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18:46 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» одержала третью подряд победу, обыграв «Ак Барс» в матче КХЛ

ТАСС, 29 декабря. «Сибирь» со счетом 4:1 обыграла «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вячеслав Основин (18-я минута), Николай Демидов (19), Александр Бергстрём (45) и Йонас Энлунд (56). У гостей отличился Данис Зарипов (28).

«Сибирь» одержала третью подряд победу, команда располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. «Ак Барс» потерпел третье поражение в последних пяти матчах, казанский клуб возглавляет Восточную конференцию с 82 очками.

В следующем матче «Сибирь» на выезде сыграет с «Амуром» 3 января, а «Ак Барс» 4 декабря на выезде встретится с «Торпедо».

В другом матче игрового дня «Куньлунь» на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 2:0.

Сибирь 4:1
(2:0, 0:1, 2:0)
Ак Барс
29.12.2017, 15:30 Зрители: 7420 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Алексей Красиков Александр Шарыченков
1-й период
Михаил Глухов 14:04
Рафаэль Батыршин 15:42
Владимир Ткачев 17:00
17:32 Вячеслав Основин (Р. Тичар)
Рафаэль Батыршин 17:32
18:23 Николай Демидов (П. Закриссон, Кон. Алексеев)
2-й период
Никита Язьков 21:38
Никита Язьков 21:38
26:24 Степан Санников
27:18 Кирилл Воробьев
Антон Ландер 27:18
Данис Зарипов (Дж. Азеведо, А. Марков) 27:38
Александр Свитов 30:10
Александр Свитов 30:10
3-й период
44:30 Александр Бергстрем (П. Закриссон, М. Игнатович)
47:07 Рок Тичар
55:12 Йонас Энлунд (Ан. Ермаков)
57:41 Патрик Закриссон
Статистика
8 Штрафное время 34
6 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Андрей Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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