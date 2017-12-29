«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Авангард» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Омске в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Дамир Шарипзянов (12-я минута), Павел Куликов (16) и Андрей Нестрашил (61). У хозяев отличились Ансель Галимов (27) и Дмитрий Кугрышев (34). Для голкипера нижнекамского клуба Ильи Ежова эта победа стала сотой в КХЛ.