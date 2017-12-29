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Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли «Югру» в матче КХЛ
МОСКВА, 29 дек —
МОСКВА, 29 дек —
Встреча, состоявшаяся в
«Югра» 3 января сыграет в Астане с «Барысом», а «Салават Юлаев» днем позже в Москве встретится со «Спартаком».
|Югра
|
3:4 ОТ
(1:1, 1:1, 1:1)
|Салават Юлаев
|Анатолий Емелин
|Эркка Вестерлунд
|Илья Проскуряков
|Андрей Кареев
|1-й период
|09:59
|Егор Журавлев
|Антон Бурдасов (Л. Умарк, Ф. Ларсен)
|10:22
|13:17
|Константин Майоров
|Максим Гончаров
|14:54
|Оскар Бартулис
|18:18
|2-й период
|Илья Зубов (И. Макаров)
|21:33
|23:15
|Антон Королев (А. Комаристый, Н. Бурстрем)
|31:25
|Егор Журавлев
|Антон Бурдасов
|32:45
|33:25
|Егор Журавлев
|Энвер Лисин
|36:51
|39:44
|Ондржей Витасек
|3-й период
|Энвер Лисин (Г. Панин, Ил. Зубов)
|43:25
|Григорий Панин
|56:10
|58:04
|Тобиас Виклунд (В-М. Савинайнен)
|58:29
|Максим Пестушко
|Овертайм
|Григорий Панин (Ф. Ларсен, В.Э. Ткачев)
|64:59
|18
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)