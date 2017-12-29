Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли «Югру» в матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Ханты-Мансийске в пятницу, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Антон Бурдасов (11-я минута), Илья Зубов (22), Энвер Лисин (44) и Григорий Панин (65), у хозяев отличились Константин Майоров (14), Антон Королев (24) и Тобиас Виклунд (59).