Хабаровский «Амур» начнёт год матчем против «Сибири»

В дальневосточной столице на льду «Платинум Арены» сегодня, 3 января, хабаровская хоккейная команда «Амур» встретится с «Сибирью». Гости буквально дышат в спину «тиграм», которые впервые за много лет находятся в восьмёрке лучших на Востоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Амур» встретил Новый год на последнем месте в зоне плей-офф. Сейчас в активе команды 68 очков — всего на два меньше, чем у сегодняшнего соперника. Однако у «тигров» по сравнению с «Сибирью» ещё две игры в запасе. Под конец прошедшего года подопечные Андрея Мартемьянова одержали пять побед и, наконец, прорвались в зону плей-офф. «Амуру» удалось прервать победную серию нижегородского «Торпедо» и оставить за пределами восьмёрки сильнейших на Западе череповецкую «Северсталь», а затем команда в овертайме обыграла московский «Спартак».