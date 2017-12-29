Ялонен будет тренировать сборную дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ вместо Знарка

Изначально планировалось, что команду возглавит главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок, однако он не сможет принять участие в Матче звезд по семейным обстоятельствам.
«Матч звезд КХЛ — это всегда яркое событие, грандиозный спектакль, в котором участвуют лучшие игроки, — сказал Ялонен. — Стать частью его в до сих пор хорошо складывающемся для нас сезоне — награда не только для меня, но и для всего клуба “Йокерит”. Жду с нетерпением встречи с игроками, другими тренерами и фанатами».
Неделя звезд КХЛ пройдет в Астане с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.