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19:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Авангард» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над омским «Авангардом» в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Омске в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Дамир Шарипзянов (12-я минута), Павел Куликов (16) и Андрей Нестрашил (61). У хозяев отличились Ансель Галимов (27) и Дмитрий Кугрышев (34). Для голкипера нижнекамского клуба Ильи Ежова эта победа стала сотой в КХЛ.

«Нефтехимик» 4 января сыграет в Риге с «Динамо», «Авангард» днем ранее — в Шанхае с «Куньлунем».

Авангард 2:3 ОТ
(0:2, 2:0, 0:0)
Нефтехимик
29.12.2017, 16:00 Зрители: 7980 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Андрей Назаров
Вратари
Доминик Фурх Илья Ежов
1-й период
01:29
Деннис Эверберг 02:15
Дамир Шарипзянов (М. Хайруллин, Ж. Еглич) 11:01
11:32 5833
Дмитрий Огурцов 11:32
14:15 Михаил Фисенко
Марат Хайруллин 14:15
Павел Куликов (А. Брынцев, Д. Эверберг) 15:45
2-й период
26:26 Ансель Галимов (М. Минеев)
33:57 Дмитрий Кугрышев (Ч. Рау)
Овертайм
Андрей Нестрашил (Э. Густафссон, Д. Секстон) 60:32
Статистика
4 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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