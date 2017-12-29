ЦСКА одержал третью победу подряд, обыграв «Ладу» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (27) и Андрей Светлаков (23). За хозяев отличился Георгий Белоусов (11).

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд, команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка. «Лада» находится на 13-м месте в Восточной конференции, в активе команды 42 очка.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с «Йокеритом» 3 декабря, «Лада» 5 декабря дома встретится с московским «Динамо».