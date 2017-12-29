«Сибирь» одержала третью подряд победу, обыграв «Ак Барс» в матче КХЛ
ТАСС, 29 декабря. «Сибирь» со счетом 4:1 обыграла «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 29 декабря. «Сибирь» со счетом 4:1 обыграла «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вячеслав Основин (18-я минута), Николай Демидов (19), Александр Бергстрём (45) и Йонас Энлунд (56). У гостей отличился Данис Зарипов (28).
«Сибирь» одержала третью подряд победу, команда располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. «Ак Барс» потерпел третье поражение в последних пяти матчах, казанский клуб возглавляет Восточную конференцию с 82 очками.
В следующем матче «Сибирь» на выезде сыграет с «Амуром» 3 января, а «Ак Барс» 4 декабря на выезде встретится с «Торпедо».
В другом матче игрового дня «Куньлунь» на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 2:0.
|Владимир Юрзинов
|Зинэтула Билялетдинов
|Алексей Красиков
|Александр Шарыченков
|1-й период
|Михаил Глухов
|14:04
|Рафаэль Батыршин
|15:42
|Владимир Ткачев
|17:00
|17:32
|Вячеслав Основин (Р. Тичар)
|Рафаэль Батыршин
|17:32
|18:23
|Николай Демидов (П. Закриссон, Кон. Алексеев)
|2-й период
|Никита Язьков
|21:38
|Никита Язьков
|21:38
|26:24
|Степан Санников
|27:18
|Кирилл Воробьев
|Антон Ландер
|27:18
|Данис Зарипов (Дж. Азеведо, А. Марков)
|27:38
|Александр Свитов
|30:10
|Александр Свитов
|30:10
|3-й период
|44:30
|Александр Бергстрем (П. Закриссон, М. Игнатович)
|47:07
|Рок Тичар
|55:12
|Йонас Энлунд (Ан. Ермаков)
|57:41
|Патрик Закриссон
|8
|Штрафное время
|34
|6
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Андрей Кислов (Челябинск, Россия)