матча КХЛ «Барыс» — «Югра»
Представляем Вашему вниманию анонс матча КХЛ «Барыс» — «Югра».
Представляем Вашему вниманию анонс матча КХЛ «Барыс» — «Югра».
«Барыс» открывает новый год матчем с «Югрой» на домашней арене. Это последний домашний матч команды перед вылетом на дальний Восток и перерывом на Неделю Звёзд Хоккея. Как сообщалось, ранее клуб объявил о том, что главный тренер Евгений Корешков освобождён от занимаемой должности, к предстоящему матчу команду готовит исполняющий обязанности Галым Мамбеталиев. Помогать ему будут Юрий Владимирович Михайлис и Олег Вениаминович Шулаев. «Барыс»
«Югра» открывает длительную выездную серию по Восточной Конференции матчем в Астане. В заключительном матче 2017-го «Югра» уступила дома «Салавату Юлаеву» — 3:4ОТ. В таблице Востока
Начало матча «Барыс» — «Югра» в 20:00 по Астане. Прямой эфир на телеканалах Qazsport и
Для болельщиков организованы автобусы.