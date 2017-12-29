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29 декабря, источник: ТАСС

Минское «Динамо» победило СКА в матче КХЛ, забросив три шайбы за одну минуту

ТАСС, 29 декабря. Минское «Динамо» со счетом 6:3 обыграло СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Счет в матче открыл нападающий хозяев Марк-Андре Граньяни (23-я минута), в течение минуты шайбы забросили Джек Скилли (24) и Евгений Ковыршин (24). Также заброшенными шайбами отметились Джастин Фонтейн (26), Александр Павлович (58) и Куинтон Хауден (59). За гостей отличились Егор Яковлев (3), Сергей Широков (38) и Никита Гусев (60).

СКА потерпел второе поражение подряд, команда возглавляет Западную конференцию, набрав 114 очков. Минское «Динамо» находится на десятом месте, в активе команды 61 очко.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Трактором» 5 января, минская команда 3 января на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом».

В другом матче игрового дня «Северсталь» дома со счетом 3:2 обыграла «Торпедо».

Динамо Мн 6:3
(0:1, 4:1, 2:1)
СКА
29.12.2017, 19:30 Зрители: 15086 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Олег Знарок
Вратари
Юнас Энрот Игорь Шестеркин 25:51 (М. Коскинен 25:51-57:14, М. Коскинен 57:48-58:30, М. Коскинен 58:35)
1-й период
Егор Яковлев (Ант. Белов, П. Торесен) 02:32
Динар Хафизуллин 11:45
17:43 Александр Китаров
2-й период
22:36 Марк-Андре Граньяни (А. Китаров, Ш. Лингле)
Владислав Гавриков 22:58
23:27 Джек Скилле (К. Хауден)
23:34 Евгений Ковыршин (Д. Буйницкий)
23:43 Джастин Фонтэйн
Илья Ковальчук 23:43
24:27 Владимир Денисов
25:51 Джастин Фонтэйн (Д. Осипов, А. Китаров)
34:32 Куинтон Хауден
Сергей Широков (Арт. Зуб, Е. Рыков) 37:23
3-й период
57:48 п.в. Александр Павлович
58:35 п.в. Куинтон Хауден (Дж. Скилле)
Сергей Плотников (Н. Гусев) 59:11
Статистика
8 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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