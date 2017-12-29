«Автомобилист» победил московское «Динамо» и вышел в лидеры Восточной конференции КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Андрей Обидин (3-я минута), Анатолий Голышев (7), Александр Торченюк (10) и Николай Тимашов (26). У гостей отличились Александр Петунин (4), Игорь Игнатушкин (42) и Никита Комаров (43).

Для «Автомобилиста» эта победа стала четвертой подряд, команда возглавила Восточную конференцию, набрав 83 очка. Московское «Динамо», потерпев четвертое подряд поражение, с 69 очками находится на шестом месте в Западной конференции.

В следующем матче «Автомобилист» дома сыграет с «Локомотивом» 3 января, а «Динамо» в этот же день на выезде встретится с «Трактором».