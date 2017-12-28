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17:07 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ наказала вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона за удаление в матче с «Ак Барсом»

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон дисквалифицирован на три игры за удаление в матче с «Ак Барсом». Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В домашней встрече с «Ак Барсом» Карлссон на 45-й минуте был удален до конца матча за оскорбление судей и неспортивное поведение. При этом швед вступил в игру лишь во втором периоде, а после его удаления в ворота вернулся казахстанец Сергей Кудрявцев.

Согласно Дисциплинарному кодексу КХЛ, Карлссон дисквалифицирован на три матча и заплатит штраф, сумма которого не уточняется. Причем одну игру шведу «добавили» за то, что большой штраф стал для него вторым в сезоне — ранее он был удален в победной игре с «Нефтехимиком» (3:0), которая состоялась 2 октября в Нижнекамске.

Таким образом, Карлссон не поможет «Барысу» в домашних играх против «Сочи» и «Югры», которые пройдут 29 декабря и 3 января, а также в гостевой встрече с «Амуром», запланированной на 9 января. Начало обоих встреч — в 19:30 по времени Астаны.

В 42 матчах этого сезона Карлссон пропустил 105 шайб и заработал 64 минуты штрафа. Ранее швед подал документы на получение гражданства Казахстана с целью играть за сборную.

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