«Барыс» проиграл «Сочи»
В Астане «Барыс» в матче КХЛ сыграл с «Сочи» — 2:3.
В Астане «Барыс» в матче КХЛ сыграл с «Сочи» — 2:3.
Заключительный домашний матч года «Барыс» начал активно и к середине периода создал ряд хороших моментов: сперва Вей и Райт выкатили «2 в 1», затем активный Акользин опасно бросил с угла. Позже «Барыс» получил численный перевес. Активные действия Старченко чуть не привели к голу, защитники «Сочи» выбросили шайбу с линии.
Счёт был открыт лишь ближе ко второй сирене. 18-летний Валерий Орехов удачно подключился к атаке и мощно щёлкнул в ближнюю девятку — первая шайба воспитанника клуба в КХЛ. Однако под занавес периода «Сочи» отыгрался — гол в большинстве забросил О’Дэлл.
В начале третьего гости вышли вперёд — шайба на счету Падакина. «Барыс» перехватил инициативу и выдал ряд атак, одна из которых завершилась заброшенной шайбой. Линден Вей оказался расторопнее защитника «Сочи» на подборе.
На последних минутах «Сочи» заработал большинство и реализовал его за 36 секунд до сирены, установив окончательный счёт.
Следующий домашний матч «Барыс» проведёт 3-го января, когда сыграет с «Югрой».
|Евгений Корешков
|Сергей Зубов
|Сергей Кудрявцев 59:35
|Дмитрий Шикин
|1-й период
|Алексей Цветков
|04:57
|11:17
|Джеймс Райт
|15:11
|2-й период
|Шон I Коллинс
|25:50
|31:35
|Валерий Орехов (И. Кучин, В. Маркелов)
|38:11
|Иван Кучин
|Эрик О`Делл (Ю. Йокипакка, К. Уэллман)
|39:02
|Павел Падакин
|39:38
|3-й период
|Павел Падакин
|43:37
|50:22
|Линден Вей (К. Даллмэн, Дж. Райт)
|57:51
|Мэтт Фраттин
|Кейси Уэллман
|59:24
|Юрки Йокипакка
|59:56
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)