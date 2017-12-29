«Барыс» проиграл «Сочи»

Заключительный домашний матч года «Барыс» начал активно и к середине периода создал ряд хороших моментов: сперва Вей и Райт выкатили «2 в 1», затем активный Акользин опасно бросил с угла. Позже «Барыс» получил численный перевес. Активные действия Старченко чуть не привели к голу, защитники «Сочи» выбросили шайбу с линии.



Счёт был открыт лишь ближе ко второй сирене. 18-летний Валерий Орехов удачно подключился к атаке и мощно щёлкнул в ближнюю девятку — первая шайба воспитанника клуба в КХЛ. Однако под занавес периода «Сочи» отыгрался — гол в большинстве забросил О’Дэлл.



В начале третьего гости вышли вперёд — шайба на счету Падакина. «Барыс» перехватил инициативу и выдал ряд атак, одна из которых завершилась заброшенной шайбой. Линден Вей оказался расторопнее защитника «Сочи» на подборе.