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12:17 (мск), источник: Vesti.kz

Как жаль, что вы, наконец-то, уходите! Несколько глав истории Корешкова в «Барысе»

Первый день нового 2018 года ознаменовался отставкой главной тренера ХК «Барыс» Евгения Корешкова. В принципе, удивительным и неожиданным решением событие не назовешь — все уже давно шло к этому. Тем не менее, открытым остается другой вопрос. Не поздно ли руководство затеяло перемены такого плана?

Так или иначе, Корешков стал очередной главой в истории столичного хоккейного коллектива. Чем именно запомнился специалист — в материале Vesti.kz.

Сразу 14 матчей «Барыса» из последних 16 закончились для клуба из столицы Казахстана полным фиаско. Понятен гнев болельщиков команды и зрителей. Негодование вызвано неубедительной, местами провальной игрой, где не всегда прослеживалась тренерская «рука», способная переломить не только ход напряженного матча, но и всего положения в турнирной таблице.

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А ведь было время, когда только ленивый не восхищался игрой «Барыса» в КХЛ. Российские СМИ активно писали едва ли не дифирамбы казахстанской команде, а Доус входил в число лучших игроков «регулярки». Астанчане показывали уверенную игру, возглавив даже Восточную конференцию.

Это один из главных моментов, за который можно помнить и любить Корешкова. Серьезно, старт и продолжение инерционного движения вселяло огромные надежды в сердца болельщиков. Уверенность росла от матча к матча, первое звено хоккейные эксперты называли одним из лучших в нынешней гонке за Кубок Гагарина.

Соответственно, Корешков также получал свою порцию любви и лестных эпитетов. Имел на это право. Ведь именно он руководил этой «машиной», коей по-настоящему выглядел «Барыс» буквально недавно, в ноябре. И чуть ли не единственным противодействием против мастеров из Астаны был питерский СКА вместе с Ильей Ковальчуком.

Как говорится, мечты превратились в реальность. Диц, Фрэттин, Доус буквально «божили» на льду. Тренерский штаб «Йокерита» из Хельсинки и вовсе открыто выразил восхищение игрой Найджела. Венцом триумфального вояжа «Барыса» стала победа над ЦСКА, которая позволила занять «Барысу» первое место в Восточной конференции.

Невозможно было поверить во все события, но это был не сон, нет. Астанчане действительно бились за очки, отправляли достаточное для победы количество шайб в ворота соперников. Да, ошибки игроков возникали. Но куда без этого? В тот светлый период негативные эпизоды быстро забывались. Отдельные игроки особой критике и не подвергались за промахи — все прощалось набравшему ход «Барысу». Вот она, памятная веха Корешкова — при нем игроки команды возглавляли личные зачеты по различным показателям.

И он ведь мог запомниться прекрасным специалистом, поставивший команде такую фантастическую игру. Он и запомнился этим: «сладкий» период, увы, в итоге и вошел в историю. Но только там и остался. жизнь экс-наставника «Барыса» буквально разделилась на две части — «там любим и помним, а там ненавидим и наконец-то, что ушел».

Еще и обмен Мартена Сен-Пьера на Джеймса Райта. Что примечательно, случилась «сделка» как раз в период образования кризиса. И стало одним из самых непонятных решений. Да, дословно неизвестно, что же в итоге случилось, и что послужило поводом для ухода игрока. Как бы то ни было, Мартен в этом сезоне выполнял свою работу добротно. Набирал очки, приносил пользу.

Спады в команде бывают, и на тот момент провал «Барыса» не был так близок, как сейчас. Однако и уход Сен-Пьера больно ударил в итоге по команде в целом, если и вовсе не надломил ее. И речь не о конкретно результатах, а об атмосфере внутри команды. Может, кредит доверия к Корешкову у игроков начал исчерпываться.

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Тогда легко будет объяснить дальнейшее «молчание» Доуса, Вея. Игроки практически перестали показывать себя во всей красе, превратившись обратно из лебедей в гадких утят. Но что самое главное и интересное — мастерство не пропьешь. И блеклая игра лидеров на передовой — это не плохая форма, или не заточенные правильно коньки. Все дело во взаимоотношении с тренером.

«Нельзя просто так взять, и перестать “пихать” шайбы». Можно притормозить, как болид Формулы-1 перед крутым виражом. Но ведь потом все-равно набирается пиковая скорость. Усталость могла бы выбить их на некоторое время, но не на всю серию горьких поражений.

«Слив» ли это, или может что-то другое — голословно рассуждать об этом не имеет смысла. Все-таки для конкретных выводов нужны железные доказательства. Поэтому приходится только рассуждать и вспоминать ушедшего с поста ГТ иногда добрым словом, чаще — лихом.

Безусловно, Корешков заставил говорить о «Барысе». Команда выглядела счастливой, в прессе активно обсуждают триумф, тренера других команд мысленно аплодируют нашей игре, очки набираются, плей-офф приближается. Что еще нужно для счастья?

Кстати, Корешкова по мере возможности привлекал в состав молодых игроков. За это ему отдельный «респект» с «лайком». Молодежь нуждается в практике. И своевременное внедрение «не стрелянных» — очень деликатный момент. Что мог Корешков, то он и сделал. За это и будем помнить добрым словом.

Но больнее всего отзывается в груди его наследие. На данный момент «Барыс», набрав 63 очка в 47 матчах, занимает десятое место в Восточной конференции, находясь в пяти очках от зоны плей-офф. На счету клуба 14 поражений в 16 последних играх.

Вот эта реальность и отзывается щемящей болью в груди, которая напрочь перебивает тот приторный вкус победной поступи «Барыса», гремевшая на всю КХЛ.

Но, так или иначе, безликим у руля команды Корешков не был. Он провел в стане астанчан свое время. Болельщики испытали всю гамму эмоций, которых практически не осталось к этому моменту. Лишь нецензурные выражения и едва заметный лучик надежды.

Что теперь? Трудно сказать, своевременно ли произошло свержение Корешкова. Осталось каких-то девять игр. Надо доигрывать сезон, как глубоко бы команда не стояла «на коленях». А может реально было дело только в отношениях между игроками и тренером? И «Барыс» от души «закамбэчит»? В таком случае и планы на новый сезон можно будет строить.

В любом случае, Корешков свою историю в «Барысе» дописал и поставил точку. Мы постарались привести основные ее главы. А перемен «сердца» уже давно требовали…

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