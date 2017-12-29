Нападающий «Барыса» извинился перед болельщиками за серию поражений в КХЛ
Нападающий «Барыса» Владимир Маркелов после матча с «Сочи» в беседе с корреспондентом Vesti.kz извинился перед болельщиками за неудачные результаты команды.
Нападающий «Барыса» Владимир Маркелов после матча с «Сочи» в беседе с корреспондентом Vesti.kz извинился перед болельщиками за неудачные результаты команды.
По словам хоккеиста, в клубе никто не теряет надежды исправить ситуацию. Он считает, что в некоторых ситуациях «Барысу» просто не везет.
«В первую очередь, хочется извиниться перед болельщиками, что так получается. Не могу сказать, что мы не хотим побеждать — это глупо. Команда всегда заряжена только на победу.
Не знаю, что происходит… Нам голы даются с большим трудом, а в наши ворота, можно сказать, более проще все заходит. Соперник, на мой взгляд, намного меньше прилагает усилий для достижения цели.
Но сейчас мы ничего не можем изменить в прошлом. То есть, у нас есть шансы… Да, они не так велики, но они есть. Дай Бог, чтобы следующий год для нас начался более успешно и позитивно. Придет та игра, которую мы демонстрировали на старте чемпионата.
В плане состава у нас нет изменений, и мы показывали результат. Сейчас
Напомним, «Барыс» со счетом 2:3 на своем льду уступил «Сочи». При этом астанинцы первыми отличились в этой игре, а решающую шайбу пропустили за 36 секунд до сирены. Для казахстанского клуба это поражение стало пятым подряд в КХЛ.
|Евгений Корешков
|Сергей Зубов
|Сергей Кудрявцев 59:35
|Дмитрий Шикин
|1-й период
|Алексей Цветков
|04:57
|11:17
|Джеймс Райт
|15:11
|2-й период
|Шон I Коллинс
|25:50
|31:35
|Валерий Орехов (И. Кучин, В. Маркелов)
|38:11
|Иван Кучин
|Эрик О`Делл (Ю. Йокипакка, К. Уэллман)
|39:02
|Павел Падакин
|39:38
|3-й период
|Павел Падакин
|43:37
|50:22
|Линден Вей (К. Даллмэн, Дж. Райт)
|57:51
|Мэтт Фраттин
|Кейси Уэллман
|59:24
|Юрки Йокипакка
|59:56
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)