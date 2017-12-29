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«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Авангард» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 29 дек —
МОСКВА, 29 дек —
Встреча, состоявшаяся в Омске в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Дамир Шарипзянов (12-я минута), Павел Куликов (16) и Андрей Нестрашил (61). У хозяев отличились Ансель Галимов (27) и Дмитрий Кугрышев (34). Для голкипера нижнекамского клуба Ильи Ежова эта победа стала сотой в КХЛ.
«Нефтехимик» 4 января сыграет в Риге с «Динамо», «Авангард» днем ранее — в Шанхае с «Куньлунем».
|Авангард
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2:3 ОТ
(0:2, 2:0, 0:0)
|Нефтехимик
|Андрей Скабелка
|Андрей Назаров
|Доминик Фурх
|Илья Ежов
|1-й период
|01:29
|Деннис Эверберг
|02:15
|Дамир Шарипзянов (М. Хайруллин, Ж. Еглич)
|11:01
|11:32
|5833
|Дмитрий Огурцов
|11:32
|14:15
|Михаил Фисенко
|Марат Хайруллин
|14:15
|Павел Куликов (А. Брынцев, Д. Эверберг)
|15:45
|2-й период
|26:26
|Ансель Галимов (М. Минеев)
|33:57
|Дмитрий Кугрышев (Ч. Рау)
|Овертайм
|Андрей Нестрашил (Э. Густафссон, Д. Секстон)
|60:32
|4
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)