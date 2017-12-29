В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Названы самые необычные секс-травмы
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться в Донбасс
Установлены личности прорвавшихся через границу РФ и Финляндии
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
овертайм
Сан-Хосе Шаркс2
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес КингзОТ2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Торонто Мэйпл Ливз7
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
США U202
Словакия U203
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон КэпиталзБ4
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз3
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
ХК Динамо
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Швеция U203
Чехия U201
Хоккей. КХЛ
18:30
Лада
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
СКА
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Белоруссия U20
Россия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Россия U205
Швейцария U202
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Финляндия U204
Дания U201
Хоккей. КХЛ
28.12
Витязь1
Йокерит4
Все события
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы
Быстров воссоединится с Аршавиным? Трансферные слухи дня
Юлия Барановская стала героиней яркой новогодней съемки
Синди Кроуфорд снялась в чувственной фотосессии для глянца
Названы самые необычные секс-травмы
5 суперфудов, которые рекомендуют есть в 2018 году
«Просто дети»: иностранцы сравнили спецназ РФ и «Морских котиков»
Кедми: Путин обыграл США на Украине
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
25Лучшие спортивные фото 2017 года
03:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»

Матч пройдет в КСК «Фетисов Арена» и начнется в 19.30.

Владивосток, 29 декабря, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» в заключительном матче года сразится с «Куньлунем» в Владивостоке. Игра с китайской командой начнется в 19.30. По окончании матча с «Куньлунем» клуб болельщиков «Адмирала» вместе с хоккейным клубом проведет благотворительную акцию «Мишкопад», сообщает ИА PrimaMedia.

«Приносите и бросайте на лед после финальной сирены мягкие игрушки, которые станут новогодними подарками для маленьких детей», — с такой просьбой обратился клуб к горожанам.

Отмечается, что игрушки должны быть мягкими, без больших пластмассовых вставок и обязательно с фабричными этикетками.

После финальной сирены, когда судьи покинут хоккейную коробку, все участники акции по команде диктора арены бросят принесённые мягкие игрушки на лед. Все это время на льду будут находиться игроки «Адмирала». По окончании акции Клуб болельщиков совместно с хоккеистами развезут собранные игрушки по детским учреждениям (дом малютки, детские дома).

 Ранняя диагностика – залог успеха в борьбе с любым заболеванием
Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначен ректором Московского политеха
Мышиная охота: Россия с трудом одержала первую победу на МЧМ
Глоток шампанского: россияне выиграли Рождественскую гонку
Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы
Быстров воссоединится с Аршавиным? Трансферные слухи дня
Юрий Семин заявил о разногласии с руководством «Локомотива»
Арсен Венгер повторил рекорд Алекса Фергюсона
Россиянин признан лучшим руководителем футбольного клуба
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь