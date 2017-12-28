Андрей Разин назначен на пост главного тренера ХК «Адмирал»

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 28 декабря. Андрей Разин стал главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На этом посту Разин сменил шведского специалиста Фредрика Стиллмана, контракт с которым расторгнут по обоюдному согласию. Швед возглавил «Адмирал» в октябре 2017 года после отставки Александра Андриевского.

Соглашение с 44-летним Разиным рассчитано на два с половиной года, до конца сезона-2019/20. Позднее станет известно, кто войдет в тренерский штаб российского специалиста.

«На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина, — заявил президент клуба Заирбек Юсупов. — Мы разговаривали со многими хоккейными специалистами, выслушали разные мнения. Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге мы сделали ему предложение, а он решил его принять и возглавить тренерский штаб «Адмирала».

Александр Селиванов сменил Ильдара Мухометова на посту заместителя генерального директора по спортивной работе. «Александр — не чужой для Владивостока и “Адмирала” специалист. Два сезона он входил в тренерский штаб нашей команды, причем это были первые годы жизни клуба, хоккейную кухню и специфику Дальнего Востока Александр Юрьевич досконально знает изнутри», — отметил Юсупов. Селиванов в сезонах-2013/14 и -2014/15 входил в тренерский штаб «Адмирала» в качестве тренера по нападающим, старшего тренера, в двух играх исполнял обязанности главного тренера.