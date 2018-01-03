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11:06 (мск), источник: Sports.kz

Анонс матча КХЛ «Барыс» — «Югра»

Представляем Вашему вниманию анонс матча КХЛ «Барыс» — «Югра».

«Барыс» открывает новый год матчем с «Югрой» на домашней арене. Это последний домашний матч команды перед вылетом на дальний Восток и перерывом на Неделю Звёзд Хоккея. Как сообщалось, ранее клуб объявил о том, что главный тренер Евгений Корешков освобождён от занимаемой должности, к предстоящему матчу команду готовит исполняющий обязанности Галым Мамбеталиев. Помогать ему будут Юрий Владимирович Михайлис и Олег Вениаминович Шулаев. «Барыс» по-прежнему не может рассчитывать на травмированных форвардов Артёма Лихотникова и Талгата Жайлауова. В таблице Восточной Конференции «Барыс» располагается на десятой позиции, у команды 63 очка в 47 матчах. Это вторая встреча «Барыса» и «Югры» в текущем сезоне — 12-го октября в Ханты-Мансийске гости выиграли 5:2.

«Югра» открывает длительную выездную серию по Восточной Конференции матчем в Астане. В заключительном матче 2017-го «Югра» уступила дома «Салавату Юлаеву» — 3:4ОТ. В таблице Востока ханты-мансийская команда располагается на 14-й строчке, набрав 39 очков в 46 играх. Лучшим бомбардиром является форвард Павел Варфоломеев — 22 (11+11) очка в 41 матче. Варфоломеев приедет в Астану ещё раз в этом месяце, чтобы принять участие в Матче Звёзд КХЛ в составе команды Дивизиона Харламова. В списке травмированных игроков защитник Павел Валентенко.

Начало матча «Барыс» — «Югра» в 20:00 по Астане. Прямой эфир на телеканалах Qazsport и КХЛ-ТВ.

Для болельщиков организованы автобусы.

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