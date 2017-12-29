«Автомобилист» победил московское «Динамо» и вышел в лидеры Восточной конференции КХЛ
ТАСС, 29 декабря. «Автомобилист» со счетом 4:3 одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 29 декабря. «Автомобилист» со счетом 4:3 одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Андрей Обидин (3-я минута), Анатолий Голышев (7), Александр Торченюк (10) и Николай Тимашов (26). У гостей отличились Александр Петунин (4), Игорь Игнатушкин (42) и Никита Комаров (43).
Для «Автомобилиста» эта победа стала четвертой подряд, команда возглавила Восточную конференцию, набрав 83 очка. Московское «Динамо», потерпев четвертое подряд поражение, с 69 очками находится на шестом месте в Западной конференции.
В следующем матче «Автомобилист» дома сыграет с «Локомотивом» 3 января, а «Динамо» в этот же день на выезде встретится с «Трактором».
В других матчах игрового дня «Авангард» дома уступил «Нефтехимику» в овертайме (2:3), «Сочи» на выезде обыграл «Барыс» (3:2).
|Автомобилист
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4:3
(3:1, 1:0, 0:2)
|ХК Динамо
|Владимир Крикунов
|Владимир Воробьев
|Якуб Коварж
|Александр Еременко 57:59
|1-й период
|02:17
|Андрей Обидин (Вит. Попов)
|Александр Петунин (Я. Рылов)
|03:28
|06:22
|Анатолий Голышев
|09:40
|Александр Торченюк (К. Лямин, Ал. Михнов)
|Андрей I Алексеев
|18:21
|2-й период
|25:33
|Николай Тимашов (А. Кучерявенко, М. Чайковски)
|Андрей Кутейкин
|32:32
|Михаил Анисин
|35:43
|3-й период
|Игорь Игнатушкин (Д. Марковин, Дан. Тарасов)
|41:33
|Никита I Комаров (Ю. Хиетанен)
|42:49
|45:53
|Артем I Волков
|54:28
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)