Дуайер: Успех во встрече со СКА поможет минчанам в следующих матчах сезона

Источник: РИА "Новости"

«В поединке с очень сильным соперником во многих моментах нас выручил голкипер Юнас Энрот. Вдобавок, болельщики до отказа заполнили арену и помогли обыграть СКА. Это очень важная победа, которая поможет нам в следующих поединках сезона. СКА — команда с впечатляющей линией атаки, в чем мы убедились в первом периоде, во вторые двадцать минут игры мы смогли забросить важные шайбы и перехватить инициативу, — рассказал Горди Дуайер.

«Голы, которые пропустили во втором периоде — результат наших ошибок. Создали моментов на три игры, а реализовать эти возможности не смогли», — отметил наставник СКА Олег Знарок.

Хоккеисты минского «Динамо» второй раз подряд за месяц обыграли обладателя Кубка Гагарина, после победы на выезде 19 декабря со счетом 3:2, на «Минск-Арене» белорусская команда добилась уверенной победы 6:3.