Главный тренер «Барыса» отправлен в отставку

На данный момент «Барыс», набрав 63 очка в 47 матчах, занимает десятое место в Восточной конференции, находясь в пяти очках от зоны плей-офф. На счету клуба 14 поражений в 16 последних играх.

Напомним, Евгений Корешков возглавил «Барыс» в мае прошлого года. До этого он работал в тренерском штабе астанинского клуба с 2015 года, помогая Ерлану Сагымбаеву, Андрею Назарову и Эдуарду Занковцу.