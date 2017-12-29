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19:29 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» проиграл «Сочи»

В Астане «Барыс» в матче КХЛ сыграл с «Сочи» — 2:3.

Заключительный домашний матч года «Барыс» начал активно и к середине периода создал ряд хороших моментов: сперва Вей и Райт выкатили «2 в 1», затем активный Акользин опасно бросил с угла. Позже «Барыс» получил численный перевес. Активные действия Старченко чуть не привели к голу, защитники «Сочи» выбросили шайбу с линии.

Счёт был открыт лишь ближе ко второй сирене. 18-летний Валерий Орехов удачно подключился к атаке и мощно щёлкнул в ближнюю девятку — первая шайба воспитанника клуба в КХЛ. Однако под занавес периода «Сочи» отыгрался — гол в большинстве забросил О’Дэлл.

В начале третьего гости вышли вперёд — шайба на счету Падакина. «Барыс» перехватил инициативу и выдал ряд атак, одна из которых завершилась заброшенной шайбой. Линден Вей оказался расторопнее защитника «Сочи» на подборе.

На последних минутах «Сочи» заработал большинство и реализовал его за 36 секунд до сирены, установив окончательный счёт.

Следующий домашний матч «Барыс» проведёт 3-го января, когда сыграет с «Югрой».

Барыс 2:3
(0:0, 1:1, 1:2)
Сочи
29.12.2017, 16:30 Зрители: 5557 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Сергей Зубов
Вратари
Сергей Кудрявцев 59:35 Дмитрий Шикин
1-й период
Алексей Цветков 04:57
11:17 Джеймс Райт
15:11
2-й период
Шон I Коллинс 25:50
31:35 Валерий Орехов (И. Кучин, В. Маркелов)
38:11 Иван Кучин
Эрик О`Делл (Ю. Йокипакка, К. Уэллман) 39:02
Павел Падакин 39:38
3-й период
Павел Падакин 43:37
50:22 Линден Вей (К. Даллмэн, Дж. Райт)
57:51 Мэтт Фраттин
Кейси Уэллман 59:24
Юрки Йокипакка 59:56
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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