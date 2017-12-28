Разин: Всех, у кого не было желания играть в «Адмирале», мы отпустили

Источник: РИА "Новости"

Новым главным тренером «Адмирала» назначен Андрей Разин. 44-летний специалист официально вступил в должность, заявив, что готов к серьёзному вызову — ведь команда обновилась практически целиком. Так что он прекрасно осознаёт, что впереди его ждёт много работы. Впрочем, по словам самого тренера, он уже насиделся дома, теперь пришло время потрудиться.

— Уже успел провести первую тренировку в качестве главного тренера «Адмирала», — начал наш разговор Разин.

— Кто на вас вышел с предложением, быстро согласились?

— Мне позвонил агент, всё развивалось стремительно. Пригласили для разговора прямо во Владивосток. Я подумал и решил поехать. Два дня шли переговоры. Можно сказать, что таких в моей жизни ещё не было.

— Тяжёлые?

— Если таким словом можно назвать, то да. По крайней мере мне было тяжело.

— Как отреагировала ваша семья? Переезд во Владивосток — дело непростое.

— Сначала был шок. Лететь во Владивосток, там ведь совсем другой часовой пояс! Но в итоге решились. Условия и статус, предложенные для работы, меня устраивают. Большего и не пожелаешь.

— Как будет выглядеть ваш тренерский штаб?

— Мы тепло поприветствовали друг друга с Фредриком Стиллманом. Он попрощался с командой, я поблагодарил его за работу. Ко мне пришли ребята, с которыми я работал в Ижевске и Екатеринбурге. Тренер по защитникам Леонтьев, тренер по вратарям Митрошин и тренер по физподготовке Ураков.

— Какие задачи будут у «Адмирала» на остаток сезона, уже успели обсудить этот вопрос с руководством?

— Пообщался со всеми, в основном с президентом клуба Заирбеком Юсуповым. Задача на остаток сезона — выигрывать в каждой игре. Я понимаю, что работы непочатый край. Но мне это интересно. Самое тяжёлое — сидеть без работы. Я уже насиделся.

— В дедлайн, конечно, ваш новый клуб многих удивил…

— Да, получился очень тяжёлый день. Мы практически никого не держали. Тех, кто хотел уйти из «Адмирала», мы полюбовно отпускали. Хотелось остаток сезона пройти с теми ребятами, которые будут не доигрывать его, а биться и попадать в состав. Чтобы со следующего сезона была ясная картина команды, перед которой мы будем ставить большие задачи.

— И всё же вас не смутил тот факт, что состав «Адмирала» обновился едва ли не на 100%?

— Я смотрел хоккей сверху, из ложи для почётных гостей. Сверху картинка совсем другая. Очень хорошо видно, кто старается, а кто отбывает номер. Всех, у кого не было желания дальше играть, а не доигрывать, мы отпустили. Было много разговоров, общались с ребятами. Никого силком не уговаривали. Узнавали, хотят ли люди остаться, приводили для этого доводы, объясняли ситуацию. Были люди, с которыми мы не хотели расставаться. Но насильно мил не будешь. Повторюсь, не хотелось, чтобы кто-то просто доигрывал. Оставшиеся должны проявлять себя и стремиться выиграть в каждой игре. С ними мы и будем работать. Понятно, что команда сильно ослабла. Хочется найти новых Торченюков, Чесалиных, Тимашовых. Они пришли из ВХЛ, а сейчас далеко не последние лица в КХЛ.

— Кто сейчас является костяком команды, вокруг кого будете строить игру?

— Отмечу Казакова, Жафярова.

— Мнацян…

— Самвел больше силовик. Хочется, чтобы и он раскрылся. Но вот Казаков и Жафяров на следующий год должны быть не просто молодыми, а в числе ребят, которые вырастут в лидеров и станут тянуть за собой команду. Витю Александрова тоже не сбрасываем со счетов. Надеемся, что он немножко изменит отношение к себе и к игре. Верим в него.

— Что можете сказать по поводу вратарской линии?

— Смотря у кого какие планы. На данный момент мы рассчитываем на обоих ребят. За оставшееся время в планах дать одинаковое количество игрового времени Бобкову и Серебрякову. Надо посмотреть, как они себя будут проявлять в новых условиях, с новым тренером вратарей. Как перенесут нагрузки. Всё это хочется проверить. Чтобы в новом сезоне уже ничего этого не просматривать, а работать с коллективом, в котором нет сомнений.

— Сожалеете по поводу ухода Владимира Ткачёва?

— Я сожалею по поводу всех, кто ушёл. Естественно, мне очень хотелось поработать с Ткачёвым. Голышев, Варфоломеев, Трямкин — это те люди, с которыми было очень интересно. Иногда они бывают капризными, но в этом и подразумевается тренерская работа как педагога и психолога.

— В «Адмирале» практически не осталось легионеров.

— Остались Моррисонн и Сен-Пьер, но они оба травмированы и до конца сезона, скорее всего, не сыграют. Мартен ещё под вопросом, но вряд ли. Мне бы, конечно, хотелось. на них посмотреть, но увы. Вчера днём была очень тяжёлая ситуация. На матч с «Куньлунем» имели в своём распоряжении буквально две с половиной пятёрки. В итоге был проделан огромный объём работы. За последние 48 часов я поспал всего полтора часа. Мы разговаривали и с Блумом, и с Саболичем. По глазам ребят было видно, что они не хотят. Конечно, они мастера, но зачем держать силком? Будут выходить на лёд и считать дни, сколько им здесь осталось. Это глупо.

— Нет опасений, что «Адмирал» может попасть под сокращение и покинуть КХЛ?

— Мне пообещали, что «Адмирал» даже близко не стоит к грани вылета. Продолжительный контракт, рассчитанный на два с половиной года, подразумевает, что команда надолго остаётся в КХЛ.

— С ареной, раздевалкой, тренерской уже ознакомились? Город посмотрели?

— Всё шикарно. Здесь лучшая тренерская комната, в которой мне приходилось работать. Рабочее место очень понравилось. Хороший и уютный дворец спорта. Поселили меня недалеко от арены, город красивый. Солнышко светит!