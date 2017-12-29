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29 декабря, источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли «Югру» в матче КХЛ

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме нанес поражение ханты-мансийской «Югре» в матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив победную серию до четырех игр.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Ханты-Мансийске в пятницу, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Антон Бурдасов (11-я минута), Илья Зубов (22), Энвер Лисин (44) и Григорий Панин (65), у хозяев отличились Константин Майоров (14), Антон Королев (24) и Тобиас Виклунд (59).

«Югра» 3 января сыграет в Астане с «Барысом», а «Салават Юлаев» днем позже в Москве встретится со «Спартаком».

Югра 3:4 ОТ
(1:1, 1:1, 1:1)
Салават Юлаев
29.12.2017, 17:00 Зрители: 2800 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Эркка Вестерлунд
Вратари
Илья Проскуряков Андрей Кареев
1-й период
09:59 Егор Журавлев
Антон Бурдасов (Л. Умарк, Ф. Ларсен) 10:22
13:17 Константин Майоров
Максим Гончаров 14:54
Оскар Бартулис 18:18
2-й период
Илья Зубов (И. Макаров) 21:33
23:15 Антон Королев (А. Комаристый, Н. Бурстрем)
31:25 Егор Журавлев
Антон Бурдасов 32:45
33:25 Егор Журавлев
Энвер Лисин 36:51
39:44 Ондржей Витасек
3-й период
Энвер Лисин (Г. Панин, Ил. Зубов) 43:25
Григорий Панин 56:10
58:04 Тобиас Виклунд (В-М. Савинайнен)
58:29 Максим Пестушко
Овертайм
Григорий Панин (Ф. Ларсен, В.Э. Ткачев) 64:59
Статистика
18 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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