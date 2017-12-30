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11:23 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Авангарде» снова революция. Скабелка — на выход! Кто на новенького?

Главным кандидатом на вакантную должность является Илья Воробьёв.

Источник: РИА "Новости"

Так уж вышло, что Андрея Скабелку уволил другой Андрей — Назаров. Сразу после поражения «Авангарда» от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ, которое стало для белорусского специалиста лишь вторым подряд, президент омичей Владимир Шалаев не выдержал. На то был ряд серьёзных причин. Команда при Скабелке была зажата до такой степени, что некоторые хоккеисты лишний раз боялись сказать резкое слово.

Омск чувствовал дискомфорт со всех сторон. И в плане психологии, хотя некоторые игроки продолжали в обычном режиме общаться с прессой, несмотря на недовольство главного тренера. И плане физической нагрузки. Скабелка, как принято говорить на тренерском жаргоне, «перетянул» «Авангард». Белорусский специалист так и не смог привить команде правильную физическую подготовку, в результате чего лишился должности.

Скабелка слишком рано почувствовал свободу, начав дышать полной грудью. Подумал, что после работы в «Сибири» его будут боготворить, выкатив полный карт-бланш по всем направлениям. Тренер-легионер почему-то посчитал, что ему в КХЛ можно едва ли не всё. Конфликтовать с хоккеистами, искоса смотреть на журналистов, постоянно ставить себя выше других. Скабелка с таким подходом изначально был обречён на провал. Ещё во время предсезонки, на Кубке президента Казахстана, он вёл себя так, будто как минимум выигрывал Кубок Гагарина.

Странно, что Андрей Владимирович совершенно не изучил родословную «Авангарда», его принципы и традиции. Сколько же людей было уволено из Омска в различных нелепых ситуациях! Вот и сейчас, казалось бы, ничего особенного. Да, проиграли «Нефтехимику». Ну что здесь такого? Ещё и 29 декабря, в канун Нового года. Но в Омске посчитали иначе. В «Авангарде» могут уволить кого угодно и когда угодно. Достаточно вспомнить, как «ястребы» убрали из команды прошедшего через онкологическое отделение Фёдора Канарейкина. Именно на его место, в конце марта 2017 года, и был приглашён Скабелка.

Можно вспомнить и конфликт Скабелки с нападающим Лаутой, из-за которого Артура, знатно «промаринованного» в «Сарыарке», отправили в «Югру». Правда, Лауту тоже никто не оправдывает, он человек далеко не простой. Но и новый тренерский штаб с Артуром откровенно не справился, не нашёл к нему никаких подходов. Ходят разговоры, что и ряд других хоккеистов были недовольны работой со Скабелкой.

Главный вопрос, который в данный момент интересует общественность: кто займёт вакантное место ушедшего белорусского специалиста? Вариантов сразу несколько. Сразу скажем, что Раймо Сумманена мы упоминать не будем, так как его кандидатура полностью исключена.

Герман Титов, 52 года

13 декабря 2017 года в системе «Авангарда» появился Герман Титов, возглавивший «Омских Ястребов». До переезда в Сибирь последним местом работы Титова в КХЛ был «Спартак». Ранее тренер трудился в новокузнецком «Металлурге», прививая хоккеистам североамериканский стиль тренировок. Аналогично было и в «Спартаке». Именно этой методикой Титов отличается от других российских специалистов. С «Кузней» она приносила плоды, но в «Спартаке» у Титова не получилось, хотя и состав был откровенно слабым. Может, пришло время попробовать себя на постоянной основе в «Авангарде»?

Алексей Кудашов, 46 лет

Ещё одним кандидатом на пост главного тренера «Авангарда» стоит назвать Алексея Кудашова. Этот специалист отличается своим умением работать с молодёжью. Кудашов отлично работал в «Атланте», вырастив много способных хоккеистов. Здорово потрудился и в «Локомотиве», где под его чуткой опекой находилось целое звено Красковского. Эта тройка порой поражала многих, но иногда откровенно сникала, что привычно для хоккеистов подобного возраста. Сейчас Кудашов переезжает из Ярославля в Москву, находится без работы, но, по нашей информации, в случае солидного предложения будет готов на неё согласиться.

Илья Воробьёв, 42 года

Илья Воробьёв — один из наиболее опытных российских тренеров, несмотря на небольшой по тренерским меркам возраст. Человек, помимо русского владеющий английским и немецким языками, поработавший бок о бок с Полом Морисом и Майком Кинэном. Кроме навыков, перенятых у звёздных иностранцев, Воробьёв немало почерпнул и у своего отца. Сейчас Илья Петрович, завоёвывавший Кубок Гагарина с «Магниткой», работает в системе сборной России, готовится к поездке на Олимпиаду и разрывается между первой и олимпийской сборными. Бывший рулевой магнитогорского «Металлурга» вполне может стать главным тренером «Авангарда». Нет сомнений, что ему предложат эту должность. Вопрос в другом: согласится ли её занять сам Воробьёв?

Вячеслав Буцаев, 47 лет

В прессу просачивается фамилия Вячеслава Буцаева. Правда, назначен он будет с не особо высокой долей вероятности. Последним местом работы Буцаева был ХК «Сочи», с которым российский специалист дважды выходил в плей-офф. Но стоило Буцаеву оказаться вне кубковой восьмёрки, как его сразу уволили из команды, которую он собирал с нуля. Южане посчитали, что с Буцаевым «леопарды» больше ничего не добьются, позвав руководить клубом Сергея Зубова.

Дмитрий Рябыкин, 41 год

Не стоит сбрасывать со счетов Дмитрия Рябыкина. Недавно в похожей ситуации оказались в Магнитогорске. Там уволили с поста главного тренера Илью Воробьёва, а его место постепенно занимал Виктор Козлов. Постепенно, так как сперва экс-помощник главного тренера был исполняющим обязанности, а затем его официально утвердили на вакантную должность. Так что и Рябыкин может пойти по этой же дороге. Летом Дмитрий был одной ногой в «Спартаке», но всё же решил остаться в Омске. Такой поступок могут оценить.

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