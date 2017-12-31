Континентальная хоккейная лига объявила лучших игроков недели
Форвард новосибирской «Сибири» Александр Бергстрем признан лучшим нападающим прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Форвард новосибирской «Сибири» Александр Бергстрем признан лучшим нападающим прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В трех сыгранных встречах на его счету четыре заброшенные шайбы и одна передача.
Лучшим голкипером стал Андрей Кареев из уфимского «Салавата Юлаева». Он провел три победных матча из трех. В матче с «Барысом» он оформил «шатаут». Процент отраженных бросков Кареева — 96,52, коэффициент надежности — 1,30.
Лучшим защитником признан также игрок уфимского клуба Григорий Панин, который провел три встречи. В матче с
Лучшим новичком недели стал вратарь тольяттинской «Лады» Антон Красоткин, который провел два матча. Он отразил 95,71% бросков, коэффициент надежности составил 1,51.