Хоккеисты «Йокерита» обыграли «Витязь» в выездном матче чемпионата КХЛ
ПОДОЛЬСК, 28 дек —
ПОДОЛЬСК, 28 дек —
Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу «Йокерита». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Оливер Лауридсен (на 23-й минуте), Томми Хухтала (41), Ессе Йоэнсуу (51) и Марко Анттила (55), у «Витязя» отличился Роман Хорак (2).
«Йокерит» в четвертый раз играл против «Витязя» в Подольске и одержал четвертую победу. Защитник «Йокерита» Лауридсен не забивал 55 матчей, последний раз отличившись в КХЛ в январе.
«Витязь» следующий матч домашней серии проведет 5 января против московского ЦСКА, «Йокерит» в субботу сыграет в Братиславе против «Слована».
|Валерий Белов
|Юкка Ялонен
|Игорь Сапрыкин
|Карри Рамо
|1-й период
|01:18
|Роман Горак (Б. Рендулич, М. Мюттюнен)
|Олли Палола
|09:22
|16:25
|Войтех Мозик
|Йессе Йоэнсуу
|16:43
|2-й период
|Оливер Лауридсен (Й. Норман, О. Палола)
|22:33
|Томми Кивисте
|32:14
|Томми Хухтала
|38:43
|3-й период
|Томми Хухтала (Х. Иконен, П. Регин)
|40:52
|Томми Хухтала
|42:15
|46:17
|Антон Лазарев
|49:44
|Алексей Макеев
|Йессе Йоэнсуу (М. Гилрой, О. Палола)
|50:45
|Брайан О`Нилл
|52:28
|Марко Анттила
|54:04
|59:25
|Максим Афиногенов
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)