«Автомобилист» победил московское «Динамо» и вышел в лидеры Восточной конференции КХЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Названы самые необычные секс-травмы
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Белоруссия U200
Россия U203
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн4
СКА2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь3
Торпедо НН2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:00
Канада U20
США U20
Хоккей. КХЛ
18:30
Лада1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграОТ3
Салават Юлаев4
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардОТ2
Нефтехимик3
Хоккей. НХЛ
30.12
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Ак Барс1
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
30.12
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
30.12
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
30.12
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Куньлунь2
Все события
Гузеева "уничтожила" репутацию Волочковой в прямом эфире - СМИ
СМИ: ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Алкоголь будит в людях худшее
Названы самые необычные секс-травмы
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
19:54 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» победил московское «Динамо» и вышел в лидеры Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 29 декабря. «Автомобилист» со счетом 4:3 одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Андрей Обидин (3-я минута), Анатолий Голышев (7), Александр Торченюк (10) и Николай Тимашов (26). У гостей отличились Александр Петунин (4), Игорь Игнатушкин (42) и Никита Комаров (43).

Для «Автомобилиста» эта победа стала четвертой подряд, команда возглавила Восточную конференцию, набрав 83 очка. Московское «Динамо», потерпев четвертое подряд поражение, с 69 очками находится на шестом месте в Западной конференции.

В следующем матче «Автомобилист» дома сыграет с «Локомотивом» 3 января, а «Динамо» в этот же день на выезде встретится с «Трактором».

В других матчах игрового дня «Авангард» дома уступил «Нефтехимику» в овертайме (2:3), «Сочи» на выезде обыграл «Барыс» (3:2).

Автомобилист 4:3
(3:1, 1:0, 0:2)
ХК Динамо
29.12.2017, 17:00 Зрители: 5100 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Владимир Воробьев
Вратари
Якуб Коварж Александр Еременко 57:59
1-й период
02:17 Андрей Обидин (Вит. Попов)
Александр Петунин (Я. Рылов) 03:28
06:22 Анатолий Голышев
09:40 Александр Торченюк (К. Лямин, Ал. Михнов)
Андрей I Алексеев 18:21
2-й период
25:33 Николай Тимашов (А. Кучерявенко, М. Чайковски)
Андрей Кутейкин 32:32
Михаил Анисин 35:43
3-й период
Игорь Игнатушкин (Д. Марковин, Дан. Тарасов) 41:33
Никита I Комаров (Ю. Хиетанен) 42:49
45:53
Артем I Волков 54:28
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Названа тройка лучших футболистов России 2017 года
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь