Представлена форма команд на Матч звезд КХЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Белоруссия U200
Россия U203
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн4
СКА2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь3
Торпедо НН2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:00
Канада U20
США U20
Хоккей. КХЛ
18:30
Лада1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграОТ3
Салават Юлаев4
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардОТ2
Нефтехимик3
Хоккей. НХЛ
30.12
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Ак Барс1
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
30.12
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
30.12
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
30.12
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Куньлунь2
Все события
Гузеева "уничтожила" репутацию Волочковой в прямом эфире - СМИ
СМИ: ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
Собчак примерила брюки от Канье Уэста и кроссовки за 53 тысячи
Саша Стриженова отметила 17-летие с бойфрендом
Алкоголь будит в людях худшее
Названы самые необычные секс-травмы
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
18:10 (мск), источник: Р-Спорт

Представлена форма команд на Матч звезд КХЛ

Форма, в которой команды выйдут на лед в Матче звезд КХЛ в Астане, представлена на официальном сайте лиги.

Форма сборной дивизиона Тарасова выполнена в бело-сине-желтой цветовой гамме, основные цвета формы сборной дивизиона Боброва — желтый и синий, в форме дивизиона Харламова преобладает голубой цвет, в форме дивизиона Чернышева — синий.

Отмечается, что при создании формы использовались цвета государственного флага Казахстана (золотой и голубой) в знак уважения к стране, в которой состоится Матч звезд, а также элементы национального казахского орнамента.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неделя звезд хоккея пройдет с 10 по 14 января в Астане и включит в себя матчи лучших представителей трех лиг: 10 января состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги, 11 января — Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги, 13 и 14 января — мастер-шоу и турнир с участием сборных четырех дивизионов КХЛ.

Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь