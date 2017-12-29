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29 декабря, источник: Р-Спорт

«Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче КХЛ

ЧЕРЕПОВЕЦ, 29 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ледовом дворце Череповца, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). Голы в составе победителей забили Валерий Васильев (8-я минута), Евгений Монс (26) и Павел Чернов (33), у «Торпедо» отличились Егор Дугин (29) и Евгений Мозер (35).

Для обеих команд встреча стала заключительной в этом календарном году. «Северсталь» следующий матч проведет 4 января на выезде против «Сочи». Хоккеисты «Торпедо» в этот же день примут казанский «Ак Барс».

Северсталь 3:2
(1:0, 2:2, 0:0)
Торпедо НН
29.12.2017, 19:00 Зрители: 4293 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Петерис Скудра
Вратари
Юлиус Гудачек Иван Лисутин 59:22
1-й период
Евгений Мозер 01:39
Григорий Желдаков 05:47
07:06 Валерий I Васильев (П. Чернов, Д. Кагарлицкий)
Евгений Мозер 16:41
19:25 Станислав Калашников
2-й период
25:45 Евгений Монс (С. Монахов)
Егор Дугин (Дж. Кинрейд) 28:25
Джеффри Кинрейд 29:17
31:54 Максим Рыбин
32:35 Павел Чернов (Д. Кагарлицкий)
Евгений Мозер 34:11
34:54 Максим Рыбин
Иван Захарчук 34:54
3-й период
Томаш Кундратек 40:24
Томаш Кундратек 40:24
51:11 Павел Чернов
Юрий Сергиенко 58:05
Статистика
8 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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