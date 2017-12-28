Российский нападающий Евгений Скачков перешел из «Югры» в ХК «Юность-Минск»

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Текущий сезон форвард начинал в составе клуба КХЛ «Югра» из Ханты-Мансийска. В 28 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-12». Ранее Евгений выступал за «Трактор», «Ак Барс», «Торпедо», СКА, «Салават Юлаев» и «Сочи».

Всего в матчах регулярного чемпионата Скачков провел 403 матча и набрал 183 (87+96) очка. В плей-офф в активе воспитанника школы московского ЦСКА 6 (3+3) баллов в 30 поединках.

На драфте НХЛ-2003 он был выбран «Сент-Луисом» в 7-м раунде под общим 221-м номером.