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14:10 (мск), источник: ТАСС

Титов назначен главным тренером хоккейного клуба «Авангард»

ТАСС, 31 декабря. Герман Титов стал главным тренером омского хоккейного клуба «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения не уточняется. Титов тренировал новокузнецкий «Металлург» и московский «Спартак». В ноябре 52-летний специалист возглавил молодежную команду «Авангарда» «Омские ястребы».

29 декабря «Авангард» расторг контракт с Андреем Скабелкой, который возглавлял клуб с марта 2017 года. Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 74 очками.

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