Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Сочи», оценил игру Рыспаева и назвал сроки возвращения Доуса
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков на
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков на
— Хочу поздравить всех наших болельщиков и любителей хоккея с наступающим Новым годом. Пусть он всем принесет больше удачи и успехов!
Что касается игры, то мы слишком много сил оставили в играх с лидерами КХЛ. Сегодня было огромное желание победить перед Новым годом и уйти в 2018 год с победой. Все старались и сражались, но подвела дисциплина — ненужные удаления. А так, матч был равный и мог повернуться и в нашу сторону, — сказал Корешков.
— Сегодня мы увидели Дамира Рыспаева и он играл в нападении. Это была задумка тренера?
— Да, это была наша задача. Сыграть активно и агрессивно. Моментами это получалось. И Рыспаев не исключение. Он, кстати, он на хорошем провел провел первый матч. И по тактике к нему вопросов нет.
— Роман Старченко играл с габаритными и не совсем быстрыми игроками. Оцените его игру?
— Мы не можем найти свою игру, и череда поражений продолжается. Хотим найти оптимальное сочетание, которое бы приносило успех. Сегодня попробовали с двумя габаритными игроками, и Роману хотели руки развязать. Пока что это не получается.
— Как мы видим, один из лидеров играет в
— После Нового года вернется наш ярковыраженный лидер — Найджел Доус. Мы все встряхнемся. Все хотят первый матч в новом году победить. Нам отступать некуда. Нужны только победы.
Напомним, «Барыс» со счетом 2:3 на своем льду уступил «Сочи». При этом астанинцы первыми отличились в этой игре, а решающую шайбу пропустили за 36 секунд до сирены.
Ранее итоги прошедшего матча подвел защитник Дамир Рыспаев, который сыграл первую игру в КХЛ после снятия с него длительной дисквалификации.
|Евгений Корешков
|Сергей Зубов
|Сергей Кудрявцев 59:35
|Дмитрий Шикин
|1-й период
|Алексей Цветков
|04:57
|11:17
|Джеймс Райт
|15:11
|2-й период
|Шон I Коллинс
|25:50
|31:35
|Валерий Орехов (И. Кучин, В. Маркелов)
|38:11
|Иван Кучин
|Эрик О`Делл (Ю. Йокипакка, К. Уэллман)
|39:02
|Павел Падакин
|39:38
|3-й период
|Павел Падакин
|43:37
|50:22
|Линден Вей (К. Даллмэн, Дж. Райт)
|57:51
|Мэтт Фраттин
|Кейси Уэллман
|59:24
|Юрки Йокипакка
|59:56
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)