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18:30 (мск), источник: Газета.Ру

Континентальная хоккейная лига объявила лучших игроков недели

Форвард новосибирской «Сибири» Александр Бергстрем признан лучшим нападающим прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В трех сыгранных встречах на его счету четыре заброшенные шайбы и одна передача.

Лучшим голкипером стал Андрей Кареев из уфимского «Салавата Юлаева». Он провел три победных матча из трех. В матче с «Барысом» он оформил «шатаут». Процент отраженных бросков Кареева — 96,52, коэффициент надежности — 1,30.

Лучшим защитником признан также игрок уфимского клуба Григорий Панин, который провел три встречи. В матче с ханты-мансийской «Югрой» на его счету решающая шайба. А также одна результативная передача.

Лучшим новичком недели стал вратарь тольяттинской «Лады» Антон Красоткин, который провел два матча. Он отразил 95,71% бросков, коэффициент надежности составил 1,51.

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