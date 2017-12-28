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28 декабря, источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Йокерита» обыграли «Витязь» в выездном матче чемпионата КХЛ

ПОДОЛЬСК, 28 дек — Р-Спорт, Семён Галькевич. Хоккеисты финского «Йокерита» обыграли подмосковный «Витязь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу «Йокерита». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Оливер Лауридсен (на 23-й минуте), Томми Хухтала (41), Ессе Йоэнсуу (51) и Марко Анттила (55), у «Витязя» отличился Роман Хорак (2).

«Йокерит» в четвертый раз играл против «Витязя» в Подольске и одержал четвертую победу. Защитник «Йокерита» Лауридсен не забивал 55 матчей, последний раз отличившись в КХЛ в январе.

«Витязь» следующий матч домашней серии проведет 5 января против московского ЦСКА, «Йокерит» в субботу сыграет в Братиславе против «Слована».

Витязь 1:4
(1:0, 0:1, 0:3)
Йокерит
28.12.2017, 19:30 Зрители: 3865 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Юкка Ялонен
Вратари
Игорь Сапрыкин Карри Рамо
1-й период
01:18 Роман Горак (Б. Рендулич, М. Мюттюнен)
Олли Палола 09:22
16:25 Войтех Мозик
Йессе Йоэнсуу 16:43
2-й период
Оливер Лауридсен (Й. Норман, О. Палола) 22:33
Томми Кивисте 32:14
Томми Хухтала 38:43
3-й период
Томми Хухтала (Х. Иконен, П. Регин) 40:52
Томми Хухтала 42:15
46:17 Антон Лазарев
49:44 Алексей Макеев
Йессе Йоэнсуу (М. Гилрой, О. Палола) 50:45
Брайан О`Нилл 52:28
Марко Анттила 54:04
59:25 Максим Афиногенов
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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