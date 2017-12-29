Ялонен будет тренировать сборную дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ вместо Знарка

«Матч звезд КХЛ — это всегда яркое событие, грандиозный спектакль, в котором участвуют лучшие игроки, — сказал Ялонен. — Стать частью его в до сих пор хорошо складывающемся для нас сезоне — награда не только для меня, но и для всего клуба “Йокерит”. Жду с нетерпением встречи с игроками, другими тренерами и фанатами».