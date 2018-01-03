Анонс матча КХЛ «Барыс» — «Югра»

«Барыс» открывает новый год матчем с «Югрой» на домашней арене. Это последний домашний матч команды перед вылетом на дальний Восток и перерывом на Неделю Звёзд Хоккея. Как сообщалось, ранее клуб объявил о том, что главный тренер Евгений Корешков освобождён от занимаемой должности, к предстоящему матчу команду готовит исполняющий обязанности Галым Мамбеталиев. Помогать ему будут Юрий Владимирович Михайлис и Олег Вениаминович Шулаев. «Барыс» по-прежнему не может рассчитывать на травмированных форвардов Артёма Лихотникова и Талгата Жайлауова. В таблице Восточной Конференции «Барыс» располагается на десятой позиции, у команды 63 очка в 47 матчах. Это вторая встреча «Барыса» и «Югры» в текущем сезоне — 12-го октября в Ханты-Мансийске гости выиграли 5:2.