Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Хватит это терпеть! Скабелка проиграл «Нефтехимику», и его уволили
«Авангард» отыгрался с 0:2, но снова проиграл, и Андрей Скабелка после
«Авангард» отыгрался с 0:2, но снова проиграл, и Андрей Скабелка после
Назаров разлучает братьев
Хоккейный год в Омске закрывали действительно мощным матчем. «Нефтехимик» в этом сезоне делает все, чтобы руководство КХЛ увидело: необязательно ссылать команду из маленького города в лигу классом ниже. К концу 2017-го нижнекамцы идут на третьем месте в Восточной конференции, где уступают вторую строчку как раз «Авангарду», потому что омичи — первые в своем дивизионе.
По этому сезону вполне можно утверждать, что «Нефтехимик» и «Авангард» — примерно равные по силе команды. Об этом говорит и тот факт, что они недавно обменялись игроками. В Омск приехал Чед Рау, который в прошлом сезоне был лидером «Куньлуня», а игроком «Нефтехимика» стал Деннис Эверберг. Андрей Скабелка, пока был во главе команды, говорил, что швед никак не может адаптироваться в КХЛ, видимо, поэтому и отдал нападающего к конкуренту.
В ноябре «Нефтехимик» пополнил еще один бывший игрок «Авангарда» — защитник Эрик Густафссон, который ушел к Андрею Назарову за игровым временем и получил его: теперь он проводит на площадке в среднем на пять минут больше. В последние несколько дней Назаров сделал еще пару приобретений: жестоко разлучил братьев Неколенко, забрав из «Югры» Илью — того, что постарше. А за день до матча в Омске «Нефтехимик» объявил о подписании Никиты Филатова из «Лады».
«Авангард» тоже усиливался: после страшной ситуации с Лемтюговым Скабелке нужен был нападающий. Нашли Тедди Перселла, который в прошлом сезоне выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес». В декабре «Авангард» совершил еще один неплохой обмен, но не с «Нефтехимиком», а с «Сочи». За одного Никиту Лисова омичи получили Илью Хохлова и Вадима Щеголькова.
Лемтюгов, кстати, почти здоров: нападающий уже девять дней самостоятельно тренируется на льду, а перед игрой с «Нефтехимиком» проводит фото- и
Но до игр в КХЛ Николаю далековато. Генеральный менеджер «ястребов» Виктор Шалаев рассказал, что нападающий вернется ближе к
«Авангард» последние несколько лет удивляет зрителей новогодней формой. Новый год — новый дизайн. Новогодние свитеры можно было купить на аукционе, и после матча клуб в лице травмированного Валентина Пьянова вручил их болельщикам.
«Авангард» вновь проиграл (четвертое поражение в пятиматчевой домашней серии), хоть в этот раз и проявил характер, отыгравшись с 0:2. Но обе шайбы омичей похожи на случайности, а решения Скабелки в овертайме вызывают сомнения. Скорее всего, решение о его отставке руководство «Авангарда» приняло еще после первого периода. Команда, перед которой ставится задача выйти в финал конференции, не должна пропускать две шайбы уже в первом периоде и «лететь» «Югре» 1:5.
Сразу после
|Авангард
|
2:3 ОТ
(0:2, 2:0, 0:0)
|Нефтехимик
|Андрей Скабелка
|Андрей Назаров
|Доминик Фурх
|Илья Ежов
|1-й период
|01:29
|Деннис Эверберг
|02:15
|Дамир Шарипзянов (М. Хайруллин, Ж. Еглич)
|11:01
|11:32
|Илья Хохлов
|Дмитрий Огурцов
|11:32
|14:15
|Михаил Фисенко
|Марат Хайруллин
|14:15
|Павел Куликов (А. Брынцев, Д. Эверберг)
|15:45
|2-й период
|26:26
|Ансель Галимов (М. Минеев)
|33:57
|Дмитрий Кугрышев (Ч. Рау)
|Овертайм
|Андрей Нестрашил (Э. Густафссон, Д. Секстон)
|60:32
|4
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)