Нападающий «Барыса» извинился перед болельщиками за серию поражений в КХЛ

По словам хоккеиста, в клубе никто не теряет надежды исправить ситуацию. Он считает, что в некоторых ситуациях «Барысу» просто не везет.

«В первую очередь, хочется извиниться перед болельщиками, что так получается. Не могу сказать, что мы не хотим побеждать — это глупо. Команда всегда заряжена только на победу.

Не знаю, что происходит… Нам голы даются с большим трудом, а в наши ворота, можно сказать, более проще все заходит. Соперник, на мой взгляд, намного меньше прилагает усилий для достижения цели.

Но сейчас мы ничего не можем изменить в прошлом. То есть, у нас есть шансы… Да, они не так велики, но они есть. Дай Бог, чтобы следующий год для нас начался более успешно и позитивно. Придет та игра, которую мы демонстрировали на старте чемпионата.

В плане состава у нас нет изменений, и мы показывали результат. Сейчас что-то перевернулось с ног на голову. Мы не в силах дать ответ. В заключение, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! — сказал Маркелов.