Российский нападающий Евгений Скачков перешел из «Югры» в ХК «Юность-Минск»
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский нападающий подписал контракт с ХК «Юность-Минск», сообщили БЕЛТА в
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский нападающий подписал контракт с ХК «Юность-Минск», сообщили БЕЛТА в
Текущий сезон форвард начинал в составе клуба КХЛ «Югра» из
Всего в матчах регулярного чемпионата Скачков провел 403 матча и набрал 183 (87+96) очка. В
На драфте НХЛ-2003 он был выбран «Сент-Луисом» в 7-м раунде под общим 221-м номером.
Ранее состав «Юности» пополнил еще один российский нападающий — Михаил Плотников. В минский клуб вернулись также Максим Парфеевец и Александр Когалев.