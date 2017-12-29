«Авангард» расторг контракт с главным тренером Скабелкой
ТАСС, 29 декабря. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Андреем Скабелкой. Об этом сообщает
ТАСС, 29 декабря. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Андреем Скабелкой. Об этом сообщает
«Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый главный тренер будет объявлен в ближайшее время.
Скабелка возглавил «Авангард» в марте 2017 года. В нынешнем сезоне под его руководством «Авангард» набрал 74 очка в 46 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.