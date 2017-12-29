Дуайер: Успех во встрече со СКА поможет минчанам в следующих матчах сезона
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успех в домашней встрече с питерским СКА поможет минчанам в следующих матчах сезона. Такое мнение высказал на
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успех в домашней встрече с питерским СКА поможет минчанам в следующих матчах сезона. Такое мнение высказал на
«В поединке с очень сильным соперником во многих моментах нас выручил голкипер Юнас Энрот. Вдобавок, болельщики до отказа заполнили арену и помогли обыграть СКА. Это очень важная победа, которая поможет нам в следующих поединках сезона. СКА — команда с впечатляющей линией атаки, в чем мы убедились в первом периоде, во вторые двадцать минут игры мы смогли забросить важные шайбы и перехватить инициативу, — рассказал Горди Дуайер.
«Голы, которые пропустили во втором периоде — результат наших ошибок. Создали моментов на три игры, а реализовать эти возможности не смогли», — отметил наставник СКА Олег Знарок.
Хоккеисты минского «Динамо» второй раз подряд за месяц обыграли обладателя Кубка Гагарина, после победы на выезде 19 декабря со счетом 3:2, на «Минск-Арене» белорусская команда добилась уверенной победы 6:3.
По словам Горди Дуайера времени на отдых у команды не так много. Уже 1 января хоккеисты будут тренироваться, а 3 января сыграют в гостях у еще одного грозного оппонента — магнитогорского «Металлурга». Белорусская команда на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.
|Горди Дуайер
|Олег Знарок
|Юнас Энрот
|Игорь Шестеркин 25:51 (М. Коскинен 25:51-57:14, М. Коскинен 57:48-58:30, М. Коскинен 58:35)
|1-й период
|Егор Яковлев (Ант. Белов, П. Торесен)
|02:32
|Динар Хафизуллин
|11:45
|17:43
|Александр Китаров
|2-й период
|22:36
|Марк-Андре Граньяни (А. Китаров, Ш. Лингле)
|Владислав Гавриков
|22:58
|23:27
|Джек Скилле (К. Хауден)
|23:34
|Евгений Ковыршин (Д. Буйницкий)
|23:43
|Джастин Фонтэйн
|Илья Ковальчук
|23:43
|24:27
|Владимир Денисов
|25:51
|Джастин Фонтэйн (Д. Осипов, А. Китаров)
|34:32
|Куинтон Хауден
|Сергей Широков (Арт. Зуб, Е. Рыков)
|37:23
|3-й период
|57:48
|п.в.
|Александр Павлович
|58:35
|п.в.
|Куинтон Хауден (Дж. Скилле)
|Сергей Плотников (Н. Гусев)
|59:11
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)