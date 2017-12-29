Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Сочи», оценил игру Рыспаева и назвал сроки возвращения Доуса

— Хочу поздравить всех наших болельщиков и любителей хоккея с наступающим Новым годом. Пусть он всем принесет больше удачи и успехов!

Что касается игры, то мы слишком много сил оставили в играх с лидерами КХЛ. Сегодня было огромное желание победить перед Новым годом и уйти в 2018 год с победой. Все старались и сражались, но подвела дисциплина — ненужные удаления. А так, матч был равный и мог повернуться и в нашу сторону, — сказал Корешков.

— Сегодня мы увидели Дамира Рыспаева и он играл в нападении. Это была задумка тренера?

— Да, это была наша задача. Сыграть активно и агрессивно. Моментами это получалось. И Рыспаев не исключение. Он, кстати, он на хорошем провел провел первый матч. И по тактике к нему вопросов нет.

— Роман Старченко играл с габаритными и не совсем быстрыми игроками. Оцените его игру?

— Мы не можем найти свою игру, и череда поражений продолжается. Хотим найти оптимальное сочетание, которое бы приносило успех. Сегодня попробовали с двумя габаритными игроками, и Роману хотели руки развязать. Пока что это не получается.

— Как мы видим, один из лидеров играет в третьем-четвертом звене. Можем мы надеяться, что «Барыс» встрепенется, и мы увидим другую команду?

— После Нового года вернется наш ярковыраженный лидер — Найджел Доус. Мы все встряхнемся. Все хотят первый матч в новом году победить. Нам отступать некуда. Нужны только победы.

Напомним, «Барыс» со счетом 2:3 на своем льду уступил «Сочи». При этом астанинцы первыми отличились в этой игре, а решающую шайбу пропустили за 36 секунд до сирены.