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Илья Воробьев: До Олимпиады остаюсь тренером сборной
Тренер Илья Воробьев прокомментировал информацию о подписании контракта с «Барысом».
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Тренер Илья Воробьев прокомментировал информацию о подписании контракта с «Барысом».
Напомним, что Воробьев покинул магнитогорский «Металлург» 2 ноября.
— До конца Олимпийских игр я остаюсь тренером сборной, — заявил Воробьев. — Ни «Барыс, ни другую до этого времени я приму. После пяти игр уезжать на месяц — это неправильно. (Евгений БЕЛОУСОВ).