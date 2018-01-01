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17:28 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Барыса» отправлен в отставку

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков отправлен в отставку со своего поста, информирует официальный сайт астанинского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее решение принял Попечительский совет «Барыса» в связи с низкими спортивными показателями команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев.

На данный момент «Барыс», набрав 63 очка в 47 матчах, занимает десятое место в Восточной конференции, находясь в пяти очках от зоны плей-офф. На счету клуба 14 поражений в 16 последних играх.

Напомним, Евгений Корешков возглавил «Барыс» в мае прошлого года. До этого он работал в тренерском штабе астанинского клуба с 2015 года, помогая Ерлану Сагымбаеву, Андрею Назарову и Эдуарду Занковцу.

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