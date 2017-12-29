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00:35 (мск), источник: Советский спорт

Хватит это терпеть! Скабелка проиграл «Нефтехимику», и его уволили

«Авангард» отыгрался с 0:2, но снова проиграл, и Андрей Скабелка после пресс-конференции отправился в отставку.

Назаров разлучает братьев

Хоккейный год в Омске закрывали действительно мощным матчем. «Нефтехимик» в этом сезоне делает все, чтобы руководство КХЛ увидело: необязательно ссылать команду из маленького города в лигу классом ниже. К концу 2017-го нижнекамцы идут на третьем месте в Восточной конференции, где уступают вторую строчку как раз «Авангарду», потому что омичи — первые в своем дивизионе.

По этому сезону вполне можно утверждать, что «Нефтехимик» и «Авангард» — примерно равные по силе команды. Об этом говорит и тот факт, что они недавно обменялись игроками. В Омск приехал Чед Рау, который в прошлом сезоне был лидером «Куньлуня», а игроком «Нефтехимика» стал Деннис Эверберг. Андрей Скабелка, пока был во главе команды, говорил, что швед никак не может адаптироваться в КХЛ, видимо, поэтому и отдал нападающего к конкуренту.

В ноябре «Нефтехимик» пополнил еще один бывший игрок «Авангарда» — защитник Эрик Густафссон, который ушел к Андрею Назарову за игровым временем и получил его: теперь он проводит на площадке в среднем на пять минут больше. В последние несколько дней Назаров сделал еще пару приобретений: жестоко разлучил братьев Неколенко, забрав из «Югры» Илью — того, что постарше. А за день до матча в Омске «Нефтехимик» объявил о подписании Никиты Филатова из «Лады».

«Авангард» тоже усиливался: после страшной ситуации с Лемтюговым Скабелке нужен был нападающий. Нашли Тедди Перселла, который в прошлом сезоне выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес». В декабре «Авангард» совершил еще один неплохой обмен, но не с «Нефтехимиком», а с «Сочи». За одного Никиту Лисова омичи получили Илью Хохлова и Вадима Щеголькова.

Лемтюгов, кстати, почти здоров: нападающий уже девять дней самостоятельно тренируется на льду, а перед игрой с «Нефтехимиком» проводит фото- и автограф-сессию в фойе «Арены Омск». Выглядит отлично, будто и не было никакого столкновения и десяти дней комы.

Но до игр в КХЛ Николаю далековато. Генеральный менеджер «ястребов» Виктор Шалаев рассказал, что нападающий вернется ближе к плей-офф, как и Валентин Пьянов. Зато с «Нефтехимиком» за омичей дебютируют Хохлов и Щегольков. За нижнекамцев первый матч проводит Филатов.

«Авангард» последние несколько лет удивляет зрителей новогодней формой. Новый год — новый дизайн. Новогодние свитеры можно было купить на аукционе, и после матча клуб в лице травмированного Валентина Пьянова вручил их болельщикам.

«Авангард» вновь проиграл (четвертое поражение в пятиматчевой домашней серии), хоть в этот раз и проявил характер, отыгравшись с 0:2. Но обе шайбы омичей похожи на случайности, а решения Скабелки в овертайме вызывают сомнения. Скорее всего, решение о его отставке руководство «Авангарда» приняло еще после первого периода. Команда, перед которой ставится задача выйти в финал конференции, не должна пропускать две шайбы уже в первом периоде и «лететь» «Югре» 1:5.

Сразу после пресс-конференции в твиттере «ястребов» появилось официальное сообщение об отставке белорусского тренера. Судя по словам Скабелки, который говорил журналистам о новых возможностях в новом году, он и сам на тот момент не знал, что его ждет.

Авангард 2:3 ОТ
(0:2, 2:0, 0:0)
Нефтехимик
29.12.2017, 16:00 Зрители: 7980 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Андрей Назаров
Вратари
Доминик Фурх Илья Ежов
1-й период
01:29
Деннис Эверберг 02:15
Дамир Шарипзянов (М. Хайруллин, Ж. Еглич) 11:01
11:32 Илья Хохлов
Дмитрий Огурцов 11:32
14:15 Михаил Фисенко
Марат Хайруллин 14:15
Павел Куликов (А. Брынцев, Д. Эверберг) 15:45
2-й период
26:26 Ансель Галимов (М. Минеев)
33:57 Дмитрий Кугрышев (Ч. Рау)
Овертайм
Андрей Нестрашил (Э. Густафссон, Д. Секстон) 60:32
Статистика
4 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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