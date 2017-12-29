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00:26 (мск), источник: БЕЛТА

Дуайер: Успех во встрече со СКА поможет минчанам в следующих матчах сезона

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успех в домашней встрече с питерским СКА поможет минчанам в следующих матчах сезона. Такое мнение высказал на пресс-конференции после завершения игры главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«В поединке с очень сильным соперником во многих моментах нас выручил голкипер Юнас Энрот. Вдобавок, болельщики до отказа заполнили арену и помогли обыграть СКА. Это очень важная победа, которая поможет нам в следующих поединках сезона. СКА — команда с впечатляющей линией атаки, в чем мы убедились в первом периоде, во вторые двадцать минут игры мы смогли забросить важные шайбы и перехватить инициативу, — рассказал Горди Дуайер.

«Голы, которые пропустили во втором периоде — результат наших ошибок. Создали моментов на три игры, а реализовать эти возможности не смогли», — отметил наставник СКА Олег Знарок.

Хоккеисты минского «Динамо» второй раз подряд за месяц обыграли обладателя Кубка Гагарина, после победы на выезде 19 декабря со счетом 3:2, на «Минск-Арене» белорусская команда добилась уверенной победы 6:3.

По словам Горди Дуайера времени на отдых у команды не так много. Уже 1 января хоккеисты будут тренироваться, а 3 января сыграют в гостях у еще одного грозного оппонента — магнитогорского «Металлурга». Белорусская команда на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Динамо Мн 6:3
(0:1, 4:1, 2:1)
СКА
29.12.2017, 19:30 Зрители: 15086 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Олег Знарок
Вратари
Юнас Энрот Игорь Шестеркин 25:51 (М. Коскинен 25:51-57:14, М. Коскинен 57:48-58:30, М. Коскинен 58:35)
1-й период
Егор Яковлев (Ант. Белов, П. Торесен) 02:32
Динар Хафизуллин 11:45
17:43 Александр Китаров
2-й период
22:36 Марк-Андре Граньяни (А. Китаров, Ш. Лингле)
Владислав Гавриков 22:58
23:27 Джек Скилле (К. Хауден)
23:34 Евгений Ковыршин (Д. Буйницкий)
23:43 Джастин Фонтэйн
Илья Ковальчук 23:43
24:27 Владимир Денисов
25:51 Джастин Фонтэйн (Д. Осипов, А. Китаров)
34:32 Куинтон Хауден
Сергей Широков (Арт. Зуб, Е. Рыков) 37:23
3-й период
57:48 п.в. Александр Павлович
58:35 п.в. Куинтон Хауден (Дж. Скилле)
Сергей Плотников (Н. Гусев) 59:11
Статистика
8 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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