Провожая 2017 год, вспомним людей футбола, для которых он стал последним в жизни - Копа, Казачёнка, Глушакова-старшего, Сарсанию.
«Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче КХЛ
ЧЕРЕПОВЕЦ, 29 дек —
ЧЕРЕПОВЕЦ, 29 дек —
Встреча, прошедшая в Ледовом дворце Череповца, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). Голы в составе победителей забили Валерий Васильев (8-я минута), Евгений Монс (26) и Павел Чернов (33), у «Торпедо» отличились Егор Дугин (29) и Евгений Мозер (35).
Для обеих команд встреча стала заключительной в этом календарном году. «Северсталь» следующий матч проведет 4 января на выезде против «Сочи». Хоккеисты «Торпедо» в этот же день примут казанский «Ак Барс».
|Северсталь
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3:2
(1:0, 2:2, 0:0)
|Торпедо НН
|Александр Гулявцев
|Петерис Скудра
|Юлиус Гудачек
|Иван Лисутин 59:22
|1-й период
|Евгений Мозер
|01:39
|Григорий Желдаков
|05:47
|07:06
|Валерий I Васильев (П. Чернов, Д. Кагарлицкий)
|Евгений Мозер
|16:41
|19:25
|Станислав Калашников
|2-й период
|25:45
|Евгений Монс (С. Монахов)
|Егор Дугин (Дж. Кинрейд)
|28:25
|Джеффри Кинрейд
|29:17
|31:54
|Максим Рыбин
|32:35
|Павел Чернов (Д. Кагарлицкий)
|Евгений Мозер
|34:11
|34:54
|Максим Рыбин
|Иван Захарчук
|34:54
|3-й период
|Томаш Кундратек
|40:24
|Томаш Кундратек
|40:24
|51:11
|Павел Чернов
|Юрий Сергиенко
|58:05
|8
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)