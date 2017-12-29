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29 декабря, источник: ТАСС

ЦСКА одержал третью победу подряд, обыграв «Ладу» в матче КХЛ

ТАСС, 29 декабря. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл тольяттинскую «Ладу» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (27) и Андрей Светлаков (23). За хозяев отличился Георгий Белоусов (11).

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд, команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка. «Лада» находится на 13-м месте в Восточной конференции, в активе команды 42 очка.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с «Йокеритом» 3 декабря, «Лада» 5 декабря дома встретится с московским «Динамо».

В другом матче игрового дня «Салават Юлаев» на выезде победил «Югру» в овертайме (4:3).

Лада 1:2
(1:0, 0:2, 0:0)
ЦСКА
29.12.2017, 18:30 Зрители: 6000 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Игорь Никитин
Вратари
Антон Красоткин 58:44 Илья Сорокин
1-й период
Мэт Робинсон 10:05
10:48 Георгий Белоусов (А. Аляев, И. Скороходов)
Андрей Светлаков 13:19
Сергей Андронов 19:27
2-й период
Андрей Светлаков (К. Капризов) 22:32
23:18 Денис Ежов
26:24 Денис Зернов
Кирилл Капризов (М. Григоренко, Н. Нестеров) 26:29
28:35 Денис Ежов
Михаил Науменков 36:55
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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