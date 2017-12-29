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Представлена форма команд на Матч звезд КХЛ
Форма, в которой команды выйдут на лед в Матче звезд КХЛ в Астане, представлена на официальном сайте лиги.
Форма, в которой команды выйдут на лед в Матче звезд КХЛ в Астане, представлена на официальном сайте лиги.
Форма сборной дивизиона Тарасова выполнена в
Отмечается, что при создании формы использовались цвета государственного флага Казахстана (золотой и голубой) в знак уважения к стране, в которой состоится Матч звезд, а также элементы национального казахского орнамента.
Неделя звезд хоккея пройдет с 10 по 14 января в Астане и включит в себя матчи лучших представителей трех лиг: 10 января состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги, 11 января — Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги, 13 и 14 января —