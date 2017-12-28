Андрей Разин назначен на пост главного тренера ХК «Адмирал»
Контракт рассчитан на два с половиной года.
Контракт рассчитан на два с половиной года.
ТАСС, 28 декабря. Андрей Разин стал главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока. Об этом сообщает
На этом посту Разин сменил шведского специалиста Фредрика Стиллмана, контракт с которым расторгнут по обоюдному согласию. Швед возглавил «Адмирал» в октябре 2017 года после отставки Александра Андриевского.
Соглашение с 44-летним Разиным рассчитано на два с половиной года, до конца сезона-2019/20. Позднее станет известно, кто войдет в тренерский штаб российского специалиста.
«На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина, — заявил президент клуба Заирбек Юсупов. — Мы разговаривали со многими хоккейными специалистами, выслушали разные мнения. Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге мы сделали ему предложение, а он решил его принять и возглавить тренерский штаб «Адмирала».
Александр Селиванов сменил Ильдара Мухометова на посту заместителя генерального директора по спортивной работе. «Александр — не чужой для Владивостока и “Адмирала” специалист. Два сезона он входил в тренерский штаб нашей команды, причем это были первые годы жизни клуба, хоккейную кухню и специфику Дальнего Востока Александр Юрьевич досконально знает изнутри», — отметил Юсупов. Селиванов в сезонах-2013/14 и -2014/15 входил в тренерский штаб «Адмирала» в качестве тренера по нападающим, старшего тренера, в двух играх исполнял обязанности главного тренера.
Разин в прошлом сезоне работал главным тренером в