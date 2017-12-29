В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»

Владивосток, 29 декабря, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» в заключительном матче года сразится с «Куньлунем» в Владивостоке. Игра с китайской командой начнется в 19.30. По окончании матча с «Куньлунем» клуб болельщиков «Адмирала» вместе с хоккейным клубом проведет благотворительную акцию «Мишкопад», сообщает ИА PrimaMedia.

«Приносите и бросайте на лед после финальной сирены мягкие игрушки, которые станут новогодними подарками для маленьких детей», — с такой просьбой обратился клуб к горожанам.

Отмечается, что игрушки должны быть мягкими, без больших пластмассовых вставок и обязательно с фабричными этикетками.