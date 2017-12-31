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Титов назначен главным тренером хоккейного клуба «Авангард»
ТАСС, 31 декабря. Герман Титов стал главным тренером омского хоккейного клуба «Авангард». Об этом сообщает
ТАСС, 31 декабря. Герман Титов стал главным тренером омского хоккейного клуба «Авангард». Об этом сообщает
Срок соглашения не уточняется. Титов тренировал новокузнецкий «Металлург» и московский «Спартак». В ноябре 52-летний специалист возглавил молодежную команду «Авангарда» «Омские ястребы».
29 декабря «Авангард» расторг контракт с Андреем Скабелкой, который возглавлял клуб с марта 2017 года. Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 74 очками.