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20:12 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Сочи», оценил игру Рыспаева и назвал сроки возвращения Доуса

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков на пресс-конференции после матча с «Сочи» рассказал, что не получилось у его команды, передает корреспондент Vesti.kz.

— Хочу поздравить всех наших болельщиков и любителей хоккея с наступающим Новым годом. Пусть он всем принесет больше удачи и успехов!

Что касается игры, то мы слишком много сил оставили в играх с лидерами КХЛ. Сегодня было огромное желание победить перед Новым годом и уйти в 2018 год с победой. Все старались и сражались, но подвела дисциплина — ненужные удаления. А так, матч был равный и мог повернуться и в нашу сторону, — сказал Корешков.

— Сегодня мы увидели Дамира Рыспаева и он играл в нападении. Это была задумка тренера?
— Да, это была наша задача. Сыграть активно и агрессивно. Моментами это получалось. И Рыспаев не исключение. Он, кстати, он на хорошем провел провел первый матч. И по тактике к нему вопросов нет.

— Роман Старченко играл с габаритными и не совсем быстрыми игроками. Оцените его игру?
— Мы не можем найти свою игру, и череда поражений продолжается. Хотим найти оптимальное сочетание, которое бы приносило успех. Сегодня попробовали с двумя габаритными игроками, и Роману хотели руки развязать. Пока что это не получается.

— Как мы видим, один из лидеров играет в третьем-четвертом звене. Можем мы надеяться, что «Барыс» встрепенется, и мы увидим другую команду?
— После Нового года вернется наш ярковыраженный лидер — Найджел Доус. Мы все встряхнемся. Все хотят первый матч в новом году победить. Нам отступать некуда. Нужны только победы.

Напомним, «Барыс» со счетом 2:3 на своем льду уступил «Сочи». При этом астанинцы первыми отличились в этой игре, а решающую шайбу пропустили за 36 секунд до сирены.

Ранее итоги прошедшего матча подвел защитник Дамир Рыспаев, который сыграл первую игру в КХЛ после снятия с него длительной дисквалификации.

Барыс 2:3
(0:0, 1:1, 1:2)
Сочи
29.12.2017, 16:30 Зрители: 5557 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Сергей Зубов
Вратари
Сергей Кудрявцев 59:35 Дмитрий Шикин
1-й период
Алексей Цветков 04:57
11:17 Джеймс Райт
15:11
2-й период
Шон I Коллинс 25:50
31:35 Валерий Орехов (И. Кучин, В. Маркелов)
38:11 Иван Кучин
Эрик О`Делл (Ю. Йокипакка, К. Уэллман) 39:02
Павел Падакин 39:38
3-й период
Павел Падакин 43:37
50:22 Линден Вей (К. Даллмэн, Дж. Райт)
57:51 Мэтт Фраттин
Кейси Уэллман 59:24
Юрки Йокипакка 59:56
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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