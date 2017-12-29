Минское «Динамо» победило СКА в матче КХЛ, забросив три шайбы за одну минуту
ТАСС, 29 декабря. Минское «Динамо» со счетом 6:3 обыграло СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 29 декабря. Минское «Динамо» со счетом 6:3 обыграло СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Счет в матче открыл нападающий хозяев
СКА потерпел второе поражение подряд, команда возглавляет Западную конференцию, набрав 114 очков. Минское «Динамо» находится на десятом месте, в активе команды 61 очко.
В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Трактором» 5 января, минская команда 3 января на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом».
В другом матче игрового дня «Северсталь» дома со счетом 3:2 обыграла «Торпедо».
|Горди Дуайер
|Олег Знарок
|Юнас Энрот
|Игорь Шестеркин 25:51 (М. Коскинен 25:51-57:14, М. Коскинен 57:48-58:30, М. Коскинен 58:35)
|1-й период
|Егор Яковлев (Ант. Белов, П. Торесен)
|02:32
|Динар Хафизуллин
|11:45
|17:43
|Александр Китаров
|2-й период
|22:36
|Марк-Андре Граньяни (А. Китаров, Ш. Лингле)
|Владислав Гавриков
|22:58
|23:27
|Джек Скилле (К. Хауден)
|23:34
|Евгений Ковыршин (Д. Буйницкий)
|23:43
|Джастин Фонтэйн
|Илья Ковальчук
|23:43
|24:27
|Владимир Денисов
|25:51
|Джастин Фонтэйн (Д. Осипов, А. Китаров)
|34:32
|Куинтон Хауден
|Сергей Широков (Арт. Зуб, Е. Рыков)
|37:23
|3-й период
|57:48
|п.в.
|Александр Павлович
|58:35
|п.в.
|Куинтон Хауден (Дж. Скилле)
|Сергей Плотников (Н. Гусев)
|59:11
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)