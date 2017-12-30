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14:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Падение омского ястреба: «Авангард» снова выгнал главного тренера

В пятницу после поражения от «Нефтехимика» (2:3 ОТ) руководство омского «Авангарда» отправило в отставку главного тренера Андрея Скабелку.

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС

ПОЧЕМУ ШАЛАЕВ ЗАМАХАЛ ТОПОРОМ?

В Омске не любят церемониться с главными тренерами — об этом известно давно. Сразу после отстранения Скабелки коллеги подсчитали, что «Авангард» за десять сезонов в КХЛ проделали такой финт по ходу чемпионата восемь раз. Это рекорд. А ведь был случай еще хлеще. В августе 2016 года нынешнее руководство во главе с президентом клуба Владимиром Шалаевым отправило на все четыре стороны Евгения Корнаухова, заменив его Федором Канарейкиным за считанные дни до старта сезона. Впору переиначить старый анекдот и признать, что Омск для тренеров — «проклятое место». Ведь их не жалели и в эпоху больших денег при Анатолии Бардине.

Если искать основную причину, снова побудившую Шалаева размахивать топором и сносить очередную голову, то четыре поражения в последних пяти матчах — еще не повод к радикальному действию. Второе место в конференции даже с учетом того, что по потерянным очкам команда находится на границе восьмерки, результат на данном этапе приемлемый. Недовольство Скабелкой и его методами работы, не терпящими компромиссов, внутри организации зрело давно.

В то же время его готовы были терпеть по состоянию на начало декабря. Тогда после совещания руководителей клубов КХЛ мне и моему коллеге Алексею Шевченко довелось пообщаться не под диктофон с Шалаевым. Тот в ответ на нашу критику и логичные сомнения защищал главного тренера изо всех сил. Вспоминал, как не стал нарушать джентльменские договоренности со Скабелкой и не переключился на ставшего свободным после отставки из ЦСКА Дмитрия Квартальнова. Президент говорил нам, что белорусский специалист способен к обучению. Утверждал, что руководство имеет на него влияние. Наконец, убеждал, чтобы мы не торопились с выводами. Повторюсь, разговор был неформальным и нашему собеседнику, которого мы знаем уже больше 10 лет, не имело смысла пускать пыль в глаза. В чем же тогда дело?

В ЧЕМ ПРОБЛЕМЫ СКАБЕЛКИ?

У Скабелки есть одно качество, которое в зависимости от ситуации можно оценивать как достоинство или недостаток. Он — упрям и последователен, но ему не достает гибкости и умения в нужный момент проявлять себя умелым политиком. Это признают даже близкие к нему люди, знающие его не один год. Особенно это проявилось в отношениях с ветеранами. Они чуть ли не сразу встретили нового тренера в штыки. Он всегда высказывал претензии напрямую, спрашивая в первую очередь с лидеров и не отыгрываясь на хоккеистов из четвертого звена.

Скабелка не скрывал, что собирается делать ставку на молодых. Казалось, что руководство его в этом поддержит. Как на дрожжах росли Михеев, Семенов, Кошелев. Защитника Минеева, проводящего первый полноценный сезон в КХЛ, можно признать одним из главных русских открытий года вместе с московским динамовцем Петуниным и сочинцем Ларичевым. Однако большинство опытных игроков и легионеров при Скабелке, кажется, давно потеряли интерес к хоккею. Шведы Густафссон и Эверберг, уйдя в «Нефтехимик», под терапией от Андрея Назарова быстро вернулись к жизни. На это тоже можно было закрыть глаза.

Но больше в «Авангарде» ждать не могли. По информации «СЭ», решающим фактором стал визит в четверг к руководству делегации от команды в лице капитана Евгения Медведева и Максима Чудинова. Содержание беседы за закрытыми дверьми неизвестно, но не надо быть Мессингом, чтобы догадаться, что эти люди за Скабелку горой вставать не собирались.

Быть может, отставка и стала единственно возможным выходом из положения. Однако в спортивном отношении картина так себе. Три с половиной года правления Шалаева хороши всем, что связано с приятными околохоккейными вещами вроде продуманной работы с болельщиками и толковым маркетингом. Не ровен час, уже весной высокие кураторы из «Газпром-нефти» могут занервничать на фоне результатов. И их можно будет понять. С нынешним бюджетом, даже сопоставимым с «Ак Барсом» и «Магниткой», в КХЛ сложно рассчитывать на Кубок Гагарина, но доезжать до финала конференции «Авангард» обязан хотя бы через год.

СТАВКА НА «ЗЕРО»

Надежда на Германа Титова, который повезет команду на ближайшие матчи в качестве исполняющего обязанности главного тренера, сродни ставке в казино последних денег на «зеро». Этот специалист за время работы в Новокузнецке и «Спартаке» запомнился коммуникабельностью в западном духе.

Однако чисто в тренерском отношении достижения в его работе разглядеть сложно. Титов — точно более управляемый человек, умеющий находить общий язык с разными по характеру людьми. После ухода Скабелки на его стороне окажутся и ветераны. Наверное, перестановка встряхнет команду. Уверенности в том, что это окажется достаточно для наведения шума в плей-офф, нет совершенно. В теории можно выбрать кого-то из списка свободных тренеров: Кудашова, Воробьева или Буцаева. Но далеко не факт, что в нынешних условиях они справятся лучше Скабелки. Быть может, Шалаеву имеет смысл хотя бы на пару матчей спуститься на скамейку? Сейчас дело, кажется, спасут только нетривиальные решения.

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