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10:42 (мск), источник: Р-Спорт

Александр Селиванов сменил Ильдара Мухометова на посту генменеджера «Адмирала»

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Известный российский хоккеист Александр Селиванов сменил Ильдара Мухометова на посту генерального менеджера хоккейного клуба «Адмирал», сообщается на сайте команды из Владивостока.

Контракт с Мухометовым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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«Я как президент клуба предложил Александру Селиванову пост генерального менеджера, и он согласился. Александр не чужой для Владивостока и “Адмирала” специалист. Два сезона он входил в тренерский штаб нашей команды, причем это были первые годы жизни клуба. Хоккейную кухню и специфику Дальнего Востока Александр Юрьевич досконально знает изнутри», — заявил президент «Адмирала» Заирбек Юсупов.

В бытность игрока Селиванов, которому в марте исполнилось 46 лет, выступал за московский «Спартак», магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. В НХЛ россиянин играл за «Тампу Бэй», «Эдмонтон» и «Коламбус».

С 2013 по 2015 год специалист входил в тренерский штаб «Адмирала» в качестве тренера по нападающим, старшего тренера, а в двух матчах исполнял обязанности главного тренера команды.

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