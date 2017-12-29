«Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Ледовом дворце Череповца, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). Голы в составе победителей забили Валерий Васильев (8-я минута), Евгений Монс (26) и Павел Чернов (33), у «Торпедо» отличились Егор Дугин (29) и Евгений Мозер (35).

Для обеих команд встреча стала заключительной в этом календарном году. «Северсталь» следующий матч проведет 4 января на выезде против «Сочи». Хоккеисты «Торпедо» в этот же день примут казанский «Ак Барс».