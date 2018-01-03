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09:39 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» начнёт год матчем против «Сибири»

«Тиграм» предстоит отстоять свою позицию в зоне плей-офф.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице на льду «Платинум Арены» сегодня, 3 января, хабаровская хоккейная команда «Амур» встретится с «Сибирью». Гости буквально дышат в спину «тиграм», которые впервые за много лет находятся в восьмёрке лучших на Востоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Амур» встретил Новый год на последнем месте в зоне плей-офф. Сейчас в активе команды 68 очков — всего на два меньше, чем у сегодняшнего соперника. Однако у «тигров» по сравнению с «Сибирью» ещё две игры в запасе. Под конец прошедшего года подопечные Андрея Мартемьянова одержали пять побед и, наконец, прорвались в зону плей-офф. «Амуру» удалось прервать победную серию нижегородского «Торпедо» и оставить за пределами восьмёрки сильнейших на Западе череповецкую «Северсталь», а затем команда в овертайме обыграла московский «Спартак».

Новосибирские хоккеисты тоже могут похвастаться победами в последних играх. Им посчастливилось на своём льду одолеть ханты-мансийскую «Югру», одержать верх над «Нефтехимиком», а затем обойти «ХК Сочи» и «Ак Барс». В последних играх команде не повезло только с «Салаватом Юлаевым». Сейчас «Сибирь» занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, в её копилке 66 очков. Им не хватает одной победы до выхода в зону плей-офф.

«Амур» и новосибирские гости встретятся в «Платинум Арене». Матч начнётся в 17:00 по хабаровскому времени.

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