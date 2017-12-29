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29 декабря, источник: Vesti.kz

Нападающий «Барыса» извинился перед болельщиками за серию поражений в КХЛ

Нападающий «Барыса» Владимир Маркелов после матча с «Сочи» в беседе с корреспондентом Vesti.kz извинился перед болельщиками за неудачные результаты команды.

По словам хоккеиста, в клубе никто не теряет надежды исправить ситуацию. Он считает, что в некоторых ситуациях «Барысу» просто не везет.

«В первую очередь, хочется извиниться перед болельщиками, что так получается. Не могу сказать, что мы не хотим побеждать — это глупо. Команда всегда заряжена только на победу.

Не знаю, что происходит… Нам голы даются с большим трудом, а в наши ворота, можно сказать, более проще все заходит. Соперник, на мой взгляд, намного меньше прилагает усилий для достижения цели.

Но сейчас мы ничего не можем изменить в прошлом. То есть, у нас есть шансы… Да, они не так велики, но они есть. Дай Бог, чтобы следующий год для нас начался более успешно и позитивно. Придет та игра, которую мы демонстрировали на старте чемпионата.

В плане состава у нас нет изменений, и мы показывали результат. Сейчас что-то перевернулось с ног на голову. Мы не в силах дать ответ. В заключение, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! — сказал Маркелов.

Напомним, «Барыс» со счетом 2:3 на своем льду уступил «Сочи». При этом астанинцы первыми отличились в этой игре, а решающую шайбу пропустили за 36 секунд до сирены. Для казахстанского клуба это поражение стало пятым подряд в КХЛ.

Барыс 2:3
(0:0, 1:1, 1:2)
Сочи
29.12.2017, 16:30 Зрители: 5557 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Сергей Зубов
Вратари
Сергей Кудрявцев 59:35 Дмитрий Шикин
1-й период
Алексей Цветков 04:57
11:17 Джеймс Райт
15:11
2-й период
Шон I Коллинс 25:50
31:35 Валерий Орехов (И. Кучин, В. Маркелов)
38:11 Иван Кучин
Эрик О`Делл (Ю. Йокипакка, К. Уэллман) 39:02
Павел Падакин 39:38
3-й период
Павел Падакин 43:37
50:22 Линден Вей (К. Даллмэн, Дж. Райт)
57:51 Мэтт Фраттин
Кейси Уэллман 59:24
Юрки Йокипакка 59:56
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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