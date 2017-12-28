Александр Селиванов сменил Ильдара Мухометова на посту генменеджера «Адмирала»
МОСКВА, 28 дек —
МОСКВА, 28 дек —
Контракт с Мухометовым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Я как президент клуба предложил Александру Селиванову пост генерального менеджера, и он согласился. Александр не чужой для Владивостока и “Адмирала” специалист. Два сезона он входил в тренерский штаб нашей команды, причем это были первые годы жизни клуба. Хоккейную кухню и специфику Дальнего Востока Александр Юрьевич досконально знает изнутри», — заявил президент «Адмирала» Заирбек Юсупов.
В бытность игрока Селиванов, которому в марте исполнилось 46 лет, выступал за московский «Спартак», магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. В НХЛ россиянин играл за «Тампу Бэй», «Эдмонтон» и «Коламбус».
С 2013 по 2015 год специалист входил в тренерский штаб «Адмирала» в качестве тренера по нападающим, старшего тренера, а в двух матчах исполнял обязанности главного тренера команды.